鄧兆尊再爆料揭被女星真空挑逗經過 認曾出手幫已婚男星頂包「啃女」
鄧兆尊自認以前多女埋身 爆女星真空淫撩經過
身家以億計嘅鄧兆尊財力雄厚，曾豪言一夫一妻制令他非常困擾！鄧兆尊在節目中承認以往有不少女星主動埋身，自爆曾被某「Ｍ字胸」女星狂撩：「個女星著住個肚兜，入面真空嘅，一路dun吓dun吓咁，叫我幫佢綁條帶，我話走開啦！好奇怪囉，喺架24座上面，後面又有個服裝阿姐唔叫，叫我幫你？！（佢想奔向你？定想你幫手搵工作機會？）傻嘅，奔向我已經成功咗喇嘛！」
老友衰偷食性感艷星被影 鄧兆尊仗義出手頂包「啃女」
鄧兆尊透露，有天自己老友（已婚男藝人）相約咗某名性感艷星喺西沙茶座密會，點知撞正狗仔隊蒲頭，已婚男藝人怕偷食事件曝光，急急腳向鄧兆尊求救，鄧兆尊謂：「有個女明星好性感嘅，咁佢就同個男明星去偷食就斷正，搵我去頂包，叫我幫吓手頂，我頂過一次。」
鄧兆尊續說毫不介意食死貓：「冇所謂啦，我去咗嗰度同個女星走咗，之後佢個幾鐘後先自己走，就避開呢單嘢。」最後鄧兆尊稱對肇事女艷星無興趣，消息流出後，網民對此反應熱烈，仲列出名單競猜肇事女星！
競猜肇事女星（一）：葉子媚
鄧兆尊強調女事主係「性感艷星」，網民即刻聯想到80至90年代嘅「亞洲波霸女神」葉子媚！初期葉子媚事業發展平平，直至有導演睇準葉子媚傲人身材，讓佢接拍電影《玉蒲團之偷情寶鑑》，自此葉子媚紅遍東亞亞地區。當時電影公司為造勢，仲幫佢胸部投下二百萬保險，成為當時震驚全港的「人體保險」!
競猜肇事女星（二）：葉玉卿
提到昔日「性感艷星」，網民點會忘記葉玉卿！葉玉卿當年參選亞姐獲得季軍入行，雖然獲亞視力捧，多部劇集擔正女主角，但由於亞視收視積弱，葉玉卿決定約滿離開亞視，尋求其他發展機會，接受雜誌邀請拍露點封面，雜誌推出後轟動全城賣到斷市！之後葉玉卿順理成章接拍了三部情色電影：《情不自禁》、《我為卿狂》及《卿本佳人》，累積票房超過3000萬，創造了三級片票房神話，葉玉卿自此成為炙手可熱嘅女星。
競猜肇事女星（三）：李華月
李華月雖然唔算美艷，但勝在「夠博」，當年曾喺上環文武廟前拍全裸寫真，成為頭條新聞，至今仍教網民難忘！李華月於1990年晉身娛圈，其中於1993年電影《八仙飯店之人肉叉燒包》露下體被黃秋生飾演角色先姦後殺最觸目。1995年，李華月決定「打真軍」自編自導自演三級電影《血戀》，仲親自挑選男主角。《血戀》充斥大量男女演員生殖器官特寫，上映後轟動全港，李華月乘勢推出全裸寫真集，喺文武廟前全裸拍攝，造成嘩然。
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