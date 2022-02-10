鄧兆尊踢爆王祖藍唔妥C君 預告去開電視出錢出橋撼大台
鄧兆尊日前接受網上節目《田豪祖三寶》訪問，大爆王祖藍拉隊北上發展因由，直言祖藍因C君獲派任無綫J2台創意總監一職不滿。此外，兆尊又自爆將會現身開電視新派錢節目，更會出錢出橋力撼大台。
爆王祖藍不滿C君
早前政府宣布再收緊防疫政策，不准兩個以上家庭在私人地方聚會，不少網民關心鄧兆尊的情況，就連好友趙學而亦搞鬼在網上召喚向他請教。身為「時間管理大師」的兆尊日前仍能抽空接受網上節目《田豪祖三寶》訪問，席間兆尊表示有留意王祖藍與無綫高層曾勵珍、樂易玲鬧不和的傳聞，又認為三人都是為公司著想：「大家管嘅嘢都唔同，珍姐管演員、樂小要管人力資源，祖藍就係創意官，創意北上搵錢，佢離開咪交由佢哋自己搞，所以多咗個肥仔，即係C君嚟幫手，因為做啲嘢唔得，咁祖藍好似有不滿囉，呢個係幕後啲人同我講。」
鄧兆尊自爆去開電視出錢出橋撼大台
與珍姐份屬多年好友的兆尊更力撐對方：「珍姐曾勵珍係一個好好嘅人，佢係惡啫。佢會顧及好多演員，如果啲人要養家，就捉晒佢哋入《愛回家》，因為《愛回家》係個長期出糧嘅地方，同普通演員係差三倍價錢。」之後鄧兆尊再爆料指開電視將會成為無綫另一勁敵，打算推出一個大型派錢節目，並指節目內容由他構思︰「條橋我提議畀佢哋做，原本係sell畀TVB，叫佢哋一星期做三集，每集派50萬，收視率一定好勁！我話我出一成，TVB出九成，為香港市民謀福利，又可以救個台，我唔收人工無所謂，我唔係好多錢，但都捨得攞出嚟。依家香港人好慘，我唔想香港人繼續愁眉苦面。」
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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒圖片庫、[email protected]田豪祖三寶、[email protected]王祖藍、開電視@開運秘笈
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