鄧兆尊因收緊限聚令被趙學而公開召喚 「Johnny Tang」現身親自回覆

行政會議於2月8日通過收緊「限聚令」至兩人，禁止超過兩個跨家庭在私人地方聚會，趙學而即時諗起《皆大歡喜》老拍檔鄧兆尊，事關他出晒名係一拖三嘅代表人物！趙學而在Facebook抽水寫道：「鄧兆尊 你同我出嚟！」