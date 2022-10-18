鄧兆尊大爆電視台秘聞 要極速上位就去酒店「培訓」

鄧兆尊無約一身輕，近年除了忙於享齊人之福，得閒仲上節目食花生笑看娛樂圈中事，日前他現身「田豪祖3寶」YouTube頻道，當講到有「玻璃朱」之稱的朱庭萱參加無綫的《中年好聲音》入唔到圍，一怒之下質疑無綫有黑幕，仲話「好多人同我講我哋呢啲背景身份嘅人TVB唔會俾我哋入圍」。鄧兆尊話唔知邊個係玻璃朱，但就大爆無綫多年前已有極速上位的「培訓課程」。