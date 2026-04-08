鄧兆尊揭谷婭溦《中聲》遭撤換內幕？ 爆Seed風波疑成導火線 伍仲衡決絕表態拒回頭

鄧兆尊早前在網台節目中爆出驚人內幕，透露谷婭溦突然退出《中年好聲音4》評審崗位，除了工作撞期外，背後竟涉及資本方的決定。他更以拍劇選角作比喻，暗示有人認為谷婭溦「比較有啲問題出現咗」，需要找人頂替，消息一出即引發熱議。