鄧兆尊因收緊限聚令被趙學而公開召喚 「Johnny Tang」現身親自回覆
撰文：東方新地 圖片：趙學而Facebook 截圖、東方新地圖片庫、苑瓊丹發相、TVB娛樂新聞台影片截圖
鄧兆尊被三奶纏繞，曾度傳出有喜
上場兩年的單親G奶三奶「陳小姐」帶住一對仔女投靠鄧兆尊，依然跑贏大婆同二奶，疫情期間兆尊與三奶出雙入對，曾被本刊影到去沙灘碌地沙情感大爆發，以往陪女友分班制已蕩然無存，兆尊幾乎日日G奶日。有指三奶非常進擊，為迷惑兆尊誓坐正奇招盡出。早前有傳三奶肚凸凸疑似有喜，不過鄧兆尊已否認。
「Johnny Tang」現身回應
其實兆尊一向生活低調，好少會現身，趙學而今次嘅「召喚」雖然未見老友蒲頭，不過隨即成為網民一齊交流嘅地方！原來不少網民都非常之好奇到底兆尊在新一輪限聚令之下如何分配時間去滿足自己三個女朋友，而由於有「一拖三出沒」經驗的兆尊今次更面臨被迫要拆散的危機！然而，另外又有網民突破盲點，笑指兆尊今次可以攞正牌分開相處，唔需要再因為經常陪住其中一位背上「偏心」嘅罪名。正當網民討論得興高采烈之際，「Johnny Tang」竟突然現身親自回應……
真兆尊回應傳媒
雖然真正嘅鄧兆尊就冇去Facebook 回應到老友趙學而嘅召喚，不過佢回應傳媒訪問時就表示自己一定唔會做犯法嘢，而且三名女友各有住所，而家會暫停一切「跨家庭」嘅聚會，更笑言邊個有煮飯就去邊個屋企咁話喎！
鄧兆尊亮相《麻雀鬥室三決一》成焦點
鄧兆尊自從同三奶陳小姐撻著後非常甜蜜，早排三奶仲被影到肚凸凸孕味甚濃，搞到全城在估兆尊是否為了三奶打破堅持唔生B的家規！這日兆尊同車婉婉、陳彥行、阮兆祥齊齊錄影薛家燕有份主持的新節目《麻雀鬥室三決一》，兆尊自然成為焦點，被無綫女主播追問三奶有喜一事。
笑住回應冇否認
兆尊人逢喜事精神爽，對於三奶疑有喜好口密：「唔好恭喜我住啦！打(麻雀)埋今日先講。」家燕姐即在旁搶先爆：「佢有喜事吖嘛，真係戥佢開心呀！」陳彥行亦加把口：「佢成日都有喜事㗎啦！」車婉婉亦唔執輸：「佢日日都冚冚聲，我哋好難知道邊日先係正式有喜事！」
車婉婉爆兆尊有人餵飯
一眾《皆大歡喜》老友愈爆愈興奮，家燕姐：「我都覺得成日都有喜事，有時拍拍吓嘢有人會拎住袋嘢入嚟畀兆尊，一陣又拎啲茶入嚟，我就『嘩』一聲，乜咁好服侍嘅！」車婉婉再接力：「頭先喺廠出面有人餵飯佢食，真係感到好溫暖。」阮兆祥亦加入戰團，笑言兆尊在節目中打麻雀勝算高：「因為佢屋企唔使搵腳，隨時都可以齊人開枱。」家燕姐笑兆尊享齊人之福，兆尊即求饒：「家燕姐唔好咁講呀！好危險㗎！」
鄧兆尊情陷新三奶
鄧兆尊多年來盡享齊人之福，自從同共舊三奶Claire分手，旋即由G奶陳小姐（之前稱為L小姐）補位，唔止成功攝位做新三奶，連兆尊的心同身體都成功佔據了，兆尊對G奶新歡明顯疼錫，更將兩宮冷落。去年9有人見到兆尊同肚凸凸豐滿女子現身養和醫院，兆尊在旁百般呵護，即惹來三奶大肚疑雲。其後陳小姐瘦身廿磅脫脂上陣，成功令兆尊為一塊半肥瘦豬扒放棄整個肉食市場，千年道行一朝喪。
