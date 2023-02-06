鄧兆尊再爆料揭被女星真空挑逗經過　認曾出手幫已婚男星頂包「啃女」

鄧兆尊向來知盡娛圈秘密，經常節目上爆料，近日鄧兆尊再爆大單野！他早前喺前港台DJ貴花田、曾志豪和王耀祖的YouTube Channel「田豪祖3寶」直播節目擔任嘉賓，大談娛樂圈中搲撈及女星秘聞，當被問到有無試過被女星擺上枱，約食飯時Call記者採訪？鄧兆尊即爆大獲，自揭曾幫某已婚男藝人「頂包」偷食性感女星嘅事。網民對此反應熱烈，仲列出疑似女星嘅競猜名單！