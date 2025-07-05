東張女神25歲鄧凱文與曾志偉親暱合照曝光 網民：我要報東張！

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25歲「東張女神」鄧凱文（Eris）憑亮麗外貌與火辣身材迅速上位，成為《東張西望》外景主持之一。近日，她與TVB總經理曾志偉的一張合照在網上瘋傳，意外掀起網民熱議！

「東張女神」鄧凱文跪曾志偉雙腿之中

TVB高層樂易玲在6月30日舉行生日派對，場面星光熠熠，包括苗僑偉、林峯、佘詩曼、胡定欣、吳卓羲、謝天華、朱千雪、譚俊彥、傅嘉莉及導演劉偉強等藝人均有出席，氣氛熱鬧。不過當晚最受關注的，反而是來自《中年好聲音》的評審張佳添與參賽者在社交平台分享的合照。當中一張相片意外成為網民熱議焦點，TVB外景主持鄧凱文跪坐於曾志偉雙腿間合照，動作親暱，舉起V字手勢笑容燦爛，惹來大批網民留言熱議！

鄧凱文 「東張女神」鄧凱文跪曾志偉雙腿之中，非常搶眼！（圖片來源：IG@claytonmusic88）
「東張女神」鄧凱文跪曾志偉雙腿之中，非常搶眼！（圖片來源：IG@claytonmusic88）
鄧凱文 身材出眾（圖片來源：IG@thm___）
身材出眾（圖片來源：IG@thm___）

網民留言熱議：我要報東張！

不過鄧凱文的舉動引來網民熱烈討論，不少留言直言震驚：「我要報東張！」、「點解好似跪咗喺個男人前面？」、「睇嚟好熟遊戲規則」、「動作做慣咗，一時改唔到」、「嚟緊一定擔大旗啦」、「唔咁樣又點上位啫」等，言辭相當火辣。

鄧凱文 （圖片來源：IG@thm___）
（圖片來源：IG@thm___）

鄧凱文背景公開！港姐10強止步 同屆冠軍係莊子璇

東張女神25歲鄧凱文（Eris）參選2023年港姐入圍10強後止步，雖然與三甲無緣，但仍獲TVB簽約兼安排加入《東張西望》做新「東張女神」，不時都貼身打扮出擊，亦經常在社交平台大曬火辣身材，大派福利。

鄧凱文 （圖片來源：IG@thm___）
（圖片來源：IG@thm___）
鄧凱文 （圖片來源：IG@thm___）
（圖片來源：IG@thm___）
鄧凱文 （圖片來源：IG@thm___）
（圖片來源：IG@thm___）
鄧凱文 （圖片來源：IG@thm___）
（圖片來源：IG@thm___）
鄧凱文 鄧凱文日前在社交平台晒出希臘嘅水著look。（圖片來源：Ig@thm___）
鄧凱文日前在社交平台晒出希臘嘅水著look。（圖片來源：Ig@thm___）
鄧凱文 鄧凱文側身出鏡視覺效果十足！（圖片來源：Ig@thm___）
鄧凱文側身出鏡視覺效果十足！（圖片來源：Ig@thm___）
鄧凱文 鄧凱文嘅極高衩三點式都唔夠big爆上圍吸睛！（圖片來源：Ig@thm___）
鄧凱文嘅極高衩三點式都唔夠big爆上圍吸睛！（圖片來源：Ig@thm___）
鄧凱文 正面視覺效果同樣震撼！（圖片來源：Ig@thm___）
正面視覺效果同樣震撼！（圖片來源：Ig@thm___）

網民激讚鄧凱文福利超養眼

鄧凱文嘅震撼福利⼀出，瞬間就引來大批網民留言激讚：「後生好身材！成個東張最正嘅一個！」、「今年最好嘅福利！好過公司派bonus」、「犯規啊…邊可以靚到咁樣」、「正宗天使臉孔，魔鬼身材」、「Big爆東張！」

鄧凱文 鄧凱文嘅社交平台超多福利！（圖片來源：Ig@thm___）
鄧凱文嘅社交平台超多福利！（圖片來源：Ig@thm___）
鄧凱文 網民對於鄧凱文嘅福利讚不絕口！（圖片來源：Ig@thm___）
網民對於鄧凱文嘅福利讚不絕口！（圖片來源：Ig@thm___）
鄧凱文 （圖片來源：Ig@thm___）
（圖片來源：Ig@thm___）
鄧凱文 （圖片來源：Ig@thm___）
（圖片來源：Ig@thm___）

圖片來源：IG@thm___、IG@claytonmusic88資料或影片來源：原文刊於新假期

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