被指54歲秘做老竇
一直有指三奶用盡辦法獨霸兆尊，當然是想坐正有名份，最近再傳三奶疑似有喜，孕味濃之餘，兆尊更被影到對她照顧周到，行街小心翼翼保護腹部，又去寺廟拜神，令有喜之說甚囂塵上。深得寵幸的三奶如沐春風，兆尊更愛屋及烏，對三奶一對子女非常好，被影到與繼女相處甚有交流。
不育主義有變數
對於三奶得勢令大婆Carmen和二奶車厘子不滿，兆尊接受傳媒時表示三個女人相處融洽，冇問題，仲話一對繼子女叫他做叔叔，視如己出，有教小朋友讀書。以往對小朋友興趣不大的兆尊，竟然唔同晒，對於會否生仔，兆尊更話會隨緣，似乎已經唔再抗拒，開綠燈畀三奶？
冷落兩房獨愛G奶新歡
被封「現代韋小寶」的鄧兆尊曾揚言對女友們絕不偏私，不過自從新三奶陳小姐出現後，形勢完全改變，時間分配亦錯晒。為獨霸兆尊無所不用其極，恃住有G奶肉感身材，令兆尊神魂顛倒，熱戀期的激情挑起無限慾火，搞到兆尊將正印Carmen與二奶Cherry（車厘子）打入冷宮，幾乎日日都係G奶日。
兆尊同新歡現身養和醫院
去年9月有人目睹鄧兆尊同一身材豐滿、足踝有紋身的女子在養和醫院出現，兆尊傍實女伴並細心為對方拎手袋，全程貼身呵護，即惹來大肚疑雲，其後兆尊回應傳媒直認該女子是新歡陳小姐，但就否認新歡大肚，透露對方整親手，故陪伴到醫院看病，並非大肚，更斬釘截鐵話：「唔會畀意外發生﹗」兆尊一直持不婚不生態度，更指弟妹已有下一代，自己沒有傳宗接代的壓力。不過凡事都有例外，好似兆尊以前話向三個紅顏都一視同仁，慣了四人行活動，不過自從新三奶陳小姐的出現，已一再打破兆尊多年「家規」，真係有意外都唔意外呀﹗
鄧兆尊春情大爆發
同新歡打得火熱的鄧兆尊，去年更衝出灣仔，陪住新三奶勇闖南灣與陽光玩遊戲，面對進擊的L小姐姣騰騰掃髀罅，兆尊根本無力招架，之前話過與女友不會公開親熱的他，情不自禁破晒戒拖晒手又錫膊頭。為博新三奶一笑冷落其餘兩C，兆尊仲話冇大細超？
鄧兆尊南灣慾戰G奶國產新歡
L小姐成功獨霸兆尊，令向來佛系的兆尊離開他的活動範圍（灣仔與銅鑼灣），甚至親自揸車陪她去十年都唔去一次的海灘，兆尊曬太陽的畫面罕有地出現，而且仲非常之香艷。早前兆尊與L小姐在淺水灣現身，見海灘非常多人，二人轉去附近的南灣，身穿黑色碎花三點式的L小姐看來對自己的逼爆身材充滿自信，不斷擺出大媽甫士要兆尊為她影寫真，期間又揭開泳衣用手指篤自己心口團肉，影相時又借意彎腰騷G奶，甚至出手姣掃兆尊髀罅，令他長時期維持開心興奮的狀態，笑唔停。
