東張女神25歲鄧凱文與曾志偉親暱合照曝光 網民：我要報東張！
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25歲「東張女神」鄧凱文（Eris）憑亮麗外貌與火辣身材迅速上位，成為《東張西望》外景主持之一。近日，她與TVB總經理曾志偉的一張合照在網上瘋傳，意外掀起網民熱議！
「東張女神」鄧凱文跪曾志偉雙腿之中
TVB高層樂易玲在6月30日舉行生日派對，場面星光熠熠，包括苗僑偉、林峯、佘詩曼、胡定欣、吳卓羲、謝天華、朱千雪、譚俊彥、傅嘉莉及導演劉偉強等藝人均有出席，氣氛熱鬧。不過當晚最受關注的，反而是來自《中年好聲音》的評審張佳添與參賽者在社交平台分享的合照。當中一張相片意外成為網民熱議焦點，TVB外景主持鄧凱文跪坐於曾志偉雙腿間合照，動作親暱，舉起V字手勢笑容燦爛，惹來大批網民留言熱議！
網民留言熱議：我要報東張！
不過鄧凱文的舉動引來網民熱烈討論，不少留言直言震驚：「我要報東張！」、「點解好似跪咗喺個男人前面？」、「睇嚟好熟遊戲規則」、「動作做慣咗，一時改唔到」、「嚟緊一定擔大旗啦」、「唔咁樣又點上位啫」等，言辭相當火辣。
鄧凱文背景公開！港姐10強止步 同屆冠軍係莊子璇
東張女神25歲鄧凱文（Eris）參選2023年港姐入圍10強後止步，雖然與三甲無緣，但仍獲TVB簽約兼安排加入《東張西望》做新「東張女神」，不時都貼身打扮出擊，亦經常在社交平台大曬火辣身材，大派福利。
網民激讚鄧凱文福利超養眼
鄧凱文嘅震撼福利⼀出，瞬間就引來大批網民留言激讚：「後生好身材！成個東張最正嘅一個！」、「今年最好嘅福利！好過公司派bonus」、「犯規啊…邊可以靚到咁樣」、「正宗天使臉孔，魔鬼身材」、「Big爆東張！」
圖片來源：IG@thm___、IG@claytonmusic88資料或影片來源：原文刊於新假期