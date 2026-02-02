同屆港姐咪神大對決！鄧凱文「封胸令」後PK郭珮文 連陳庭欣都要密實埋身

無綫新咪神鄧凱文日前因為在社交網分享性感沙灘水着照，疑似被公司下達「封胸令」後火速刪除貼文，如今她的穿衣風格明顯變得保守！近日她與另一位咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍攝跳舞片段，原本應該是兩大咪神正面交鋒的精彩對決，豈料鄧凱文竟然全程「收收埋埋」，穿著保守到令人意外，反觀郭珮文雖然同樣收斂，但仍然敢於穿小背心展現身材，這場咪神對決未開始就已經分出勝負！