新東張女神鄧凱文24歲生日大解放 連環大曬性感照險走光
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應屆港姐鄧凱文（Eris）雖然最終在十強止步，但落選後仍受無綫力捧，除了獲安排加入《東張西望》擔任外景主持，升呢做新「東張女神」外，又在節目《大灣區美味好玩攻略》中以三點式上陣，極速吸引到網民關注，近日踏入24歲的她，更在社交網大派生日福利，挑戰性感極限，搞到幾乎走光！
鄧凱文 生日分享誘人「床照」
鄧凱文日前趁著24歲生日到酒店大玩Staycation，並在社交網分享出多張性感打卡照，其中有她穿著白色喱士吊帶裙，側身躺在酒店床上，盡顯其性感曲線和Big爆上圍的誘人「床照」，睇到網民都心心眼大讚她索爆。
曬盡白滑長腿險走光
之後鄧凱文又換上一件藍色Tube Dress，坐在窗邊盡騷一對白滑長腿，並捧著一個蛋糕繼續性感打卡，不過由於條裙太短，雖然鄧凱文已蹺起雙腳，盡力遮住「神秘三角」位置，但仍見到她身側蜜桃臀若隱若現，幾乎走光。
鄧凱文公開示愛被叫「女王」
一眾好友如莊子璇、姜依宁、刑慧敏、梁麗翹及「奶仔」方紹聰等，都有留言祝福鄧凱文生日快樂，而鄧凱文則在配文向稱呼她為「女王」的女友人示愛，又表示和她一齊Staycation及操刀拍照的都是這位女友人。
鄧凱文性感旗袍行花市派福利
除了生日派福利外，鄧凱文早前更身穿旗袍行花市，展現出完美的S形曲線，並大騷修長美腿，讓她在花市中成為眾人焦點，之後她更不忘為粉絲們送上了龍年的第一份福利，又騷長腿又食冰糖葫蘆，張張都夠晒性感，睇到網民嘩嘩聲！
鄧凱文參選港姐後獲派做《東張》主持
參選港姐不足一年，鄧凱文已迅速躍升為《東張西望》的採訪主持，專責娛樂新聞節目。她的鏡頭感十足，經常在節目中亮相，為觀眾帶來最新最熱的娛樂資訊。而在網上，鄧凱文更是慷慨，經常分享各種福利照片，讓粉絲大呼過癮。
鄧凱文IG上的福利不斷
鄧凱文在IG經常派性感福利，從比堅尼泳衣到出水芙蓉的照片，她從不吝嗇與粉絲分享她的美麗時刻。早前，她在拍攝《大灣區美味好玩攻略》時，穿著三點式泳裝浸溫泉的照片更是引起了一番熱議，網民更大讚其身材不輸「最強咪神」郭珮文（Juliana）！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@thm___、TVB