網上傳聞鄧兆尊「每天睜眼就進賬4萬」最成功富二代搞笑澄清真相！

已故新馬師曾兒子鄧兆尊近日因內地網紅爆料而成為熱搜話題，傳聞指他憑父親15億遺產「躺平」收息至今，滾存達17億身家，每日睜眼就進賬4萬元！這位低調富二代更被封為「最成功富二代」，當事人搞笑澄清背後真相！