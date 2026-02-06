鄧兆尊終極回應「每日四萬利息」傳聞 身家數字曝光 網民：絕對唔止！
鄧兆尊親自拍片澄清「每日四萬」傳聞
面對網上瘋傳的「每日進賬四萬」傳聞，鄧兆尊終於忍不住親自下場澄清。在社交平台上載的影片中，他笑著說：「近期好多視頻話我每天進賬四萬，喂！係咪真㗎？如果我有咁多錢嘅話，我買隻遊艇同大家去旅遊啦，係咪先？」他更表示理解大家為了流量而誇張報道，但強調「有個譜先得㗎」，希望外界不要過分誇大他的財富狀況。
鄧兆尊自稱普通人每日努力工作
在澄清影片中，鄧兆尊更進一步解釋自己的真實情況，表示：「我邊有咁多錢攞出嚟，係咪先？其次嘅話，好多評論話你咁多身家，借啲俾我好唔好呀？投資一啲俾我好唔好呀？我都有睇到，其實呢我都係一個普通人嚟嘅，每日努力工作。」他又說希望成為大家的「許願樹」，但需要時間努力，承諾日後有開心事會與大家分享。這番話看似謙虛，但卻未能說服網民相信他的「普通人」身份。
網民一面倒質疑：點止四萬吖
鄧兆尊的澄清影片上載後，有網民直接留言「絕對唔止四萬」、「點止四萬吖⋯⋯」，更有人擔心地表示「怕被綁匪盯上」。部分網民更具體分析他的財富來源，指出「他爸留下的房產絕對超過十億，現金估計也不少」，認為以他父親新馬司曾鄧永祥留下的龐大遺產，每日四萬利息根本是保守估計。
內地網紅爆料「鄧兆尊日賺4萬」
內地網紅近日瘋傳鄧兆尊的「躺平」致富傳奇，聲稱他1997年繼承父親新馬師曾15億遺產後，嚴格遵守父親遺囑「不准做生意、不准賭博、連麻將都不讓碰」的教誨，單靠收息過活。傳聞更指他成功躲過香港樓市三次崩盤和兩次股災，賬戶資金不跌反升至17億元。按此計算，他每年約有3,300萬利息收入，即每月240萬、每日4萬元的驚人進賬，連TVB找他客串一日1萬2千元酬勞，他都說是「出來透氣」。
三女友同住元朗豪宅 月花50萬全靠利息
網紅爆料更提及鄧兆尊的奢華生活細節，指他三個女友住在同一棟元朗豪宅，每月開銷50萬元全部來自利息收入。2022年有朋友邀請他炒樓時，他想起父親「做生意必死」的忠告，立即掛斷電話拒絕參與，結果該批樓盤一年內暴跌30%，他成功躲過一劫。傳聞更對比賭王兒子創業虧掉1.8億的同日，鄧兆尊在茶餐廳點燒鵝只花58元，形成強烈反差。