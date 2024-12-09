鄧卓殷 郭子豪

29歲鄧卓殷曬與郭子豪洞穴婚紗照 仙氣顏值再升級曾陷「加工」疑雲

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Keith

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現年29歲的2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）在今年情人節宣布與拍拖近五年的郭子豪（Arnold）準備結婚，近日更公布將於明年4月正式舉行婚禮，可喜可賀，不過備婚中嘅鄧卓殷就曾被網民指靚樣又有「進化」嫌疑……

鄧卓殷仙氣顏值再升級

日前（6日），鄧卓殷在IG上分享了一輯在洞穴裡拍攝的婚紗相，見她手捧白玫瑰，穿著一條低胸露背喱士婚紗，貼身魚尾設計凸顯了Amber玲瓏有致的曼妙身材，仙氣顏值亦難掩甜蜜與幸福！不少網民更留意到鄧卓殷外貌疑似再升級，下巴尖咗唔少！但亦有人平反指可能是化妝同修圖效果。

鄧卓殷 郭子豪 不少網民更留意到鄧卓殷外貌疑似再升級，下巴尖咗唔少！但亦有人平反指可能是化妝同修圖效果。（圖片來源：IG@amber.tcy）
不少網民更留意到鄧卓殷外貌疑似再升級，下巴尖咗唔少！但亦有人平反指可能是化妝同修圖效果。（圖片來源：[email protected]
鄧卓殷 郭子豪 鄧卓殷在IG上分享了一輯在洞穴裡拍攝的婚紗相，見她手捧白玫瑰（圖片來源：IG@amber.tcy）
鄧卓殷在IG上分享了一輯在洞穴裡拍攝的婚紗相，見她手捧白玫瑰（圖片來源：[email protected]
鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：IG@amber.tcy）
（圖片來源：[email protected]
鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：IG@amber.tcy）
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鄧卓殷sweet爆孖未婚夫郭子豪吸金

鄧卓殷日前以情侶檔出席活動，2人時候接受傳媒訪問時就透露明年4月婚禮嘅詳情，一直keep住佛系籌備嘅2人就直言要加快進度，因此都向唔少圈中人取經。而準新娘鄧卓殷就表示自己已經定好姊妹團，郭子豪則透露婚禮會用嘅照片就已經選址清邁進行拍攝。不過其他細節例如婚紗方面，鄧卓殷就稱想保持神秘感，希望到時候可以畀驚喜未婚夫郭子豪！

鄧卓殷 郭子豪 鄧卓殷日前孖未婚夫郭子豪齊齊出活動吸金。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
鄧卓殷日前孖未婚夫郭子豪齊齊出活動吸金。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
鄧卓殷 郭子豪 2人仲大方透露明年4月婚禮嘅籌備進度！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
2人仲大方透露明年4月婚禮嘅籌備進度！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
鄧卓殷 郭子豪 鄧卓殷與郭子豪拍拖4年，並於今年2月宣布訂婚。（圖片來源：ig@amber.tcy）
鄧卓殷與郭子豪拍拖4年，並於今年2月宣布訂婚。（圖片來源：[email protected]

網民猜測鄧卓殷有「再進化」嫌疑

雖然2人甜到漏出活動大派閃光彈，但係就有唔少網民直言鄧卓殷嘅靚樣似乎有出入，更紛紛猜測佢有「再進化」嘅嫌疑：「點解個樣睇落好似唔同咗咁？」、「選港姐時已經係最靚，依家好似回不去」、「到底係咩原因 點解最近個樣怪怪哋」、「所以係唔係『進化』咗？」、「望落膠膠哋……」、「呢個樣選港姐未必有亞軍了」

鄧卓殷 郭子豪 鄧卓殷2018年參選港姐後入行，更勇奪亞軍兼最上鏡小姐。（圖片來源：ig@amber.tcy）
鄧卓殷2018年參選港姐後入行，更勇奪亞軍兼最上鏡小姐。（圖片來源：[email protected]
鄧卓殷 郭子豪 唔少網民都表示鄧卓殷最近嘅照片個樣睇落唔同咗。（圖片來源：ig@amber.tcy）
唔少網民都表示鄧卓殷最近嘅照片個樣睇落唔同咗。（圖片來源：[email protected]
鄧卓殷 郭子豪 鄧卓殷嘅最新狀態就陷入「進化」疑雲。（圖片來源：ig@amber.tcy）
鄧卓殷嘅最新狀態就陷入「進化」疑雲。（圖片來源：[email protected]
鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：ig@amber.tcy）
（圖片來源：[email protected]

鄧卓殷舊照曝光 再被質疑整容 網民：側臉似鄺潔楹

現年29歲港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）一向新聞多多，更屢次陷入「進化」疑雲。而鄧卓殷更曾有一段時期被指與TVB藝人鄺潔楹十分相似，這個疑雲更引來網絡紅人邵子風抽水……

鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：ig@amber.tcy、ig@judy.kwong）
（圖片來源：[email protected][email protected]

舊照曝光 被網民質疑整容邵子風抽水

有人就喺討論區貼咗多張Amber中學時期的舊照，相中的她同依家似乎有啲唔同樣，皮膚唔止較黝黑，連五官都發生一點變化，以前Amber對眼睛係單眼皮，個鼻就係豬膽鼻，依家就有對雙眼皮嘅電眼，個鼻唔止變得小巧而且鼻樑高咗㖭！有網民話佢女大18變，但也有網民懷疑佢有「後天加工」之嫌。

鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：討論區截圖）
（圖片來源：討論區截圖）
鄧卓殷 郭子豪 連網絡紅人邵子風都抽水，設計出前後對比圖，更指相信對方冇整容。（圖片來源：邵子風Facebook）
連網絡紅人邵子風都抽水，設計出前後對比圖，更指相信對方冇整容。（圖片來源：邵子風Facebook）

睇吓啲Amber嘅中學時期舊相，唔知大家覺得有冇唔同呢？

鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：討論區截圖）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：討論區截圖）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：討論區截圖）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：討論區截圖）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：討論區截圖）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：討論區截圖）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：討論區截圖）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：討論區截圖）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：討論區截圖）
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鄧卓殷承認箍牙

Amber曾出席公開活動講到舊照被翻炒，個樣唔同晒，當時佢回應：「睇番舊相好驚訝，但我只箍過牙，相中我冇修眉冇化妝。」

鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：ig@amber.tcy）
（圖片來源：[email protected]
鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：ig@amber.tcy）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：東方新地）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：東方新地）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：東方新地）
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鄧卓殷 郭子豪 （圖片來源：東方新地）
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圖片來源：[email protected]、youtube@TVB 娛樂新聞台、[email protected][email protected][email protected]、討論區截圖、邵子風Facebook、東方新地

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