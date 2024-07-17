鄧兆尊拖「新四奶」片爆笑出爐 神還原梁朝偉《金手指》食雪茄場面

現年57歲的鄧兆尊日前被影到拖住「新四奶」出巡，火速引起網民熱議。不過鄧兆尊隨後就於直播節目中透露「新歡」的真正身分，而且2人親密舉動亦只係拍攝需要，令「新四奶」的銜頭討論冇耐就已經結案！日前（16日）鄧兆尊與「新歡」的影片就爆笑出爐，片中除咗緊貼時事外，仲有鄧兆尊神還原梁朝偉《金手指》食雪茄的經典場面！

