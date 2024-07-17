鄧兆尊拖「新四奶」片爆笑出爐 神還原梁朝偉《金手指》食雪茄場面
鄧兆尊孖「新四奶」霞姐爆笑演時事
其實鄧兆尊日前拖住「新四奶」的影片正係YouTube channel香城映画的新作，片中仲融合咗多個熱話，包括將軍澳小童綁架案、獎門人的花之戀壽司、何伯夫婦等，件件都討論度十足。而片中除咗熱話引起討論外，鄧兆尊在得知老婆霞姐即將被撕票後慶祝的畫面，仲神還原梁朝偉在電影《金手指》中食雪茄的場面，引起唔少網民大讚「原來兆尊份人咁玩得」！而鄧兆尊的新片就連司徒夾帶都出post爆笑表示「淨係縮圖都贏晒」。
鄧兆尊新片連經典花之戀都有
除咗神還原梁朝偉《金手指》食雪茄的場面外，片中仲有TVB綜藝節目《開心無敵獎門人》的長青獎品「加太賀花之戀壽司」，以及將鄧兆尊成為「賞金獵人」。令唔少觀眾都表示諗返起當年洪天明「獎金獵人」的稱號，同埋佢喺節目上贏得2萬件花之戀壽司的經典話題！
鄧兆尊街頭翹「新四奶」放閃？著埋「情侶裝」出巡 直播公開真正關係
鄧兆尊已有3名女友，享盡「齊人之福」，近日他更被影到與一名「重量級」女子在街頭親密同行，引發網民熱議，猜測這位外型符合鄧兆尊喜好的女子，是他的新「四奶」！
鄧兆尊 被爆與一女子著「情侶裝」行街
現年57歲的鄧兆尊一向艷福無邊，同時擁有三名女友Carmen、Cherry和陳妙慧（Nana），最近有社交網專頁公開他與一名女子翹手行街的照片，相中可見兩人同樣穿著白色T恤，似足「情侶裝」，而且這名女子的外型似乎符合鄧兆尊的喜好，使得不少網民都猜測他可能有新「四奶」。
鄧兆尊「新歡」貌似「新何太」
這張照片引發網上多個群組熱議，網民紛紛留言指該女子貌似「新何太」，大讚兆尊好「識食」：「今次挑戰重量級」、「呢期流行河馬」、「珠圓玉潤好福氣」、「識玩」、「新河馬」、「果然有眼光」、「惜食典範」等，但亦有不少網民認出這名女子的真正身份，原來係一位名叫「霞姐」張錦霞的YouTuber。
真相大白：拍攝合照非戀情
兆尊在《田豪祖3寶Channel》的直播中就回應了這段緋聞，之前他曾形容三位女友是「水、電、煤」，今次在貴花田問到「四奶」傳聞時，他就解釋說：「佢就係盛傳中嘅差餉？呢個係你哋一個YouTuber，好出名嘅，叫霞姐，香城一姐，上次我話去拍嘢，就係佢哋邀請我，同我拍咗個劇，跟住就係咁囉。」
兆尊指「霞姐」已有人「認頭」
兆尊形容霞姐斯文又怕醜，指已忘記相片何時影，估計應該是劇照。他直言霞姐已有人「認頭」，拍片的導演趙羅尼「已經長期做佢條仔」，又指親密動作是由霞姐作主動：「係霞姐主動問我可唔可以翹住手，我話拖住都得，你鍾意點都得，咁佢一嘢翹咗過嚟。」
稱翹手係「返工福利」無需備案
對於被大家誤會有新「四奶」，兆尊表示不介意，讓大家笑一下無所謂，並表示拍攝前不用向3位女友交代工作：「唔使備案，呢啲係返工福利，咁都要備案嘅咩？」此外，兆尊還稱讚YouTube頻道《香城映画》拍攝十分認真，笑言要帶埋曾志豪去拍片：「片入面仲有好多唔同嘅靚女，播嗰陣你哋睇。」