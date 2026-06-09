「東張女神」鄧凱文無預警貼婚照 自爆兒時就恨做新娘 親揭「新郎」真正身份
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「東張女神」鄧凱文無預警於社交平台貼出一輯唯美婚紗照，並深情剖白自小對婚紗的憧憬，令一眾粉絲即時炸鍋。貼文一出隨即引來大批網民搞笑追問「新郎係邊個」，場面熱鬧非常，而她的回應更令人會心一笑。
鄧凱文自爆兒時見新娘即衝前影相
鄧凱文在貼文中憶述，小時候每次跟家人行經尖沙咀海旁，只要見到有新娘在拍婚紗照，她都會主動走上前說：「姐姐可唔可以同你影張相你真係好靚」。她笑言正因為這份從小萌芽的「新娘夢」，長大後便不停去拍攝婚紗照，更自嘲「叫唔叫做有一個婚紗夢」。她甚至坦言曾認真思考過，如果將來真的結婚，到底應該穿哪一套婚紗，童真又率直的分享令粉絲大感窩心。
鄧凱文曾穿低胸透視婚紗展現火辣身材
事實上，鄧凱文過去已多次在個人社交平台分享單人婚紗照，而且每次造型都極具話題性。她曾穿著低胸喱士透視婚紗、吊帶Deep V設計禮服，將豐滿身材展露無遺。更令人印象深刻的是，她在26歲生日時特別配戴王冠拍攝了一系列唯美婚照，猶如童話公主般夢幻。每次貼文都成功引起大量討論，證明這位「東張女神」的人氣持續高企。
鄧凱文從性感女神到仙氣新娘形象多變
鄧凱文自加入幕前工作後，一直以性感火辣形象深入民心，「東張女神」的稱號更令她知名度急升。她過去曾因沙灘比堅尼照引起熱議，其S曲線被網民形容為「犯規級身材」。不過近期她的風格明顯有所轉變，由大膽性感逐漸加入更多仙氣元素，今次的婚紗照正正展現了她溫柔優雅的另一面，證明她駕馭不同風格的能力相當出色。
網民搞笑追問新郎身份笑稱新郎跑了
貼文曝光後，留言區瞬間被粉絲洗版。有網民搞笑留言「結婚了❤️」，亦有人幽默問道「誰是新郎，會是我嗎？」，更有眼尖網民見到照片中只有鄧凱文一人，即笑稱「呢輯叫新朗跑了？😂」，引來大批人讚好。其他留言則以「靚到爆」、「仙女模式」、「不得了」等字眼瘋狂讚美，亦有人認真留言「remember to love yourself before loving someone else」，整個留言區充滿歡樂氣氛。
資料或影片來源：原文刊於新假期