歎慣的兆尊最抗拒戶外活動，今次肯紆尊降貴陪女友享受日光浴實屬難得，身穿T恤短褲的他為配合L小姐，碌完沙灘纏綿完，又陪她行去海邊影相，不過影咗幾張相兆尊就提議離開，令L小姐扁晒嘴。以前兆尊與女友行街都是保持距離，絕少被影過拖手或有其他親熱行為，他曾說為公平起見不會與任何一位女友有公開的親密行為，所以今次他與L小姐的互動絕對是前所未有，拖手與攬攬錫錫全部做齊，而且睇得出兆尊樂在其中。能令兆尊破晒戒，國產L小姐果然威力無窮，看來即使正印Carmen與二奶車厘子聯手對抗，都未必係佢對手。
鄧兆尊為三奶冷落其他女友上節目笑騎騎認食豬扒
兆尊在疫情下只掛住與三奶增進感情，本刊記者近年見他頻頻與三奶出雙入對，以往只集中在灣仔區活動的兆尊，為三奶走勻全港，早前二人勇闖南灣與陽光玩遊戲，面對進擊的三奶姣騰騰掃髀罅，兆尊根本無力招架，之前話過與女友不會公開親熱的他，更情不自禁破晒戒拖晒手又錫膊頭。為博新三奶一笑冷落其餘兩C，兆尊大細超到極點。
南灣情慾戰一役後，三奶人氣急升，當日水著look令G奶現人前之外，白滑肥美身材加豬腩肉更成為焦點，過往兆尊多位女友皆屬「圓潤型」，三奶更把指標推上頂峰，早前兆尊帶埋三奶接受好友苑仔(苑瓊丹)訪問，苑仔竟不留情面當住三奶面前笑兆尊「鍾意食豬扒」，不過正值熱戀期的兆尊毫不介意，兼笑容滿面甜到漏回應：「扒有好多種，靚嘅擺喺屋企，係靚豬扒嚟！」現場的三奶未有反枱，但就扁嘴向兆尊撒嬌不滿被叫豬扒，而且笑得好牽強。
脫脂三奶激瘦當街扯煙 手腕驚現血痕
據知兆尊向來揀女喜歡有肉地有揸手，不過三奶對被封豬扒卻非常介意，為打破常規甩豬扒之名，所以她刻意減磅，知情者透露：「兆尊識三奶時就係睇中佢肥嘟嘟白雪雪，而且為人熱情性格好相與，點知戀情曝光後，三奶好在意人哋話佢係豬扒，成日向兆尊詐型，近幾個月仲搵盡辦法減肥，最快就梗係食減肥藥同節食啦，依家瘦咗成個碼，有腰有波，對腳都幼埋。三奶身形變索，兆尊食得肥膩嘢多覺得好新鮮，三奶得寵程度再升級，佢好識喺兆尊面前一哭二鬧三上吊，話大婆Carmen同二奶車厘子點樣夾埋排斥佢，又話自己單親帶住小朋友受盡白眼，個個都話佢做三奶最蝕又冇名份，不斷迫使兆尊疏遠其他女人，仲話好想幫鄧家留後，係人都睇得出佢好工心計，目的都係想坐正。」
限聚令已由二人增至六人，兆尊其實可以合法地恢復四人行，不過三奶繼續坐大，日前兆尊現身銅鑼灣鬧市，同行的三奶身形變薄脫脂成功，不過大媽味依舊濃，期間三奶突然耍脾氣，與幾個月前個小鳥依人樣判若兩人，兆尊又攬腰又搭膊頭當街氹女，這個場面絕無僅有。行經便利店，三奶煙癮發作要兆尊入去買煙，買完即搶住叼入口，二人在便利店門口旁就地脫罩扯煙，現場所見，三奶比兆尊扯煙扯得更狠更狼，完全不理形象。本刊記者更發現，當日三奶長時間把雙手翹疊於胸前，其後與兆尊走入後巷食煙時，其右手手腕驚現多條血痕，左前臂亦有多個血紅呈圓形的傷痕，三奶似乎唔係省油的燈。