27歲鄧卓殷轉行做普拉提導師 港大建築系碩士畢業 男友仲係富二代
鄧卓殷疫情下轉型
2018年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」鄧卓殷（Amber），加入無綫後曾參演多部劇集和綜藝節目，不過一直唔多起眼，人氣亦麻麻，最令觀眾有印象應該是去年在《十八年後的終極告白2.0》中飾演14歲的女學生沈曉彤，細細粒一臉童顏的鄧卓殷穿起校服完全零違和之外，演技上亦令網民刮目相看，不過近月她甚少在幕前出現，原來在兩年前疫情期間她已逐步轉型，成為普拉提（Pilates）導師。
玩普拉提原為改善脊柱側彎
鄧卓殷早前曾於自己的社交平台發文，公開表示自己已成為合資格的機械及墊上普拉提導師，藉此拉客歡迎網民私訊約私教，據知她於五年前開始接觸普拉提，因為讀書時期鄧卓殷已發現自己有脊柱側彎問題，一直希望透過做運動去改善，她早前接受傳媒訪問時指出自己的脊柱側彎得比較低，經常性腰痛，笑言如果冇脊柱側彎就會高多幾吋，不過成年後已無法拉直，只能盡量用運動去維持穩定性，鄧卓殷透過普拉提鍛煉肌力，並於兩年前開始讀普拉提導師課程，她表示學習過程好漫長，幸有家人和朋友鼓勵，就像修讀大學學位一樣難，因為非常嚴格，要確保每個導師都是專業。
幕前發展前景有限 拒坐冷板凳
考到普拉提導師牌的鄧卓殷，本想一心二用邊做幕前工作邊兼職教班，可惜這兩年疫情期間無綫安排的工作寥寥可數，對上一套參演的劇集已是21年9月拍攝的《廉政狙擊》，而且戲份亦不多，做來做去都是閒角的她亦唔想再坐冷板凳，蹉跎歲月，在機緣巧合下決定靜靜轉型，現時在男友郭子豪的健身中心HKCC開班教普拉提，據知該健身中心旗下還有Jumbo曾淑雅和陳婉衡兩位星級導師，而鄧卓殷多數以私人一對一教學為主，為學生作出更貼身的教學。
學霸港姐棄做建築師
27歲的鄧卓殷是圈中數一數二的高學歷港姐，她在中學文憑試考獲4科5**的佳績，入讀香港大學建築系，畢業後曾任職建築見習生，不過2018年未成為正式的建築師就參選港姐加入無綫，過去幾年鄧卓殷非常好學，不斷增值自己，一邊拍劇一邊讀書，21年更完成香港大學建築系碩士課程，如今做埋普拉提導師，絕對是周身刀。
撻著富二代郭子豪 曾被指是小三
鄧卓殷入行後最大的收穫應該是認識到男友郭子豪，19年3月郭子豪涉嫌酒後駕駛被警方拘捕，當時他接受傳媒訪問並否認為當事人：「唔係我，我喺屋企，今晚無揸過車！」不過事隔半日他又發聲承認自己醉駕﹗被指觸怒無綫，此事令郭子豪事業插水。當負面新聞稍為平息，郭子豪又被爆出背住拍拖3年的圈外女友Karen，偷食當時24歲的鄧卓殷，有指二人因拍攝綜藝節目《娛樂大家》而暗撻，更因鄧卓殷與前男友分手無耐前，一度傳出四角戀甚為複雜﹗郭子豪為維護鄧卓殷，急澄清與舊愛早已分手，以還鄧卓殷清白。
曾共患難走過谷底 感情穩定好事近
至2020年中，郭子豪公開表示自己因捲入負面新聞全面停工，患上抑鬱症，每日徘徊生死邊緣，幸獲女友鄧卓殷陪他走過低谷，無限量支持他，郭子豪更首度發表愛的宣言，感恩對方陪伴，形容鄧卓殷是他生命中遇過最善良的人，雖然連番挫敗失去很多，但會朝住結婚方向進發，去年郭子豪更透露已買好戒指準備向女友求婚，看來二人隨時有好消息公布。
郭子豪為入行棄做工程師
2014年加入無綫的郭子豪，與鄧卓殷絕對是金童玉女天作之合，品學兼優的他小學中學讀名校喇沙書院，有指未放榜已有數間英國學校向他招手， 最後入讀全球十大名牌學府倫敦帝國學院（Imperial College London），所修讀的機械工程系更是全球排名第三。郭子豪本來可以做工程師，但他熱愛演藝工作，為入行兼職做模特兒又去演藝學院修讀導演課程，他又曾經開製作公司，凡事親力親為， 打燈揸機剪片乜都做，14年他決心要做演員，若三年不達標便返去做工程師。
家住半山獨立屋 密冚有米背景
郭子豪家境富裕，父親從事製衣廠起家現經營時裝生意，入行不久他已過獨立生活，搬離家人同住的康樂園獨立屋，自己租住半山龍城堡獨立屋，又揸Audi名車出入代步，好富貴。不過郭子豪入行後刻意密冚富貴背景，從不晒與家人合照，更有幸獲思想開通父親的支持，未有強迫他繼承衣缽，還大力支持加入娛樂圈工作，給他極大自由度。
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