鄧兆尊終極回應「每日四萬利息」傳聞 身家數字曝光 網民：絕對唔止！

58歲鄧兆尊近日因「每日四萬利息」傳聞而親自拍片澄清，但網民反應卻出乎意料地一面倒不買帳。被封為「最成功富二代」擁有3位伴侶的豪華生活一直是外界焦點，而他的澄清影片不但沒有平息爭議，反而引來更多質疑聲音，網民紛紛留言「絕對唔止四萬」！