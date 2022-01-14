鄧卓殷 郭子豪 兩年情傳玩完 一度被爆婚訊 郭子豪五字回應
26歲港姐亞軍鄧卓殷（Amber）與30歲郭子豪（Arnold）拍拖約兩年，感情一向穩定，早前奶仔方紹聰更在《食腦 BrainStorming》頻道中，大爆兩人「就快結婚」，但近日卻有傳兩人已經分手，對於這個傳聞，郭子豪以五字回應。
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_liza、《食腦》影片截圖
鄧卓殷 郭子豪 前年公開認愛
鄧卓殷和郭子豪自2019年一同主持無綫節目《娛樂大家》時已傳出緋聞，當時郭子豪被指背住拍拖3年的女友Karen撻著鄧卓殷，但其後郭子豪澄清早已和女友分手，又否認同鄧卓殷的戀情，直至翌年6月，郭子豪才公開認愛，鄧卓殷當時指兩人已地下情了一段時間，但強調兩人一起時都是單身，是在完結前一段關係後，才展開新的戀情。
曾感謝女友陪伴走過低谷
郭子豪曾在2019年因酒駕被捕，被判90小時社會服務令，有指鄧卓殷毫不介意陪對方履行服務令，去沙灘及郊外執垃圾，郭子豪亦曾在受訪時，表示感謝女友陪自己走過低谷。兩人對戀情一直保持低調，但阿姐汪明荃曾在社交網貼出她和兩人一齊到沙灘執垃圾及行山時的合照，間接爆二人戀人關係。
1個多月前低調見證碩士畢業
去年12月，鄧卓殷建築碩士畢業，郭子豪亦有低調到場見證女友重要時刻。相隔短短1個多月時間，卻有「郭子豪和鄧卓殷已經分手」的傳聞流出，對此郭子豪在回應傳媒查問時，只回應不說私人事，並以工作為由拒絕多講。
方紹聰早前借醉爆郭子豪好事近
方紹聰奶仔、郭子豪與何廣沛因為合作拍《食腦喪B》而結緣，三人更走在一起成立《食腦 BrainStorming》頻道，一齊搞創作拍片賺錢。早前他們拍了一條影片邊飲酒邊答問題，考驗彼此友誼，開頭的問題都圍繞三人的相識及結盟經過，只見飲大兩杯的奶仔面色愈來愈紅潤，導演問若然遇上火警只可救走一人，他們分別會選擇邊個？結果郭子豪揀何廣沛，何廣沛都係揀自己，得奶仔揀郭子豪，原因竟然係：「我哋三個入面，得佢（郭子豪）有女朋友要照顧又就快結婚，我覺得你要照顧Amber（鄧卓殷）吖嘛！」