27歲鄧卓殷轉行做普拉提導師 港大建築系碩士畢業 男友仲係富二代

現年27歲的鄧卓殷（Amber），近年幕前工作少之又少，代表作只得一套《十八年後的終極告白2.0》，原來她在兩前年疫情期間已轉型做普拉提(Pilates)導師，鄧卓殷5年前因為脊柱側彎開始接觸普拉提，估唔到會成為一技之長，自小已是學霸的鄧卓殷並唔係玩玩吓，現時在富二代男友郭子歉投資的健身中心開班，旗下星級導師還有Jumbo曾淑雅，肯定勁吸客。