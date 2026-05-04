「東張女神」鄧凱文爆半蹲曾志偉胯下秘事！首揭0距離接觸真相 強調1事承認太忘我

26歲「東張女神」鄧凱文去年7月出席TVB高層樂易玲生日派對時，因一張與前TVB總經理曾志偉的合照引發軒然大波。相中她以半蹲姿勢身處曾志偉雙腿之間，被網民狂轟姿勢曖昧不雅，事件一度鬧得滿城風雨。沉寂多時後，鄧凱文近日終於首度開腔回應爭議，親自拆解當時情況並澄清關鍵疑問。她的解釋能否平息風波，令人關注。