56歲鄧兆尊內地旅遊拍片開心分享 身形暴脹似5個月大肚婆惹關注　　

56歲嘅鄧兆尊向來艷福無邊，貴為已故粵劇名伶新馬師曾與洪金梅之長子，鄧兆尊感情狀況向來備受關注，除咗早前坦白承認「一屋三妻」嚇窒網民外，鄧兆尊經常蒲頭爆料狂數TVB內幕，都睇到成班網民眼都突埋。今次鄧兆尊又嚟料成為熱話，不過就唔係因為爆料或誇張情史，竟然係因為鄧兆尊身形離奇暴脹，似足5個月大肚婆，網民都話好擔心佢健康，到底鄧兆尊近來發生了什麼事？