鄧兆尊揭谷婭溦《中聲》遭撤換內幕？ 爆Seed風波疑成導火線 伍仲衡決絕表態拒回頭
鄧兆尊網台爆料資本方撤換內幕
鄧兆尊在與吳家樂主持的網台節目中，談及谷婭溦退出《中年好聲音4》評審一事時表示，主因確實是她6月要演粵劇音樂劇撞期，但同時透露當中另有「輕微」原因。他以拍劇選角作比喻說：「資本方出錢話事㗎嘛，有啲可能資本方覺得，呢個女仔比較有啲問題出現咗，可唔可以搵個人頂一頂佢，呢個情形發生有可能嘅。」這番話暗示谷婭溦的離開並非純粹因為檔期問題，而是涉及更複雜的內部考量。
谷婭溦早前社交網風波成導火線
回顧谷婭溦早前的爭議，她曾在社交網發文疑似不滿被某位前輩緊盯，更爆出「Seed」字眼，引來張崇德發文澄清的風波。這次事件令她捲入輿論漩渦，外界質疑這可能成為她被撤換的其中一個原因。谷婭溦其後在4月4日發文宣布暫別《中年好聲音4》評審崗位，解釋是因為往後工作排程太緊密，難以兼顧評審工作，但鄧兆尊的爆料卻揭示了事件的另一面。
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伍仲衡斬釘截鐵拒絕回歸評審
當吳家樂轉話題猜測誰會頂替谷婭溦的評審位置時，提及了網上熱議的伍仲衡和張崇德等人選。伍仲衡自《中年好聲音》第一季開始擔任評判，與周國豐因評分嚴格被封為「左右門神」，但在《中年好聲音3》時，他因簽了《校園好聲音》冠軍洪心怡而被指截了TVB的糊，隨即遭踢出評審行列。雖然鄧兆尊與吳家樂對伍仲衡再任評審表示「呢個世界冇永遠嘅敵人」，但伍仲衡在社交網斬釘截鐵回應：「我已經不會回頭你別強求，我食慣魚翅你食罐頭，我喝酒幾秒過後馬上作嘔，請你別嫌我本身太誠實，太口臭。」
網民熱議力撐伍仲衡堅持立場
伍仲衡的強硬回應引來大批網民留言支持，有粉絲懇求：「阿sir，你係一隻好馬，但如果真係有機會再做評判，我哋會有好多人捧你的，求下你，你做啦！」亦有人力撐他的決定：「商業社會有乜所謂啱做就做！唔高興就唔做！」更有網民借用歌詞幽默回應：「世事沒如果別再期盼如果，明明放低的你經已唱新歌。」網民普遍認為伍仲衡有骨氣，不會為了利益而妥協，對他的堅持表示欣賞和支持。
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