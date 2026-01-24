網上傳聞鄧兆尊「每天睜眼就進賬4萬」最成功富二代搞笑澄清真相！
內地網紅爆料「鄧兆尊日賺4萬」
內地網紅近日瘋傳鄧兆尊的「躺平」致富傳奇，聲稱他1997年繼承父親新馬師曾15億遺產後，嚴格遵守父親遺囑「不准做生意、不准賭博、連麻將都不讓碰」的教誨，單靠收息過活。傳聞更指他成功躲過香港樓市三次崩盤和兩次股災，賬戶資金不跌反升至17億元。按此計算，他每年約有3,300萬利息收入，即每月240萬、每日4萬元的驚人進賬，連TVB找他客串一日1萬2千元酬勞，他都說是「出來透氣」。
三女友同住元朗豪宅 月花50萬全靠利息
網紅爆料更提及鄧兆尊的奢華生活細節，指他三個女友住在同一棟元朗豪宅，每月開銷50萬元全部來自利息收入。2022年有朋友邀請他炒樓時，他想起父親「做生意必死」的忠告，立即掛斷電話拒絕參與，結果該批樓盤一年內暴跌30%，他成功躲過一劫。傳聞更對比賭王兒子創業虧掉1.8億的同日，鄧兆尊在茶餐廳點燒鵝只花58元，形成強烈反差。
鄧兆尊搞笑澄清只有兩個「億」
面對17億身家傳聞，鄧兆尊早前在與吳家樂主持的網上節目《娛樂好好玩》中幽默回應。他表示「成日話我有17億，邊個搵到出嚟，我同佢平分，1億我都未見過呀」，吳家樂更笑斥他這句話已暴露真相，認為1億對他而言只是「散紙」。鄧兆尊承認就算有15億本金，兩億利息也算合理，但強調銀行利息有高低，投資基金可能「瀨嘢」，買樓同樣會跌價。鄧兆尊最終搞笑澄清「我只有兩個『億』，就是失憶與回憶」，建議大家將這些傳聞當笑話看待。他透露自己有時會去試車、睇樓，但從不會購買，「我個妹以前都會要我一齊去睇三四百萬的車，試完但無買，主要是有沒有必要買？」他更擔心有人信以為真向他「落手標參」就麻煩，強調內地網紅是標題黨，令他無故成為熱搜。
網民大讚鄧兆尊聰明 低調緊記父親教誨
網民對鄧兆尊的回應反應兩極，有人留言「內地有個講法：唔怕富二代不務正業，就怕佢雄心壯志」，認為他的做法值得讚賞。更有網民表示「睇過佢嘅專訪，其實佢好聰明好有智慧，但佢話爸爸教佢低調扮蠢扮傻，佢真係做得好好，緊記父親教誨」。不過也有網民調侃「如果可以，我係兆尊⋯⋯我會選擇每月拎50萬，只養『行姐』」，更有人指「你望下佢個三個女朋友，就知佢唔簡單，唔係一般人可以學到」。
爸爸主動要求鄧兆尊做「敗家仔」
在母親一手安排下入行TVB，鄧兆尊從來不是主動追夢的典型。在加拿大約克大學畢業的他，坦言初入行時極為尷尬，父親的名氣反而成為無形壓力。鄧兆尊在訪問中坦言在TVB的日子學會低調開工，不爭、不搶、不抱怨。
然而「敗家仔」這個標籤，卻是父親一手打造的保護色。新馬師曾早知家產風波難免，主動求兒子扮演一個看似無害的角色，將重責大任托付於他。當母親與親戚圍攻而至，鄧兆尊雖然外表吊兒郎當，實際卻是孤軍迎戰。那場家變耗時十年，最終守住了父親的遺志，也讓世人見識到這個敗家仔的韌性與擔當。
鄧兆尊澄清身家並無十幾廿億
鄧兆尊他奉行不婚主義，不偏心、不強求，只求彼此相安無事。三位女伴全安排居於灣仔同區，方便照應；每年年底，他會一次過為每房預留數十萬元生活費。被問及日後會否重演鄧家爭產風雲，他則顯得從容，直言自己「睇人夠準」，從不與貪財之人深交；即使判斷失誤，亦早已設下防線，「暗藏一着」，無懼後患。