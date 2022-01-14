鄧卓殷 郭子豪 兩年情傳玩完 一度被爆婚訊 郭子豪五字回應

26歲港姐亞軍鄧卓殷（Amber）與30歲郭子豪（Arnold）拍拖約兩年，感情一向穩定，早前奶仔方紹聰更在《食腦 BrainStorming》頻道中，大爆兩人「就快結婚」，但近日卻有傳兩人已經分手，對於這個傳聞，郭子豪以五字回應。