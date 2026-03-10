魔音女團｜鄧凱文自稱「成家魔音」Rap突圍 獲張佳添激讚給足5盞燈
「東張女神」鄧凱文早前參加《魔音女團》選拔憑NancyKwai的《let go》以及自創《東張西望》版Rap而引發網民熱議，更意外吸引《中年好聲音》評判張佳添主動關注。26歲的鄧凱文自稱「成家魔音」，希望透過參賽擺脫家族魔咒，雖然唱功仍有改善空間，但創意十足的表演令人印象深刻。張佳添事後更在影片下留言打氣，並給予5盞燈好評，令這位東張女神瞬間成為選拔大熱人馬。
鄧凱文自創Rap突圍《魔音女團》面試
TVB全新選秀節目《魔音女團》日前進行面試環節，鄧凱文先獻唱Nancy的《let go》，她透露因為太過緊張導致「甩嘴」以及有嚴重「震音」，之後再以一段自創的《東張西望》版Rap成功吸引評判注意。她在台上落力表演，歌曲中「Eris 卡哇伊 紥住孖辮」一句相當洗腦，令現場氣氛熱烈。雖然她的唱功依然有「魔音」特色，但創意和勇氣獲得評判認同，成功在眾多參賽者中突圍而出。
張佳添主動留言激讚給足5盞燈
鄧凱文的表現更吸引《中年好聲音》評判張佳添關注，添Sir事後在影片下留言表示：「加油！學唱歌可以搵我，最多優先俾你😂」當鄧凱文追問獲得幾多盞燈時，張佳添搞笑列出「有感情、偶像元素、有勇氣、有創意、鼓勵燈」5盞燈，相當給面子。這個意外的互動令鄧凱文瞬間成為網民焦點，亦為她的參賽之路增添話題性。
鄧凱文自爆曾唱K被趕客急學唱歌
鄧凱文在受訪時坦承自己的唱歌實力，更自爆曾經在唱K時被趕客的尷尬經歷。為了參加《魔音女團》選拔，她急急跟謝東閔學習唱歌技巧，希望能夠改善自己的表現。她揚言「希望成為家族榮耀，撇除魔音嘅魔咒」，展現出強烈的參賽決心和改變形象的渴望。
網民熱議鄧凱文創意表演獲好評
鄧凱文的《東張西望》版Rap影片在網上引發熱烈討論，網民對她的創意表現給予正面評價。有網民留言表示「雖然唱功有待改善，但創意滿分」，亦有人讚賞她的勇氣和努力。張佳添的主動關注更令網民驚喜，紛紛留言表示「添Sir都出手，證明真係有潛質」。《魔音女團》將於5月在翡翠台播出，最終會有16人入圍，鄧凱文能否成功擺脫「魔音」標籤備受關注。
圖片來源：TVB、YouTube@TVB娛樂新聞台、Ig@thm___、鄧凱文IG、IG@thm___資料或影片來源：原文刊於新假期