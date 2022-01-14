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鄧卓殷 郭子豪 兩年情傳玩完 一度被爆婚訊 郭子豪五字回應

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撰文：東方新地

26歲港姐亞軍鄧卓殷（Amber）與30歲郭子豪（Arnold）拍拖約兩年，感情一向穩定，早前奶仔方紹聰更在《食腦 BrainStorming》頻道中，大爆兩人「就快結婚」，但近日卻有傳兩人已經分手，對於這個傳聞，郭子豪以五字回應。

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected]_liza、《食腦》影片截圖

鄧卓殷 郭子豪 前年公開認愛

鄧卓殷和郭子豪自2019年一同主持無綫節目《娛樂大家》時已傳出緋聞，當時郭子豪被指背住拍拖3年的女友Karen撻著鄧卓殷，但其後郭子豪澄清早已和女友分手，又否認同鄧卓殷的戀情，直至翌年6月，郭子豪才公開認愛，鄧卓殷當時指兩人已地下情了一段時間，但強調兩人一起時都是單身，是在完結前一段關係後，才展開新的戀情。

郭子豪和鄧卓殷從沒有公開放閃亦沒承認戀情，連「合照」亦基本上是「大合照同框」，唯一一次被公開合照是與汪阿姐去行山！（圖片來源：IG@wang_liza）
郭子豪和鄧卓殷一向少有公開合照放閃，唯一一次被公開合照是與汪阿姐去行山時。（圖片來源：[email protected]_liza）
現年30歲的郭子豪畢業於倫敦帝國學院機械工程系，2012年回港工作時，獲睇中擔任知名服裝品牌模特兒入行，2018年他更成為首個在健美比賽中獲取冠軍的香港藝人。（圖片來源：IG@arnoldkwokk）
現年30歲的郭子豪畢業於倫敦帝國學院機械工程系，2012年回港工作時，獲睇中擔任知名服裝品牌模特兒入行，2018年他更成為首個在健美比賽中獲取冠軍的香港藝人。（圖片來源：[email protected]
鄧卓殷為2018年港姐亞軍及最上鏡小姐，當屆冠軍是陳曉華、季軍則為丁子田。（圖片來源：IG@amber.tcy）
鄧卓殷為2018年港姐亞軍及最上鏡小姐，當屆冠軍是陳曉華、季軍則為丁子田。（圖片來源：[email protected]

曾感謝女友陪伴走過低谷

郭子豪曾在2019年因酒駕被捕，被判90小時社會服務令，有指鄧卓殷毫不介意陪對方履行服務令，去沙灘及郊外執垃圾，郭子豪亦曾在受訪時，表示感謝女友陪自己走過低谷。兩人對戀情一直保持低調，但阿姐汪明荃曾在社交網貼出她和兩人一齊到沙灘執垃圾及行山時的合照，間接爆二人戀人關係。

郭子豪與鄧卓殷同為《娛樂大家》的主持人。（圖片來源：IG@arnoldkwokk）
郭子豪與鄧卓殷同為《娛樂大家》的主持人。（圖片來源：[email protected]
郭子豪與鄧卓殷同為《娛樂大家》的主持人。（圖片來源：IG@wang_liza）
經常和汪阿姐一齊去行山。（圖片來源：[email protected]_liza）
兩人經常陪汪阿姐去行山及到郊外、沙灘等地方清理垃圾。（圖片來源：IG@wang_liza）
及到郊外、沙灘等地方執垃圾。（圖片來源：[email protected]_liza）

1個多月前低調見證碩士畢業

去年12月，鄧卓殷建築碩士畢業，郭子豪亦有低調到場見證女友重要時刻。相隔短短1個多月時間，卻有「郭子豪和鄧卓殷已經分手」的傳聞流出，對此郭子豪在回應傳媒查問時，只回應不說私人事，並以工作為由拒絕多講。

（圖片來源：IG@ amber.tcy）
鄧卓殷邊拍劇邊繼續學業，去年12月終於自香港大學建築碩士課程正式畢業，被封為「最美碩士港姐」！（圖片來源：[email protected] amber.tcy）
（圖片來源：IG@ amber.tcy）
當時鄧卓殷曾在IG即時動態中貼出兩人合照，雖然相中未看到身旁男士全貌，但其鬚根下巴及輪廓都跟郭子豪激似！（圖片來源：[email protected] amber.tcy）
（圖片來源：IG@wang_liza）
鄧卓殷碩士畢業，郭子豪留言畀心又說以她為榮，鄧卓殷以心心回覆，隔空放閃。（圖片來源：[email protected] amber.tcy）

方紹聰早前借醉爆郭子豪好事近

方紹聰奶仔、郭子豪與何廣沛因為合作拍《食腦喪B》而結緣，三人更走在一起成立《食腦 BrainStorming》頻道，一齊搞創作拍片賺錢。早前他們拍了一條影片邊飲酒邊答問題，考驗彼此友誼，開頭的問題都圍繞三人的相識及結盟經過，只見飲大兩杯的奶仔面色愈來愈紅潤，導演問若然遇上火警只可救走一人，他們分別會選擇邊個？結果郭子豪揀何廣沛，何廣沛都係揀自己，得奶仔揀郭子豪，原因竟然係：「我哋三個入面，得佢（郭子豪）有女朋友要照顧又就快結婚，我覺得你要照顧Amber（鄧卓殷）吖嘛！」

其中一條問題是遇火警，會救邊個先？（圖片來源：《食腦》影片截圖）
奶仔、郭子豪及何廣沛拍片考驗兄弟情，其中一條問題是遇火警，會救邊個先？（圖片來源：《食腦》影片截圖）
奶仔明顯飲大兩杯亂爆料，他表示揀救郭子豪是因為他要照顧女朋友鄧卓殷，而且仲就快結婚。（圖片來源：《食腦》影片截圖）
奶仔明顯飲大兩杯亂爆料，他表示揀救郭子豪是因為他要照顧女朋友鄧卓殷，而且仲就快結婚。（圖片來源：《食腦》影片截圖）
郭子豪無辜被爆料。（圖片來源：《食腦》影片截圖）
郭子豪無辜被爆好事近。（圖片來源：《食腦》影片截圖）

重溫方紹聰爆郭子豪料

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