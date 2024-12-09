29歲鄧卓殷曬與郭子豪洞穴婚紗照 仙氣顏值再升級曾陷「加工」疑雲

現年29歲的2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）在今年情人節宣布與拍拖近五年的郭子豪（Arnold）準備結婚，近日更公布將於明年4月正式舉行婚禮，可喜可賀，不過備婚中嘅鄧卓殷就曾被網民指靚樣又有「進化」嫌疑……

