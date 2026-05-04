「東張女神」鄧凱文爆半蹲曾志偉胯下秘事！首揭0距離接觸真相 強調1事承認太忘我
鄧凱文親述現場混亂 強調無身體接觸
鄧凱文在訪問中詳細重組當時情況，解釋現場環境極度擠迫，氣氛高漲，自己只是為了拍照而找位置。她坦言當時進入了「忘我境界」，表示「其實嗰個係一個moment嘅事，嗰幾秒嘅事，純粹係…嘩好逼呀，大家Yo我嚟嘞，我性格係Yeah嗰啲，係懵吓」。對於外界最關注的身體接觸問題，她斬釘截鐵地否認，強調「其實冇身體接觸，冇揩到，純粹係攝入去」。她更表示完全沒想過這張照片會被放大討論，認為只是「嗰一吓嘅事」。
「曾志偉風波」後首度公開道歉承諾改變
面對鋪天蓋地的批評聲音，鄧凱文坦承已從事件中汲取深刻教訓。她在訪問中承認當時「太過忘我」，並承諾未來會更加謹慎處理公眾場合的行為。「因為經過呢件事，我都會好好檢視一吓自己嘅行為呀、動作呀、眼神呀，唔可以放鬆或者放懈咁樣囉」，她表示會特別注意鏡頭前的企姿及肢體距離，避免再次引起誤會。這次公開道歉被視為她重新出發的重要一步，展現了作為公眾人物的責任感。
《魔音女團》奪首獎重新出發
儘管曾捲入合照風波，鄧凱文的演藝事業並未因此停滯。自擔任《東張西望》外景主持以來，她憑藉亮麗外貌與出眾身材迅速竄紅，被網民封為新一代「東張女神」。近期她積極參與TVB新節目《魔音女團》，並在活動中以白色短裙配長靴的青春造型亮相，更成功奪得「最佳調皮獎」，這是她加入TVB後的首個獎項。這個獎項不僅為她的演藝路程增添新里程碑，也象徵著她正努力走出陰霾，重新建立正面形象。
網民力撐鄧凱文努力獲認同
在鄧凱文公開回應後，網民反應普遍正面，不少人為她的坦誠和努力點讚。有網民留言「而家講野冇咁多懶音，明顯有進步，加油」，讚賞她的專業表現有所提升。另有粉絲表示「孖辮好靚女又好可愛！做東張女神好專業做魔音女神好有型」，對她在不同節目的表現給予肯定。更有網民感慨「都真係幾辛酸，但你咁努力，你一定會有更好嘅成績嘅，繼續努力、加油」，認同她面對逆境時的堅持和努力。這些支持聲音顯示，觀眾願意給她重新開始的機會，期待她未來有更好的發展。