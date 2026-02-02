同屆港姐咪神大對決！鄧凱文「封胸令」後PK郭珮文 連陳庭欣都要密實埋身
廣告
無綫新咪神鄧凱文日前因為在社交網分享性感沙灘水着照，疑似被公司下達「封胸令」後火速刪除貼文，如今她的穿衣風格明顯變得保守！近日她與另一位咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍攝跳舞片段，原本應該是兩大咪神正面交鋒的精彩對決，豈料鄧凱文竟然全程「收收埋埋」，穿著保守到令人意外，反觀郭珮文雖然同樣收斂，但仍然敢於穿小背心展現身材，這場咪神對決未開始就已經分出勝負！
鄧凱文水着照風波後變乖乖女
鄧凱文早前在社交平台分享的沙灘水着照片，因為過於性感火辣而疑似觸犯公司底線，結果上載僅兩日就被迫刪除。這次風波明顯對她造成不小影響，如今的她已經變得格外小心翼翼，不敢再過分展示自己的天賦本錢。在最新的跳舞片段中，鄧凱文只是穿上貼身長袖衫配搭短裙，雖然仍有展露雙腿，但整體造型明顯比以往保守得多，只能靠扭腰擺臀的舞蹈動作來吸引眼球。
郭珮文小背心突圍而出成最大贏家
相比之下，「大騎樓」郭珮文雖然同樣有所收斂，沒有像以往般「下下晒線」，但她仍然敢於穿上小背心為觀眾帶來無限遐想空間。在這場咪神對決中，郭珮文明顯技高一籌，既能遵守公司規定又不失性感魅力，成功在保守與大膽之間找到平衡點。網民紛紛留言表示「郭珮文都有穿小背心你睇！」、「鄧凱文就露吓腿囉！」，可見觀眾對兩人表現的對比反應。
陳庭欣都要密實埋身疑受封胸令影響
更令人意外的是，連近日失戀、10億少奶夢碎的陳庭欣（Toby）都受到影響！她與曾錦燊合作拍攝手指舞片段時，同樣比平時穿得密實，只是淺露大腿部分，造型明顯比以往保守。這讓外界懷疑坊間流傳的「封胸令」，是否已經蔓延到30、40歲的資深美女藝人身上，連她們都要小心翼翼地調整自己的穿衣風格。
網民熱議TVB管理層收緊尺度
這次咪神對決的結果引發網民熱烈討論，不少人認為「鄧凱文封胸即輸」，亦有網民質疑TVB是否正在收緊對女藝人穿著的管制。有網民留言表示「原來封胸令真係存在」、「連Toby都要收埋收埋真係誇張」，反映觀眾對這種變化的關注和不滿。部分網民更直言「咪神對決變成保守大賽」，認為這樣的限制會影響節目的娛樂性和吸引力。
圖片來源：鄧凱文IG、ig@julianakpm、IG@julianakpm資料或影片來源：原文刊於新假期