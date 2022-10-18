鄧兆尊大爆電視台秘聞 要極速上位就去酒店「培訓」
鄧兆尊自嘲當年由低做起
鄧兆尊日前為「田豪祖3寶」YouTube頻道做嘉賓，其中一part內容提及近日無綫為新節目《中年好聲音》面試，人稱「玻璃朱」的朱庭萱公開質疑入圍準則，身為新馬師曾（鄧永祥）兒子的他垣言當年有阿爸撐腰都冇著數。事源玻璃朱在網上發文表示因為遲遲未收到面試通知而質疑無綫會篩選參賽者的參賽資格，她更表明「好多人同我講我哋呢啲背景身份嘅人TVB唔會俾我哋入圍」。
鄧兆尊話唔知邊個係玻璃朱：「呢個我一定要幫TVB講，TVB係好公平嘅，任何人你只要寫信去，一定有機會。佢會篩選，你都睇到啦，會排晒隊海選，唔會話識高層就會好啲嘅，我背景咁好都係由低做起咋你知唔知！我都係2500蚊一個月，做嗰啲二打六做起咋！」
鄧兆尊直指玻璃朱做漏嘢
節目中又提及玻璃朱表示最終要向高層朋友查詢才有得安排面試，鄧兆尊笑指她做漏一件事：「佢搵得高層就做漏一樣嘢，就係『培訓』！」鄧兆尊澄清自己所講的是「培訓」而非「陪瞓」：「話畀你聽畀條捷徑你行啦，你去多啲紅磡，嗰頭有間酒店，你出入多啲就會紅得好快！喺黃埔入面，去多啲嗰間啦，嗰度多高層出入啊！唔好問點解，嗰度好多Training，你去嗰度得㗎喇！」
再爆趙學而被要求陪唱
鄧兆尊愈爆愈興奮，他再爆好友趙學而當年走紅後曾經被公司老闆要求去卡拉OK陪唱娛賓，但趙學而無辦法過到自己的心理關口，最終失去被力捧的機會，鄧兆尊說：「人哋傾生意，你就旁邊唱歌娛賓，佢過唔到自己，唔唱就唔捧囉！就係咁！」
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鄧兆尊評無綫唔公布收視：唔方便輸畀小朋友
鄧兆尊早前擔任貴花田及曾志豪的《田祖豪3寶》YouTube頻道嘉賓，對網民的Q＆A有問必答，更大爆電視台秘聞，對於無綫忽然唔再公布其他台收視，鄧兆尊就咁答：「其實好多細節都睇到嘅，好似啱啱金像獎都有唔少TVB人去，大家都冇嘢，相信係幕後高層傾咗偈，只係表面唔講出嚟者，其實都係良性競爭，我都等緊MIRROR上《獎門人》﹗（曾志豪：係咪知自己大勢已去，所以唔公布收視？）獎門人親自出馬吖嘛，好就話啫，追唔返收視就唔好意思啦，但依家點都追唔返以前嘅收視啦，唔方便輸畀啲細嘅小朋友，係咪先？」
鄧兆尊驚訝ViuTV收音師惡過導演、要嘉賓呆等兩個鐘
無綫出身的鄧兆尊，早已無約在身，近年先後上過ViuTV及開電視節目做嘉賓，對於近年發圍的ViuTV，鄧兆尊就有啲嘢想講：「大台始終幾唔好都好，內部管理得好好，好似啱啱返去拍修哥大壽個騷，五、六部一齊拍，啲嘢好快﹗但另一個台我去拍嘢，有次個導演同個收音師話個咪唔得想換另一個，個收音師竟然答：『咁我入倉攞﹗』，點知個導演聽完就話『咁唔使喇﹗』咁都得？仲有佢哋約你幾點，例如約我六點到，點知去到話大家要放飯，我坐咗兩個鐘等佢，我冇所謂，但呢啲就係佢內部溝通好有問題，管理層要做啲嘢﹗」
遭拖糧40日：我真係咁多年未試過
主持貴花田好驚訝，鄧兆尊話呢啲小事，因為試過更誇張：「我過往每次做完嘢就會畀單簽就出糧，我去某一個台，我唔講邊間啦，佢問我攞invoice，攞晒名、身份證、銀行資料之後，話要遞上會計等批，話要三至六十日先出到錢畀我，我咁多年真係未試過，我去係幫朋友，啲錢少到出一出街就用完，仲少過港台你哋諗吓係幾少錢，但都拖咗四十日﹗錢銀真係唔係問題，只係希望佢做好啲，唔好令人覺得委屈﹗」
鄧兆尊爆被當水魚開工要派錢
鄧兆尊愈爆愈多電視台秘聞，他指有一單真係過火又荒謬的事，但卻是百分百真實的事，佢話：「過年時有一個台搵我，話過年想帶歡樂畀大家，叫我突擊去幾間食肆派利是畀食客，我話好呀，但啲利是係我出喎，仲要我請埋全組食開工飯，講到明三圍左右﹗」
鄧兆尊覺得不受尊重兼過晒火反要求邀請記者到場採訪：「我話你個台咁先進，真係要畀其他電視台學吓嘢﹗」貴花田即笑指原來無綫經典「無言感激」利是已算待遇不錯，鄧兆尊笑住回應：「至少係一種祝福﹗」
爆大台人工$2,500
爆完細台，再爆大台，對於外界對大台的長約好感興趣，鄧兆尊指過往無綫的經理人長約，有四款合作形式，他笑指大台認為他是新馬師曾個仔，相信加入電視台只為學嘢，所以將兩份高薪合約拎走，鄧兆尊指最後因為唔想被合約綁住七年，選擇簽一個月五個騷，每個騷只有五百蚊的合約，即月薪只有二千五百蚊，鄧兆尊話：「真係油錢都唔夠畀﹗」
鄧兆尊爆料，引起網上熱討，留言「大家唔好再吹奏呢個台啦﹗」、「呢間無良企業就係成日諗呢啲縮數，搞到大頭佛出嚟，一鋪清袋」、「有比TVB更衰嘅台﹗」等﹗
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》