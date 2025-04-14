鄧卓殷郭子豪本周六結婚 古典婚紗照慶6年愛情長跑 側面曬誘人曲線
廣告
娛樂圈再次迎來喜訊！現年33歲的郭子豪去年向2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐29歲鄧卓殷（Amber）將於本周六步入婚姻的殿堂，兩人在社交平台上分享了一系列古典風格的婚紗照，慶祝他們拍拖滿6年！
鄧卓殷婚前派對 狀態十足
在結婚前夕，鄧卓殷舉辦了一場盛大的Bridal shower，與親密好友共度難忘時光。「Finally feeling like I’m going to be a bride soon! Thank you to my girls who always have my back」，她在社交平台上的發言透露出即將成為新孃的興奮心情。
傳統婚禮準備細節豐富
鄧卓殷發表甜蜜宣言：「6 years of dating，6 days until we tie the knot and vow to stay together forever。」二人上月初已經完成了傳統的過大禮儀式，這一過程中展示了豐富的婚禮禮品，包括金器、禮餅、果籃等。「感恩過大禮終於順利完成！多謝每位親戚朋友同兄弟，送上滿滿祝福，收到哂過程真係好得意，就好似古時嘅提親咁，每樣細節都好有意義！ P.S. 琴晚Arnold緊張到瞓唔著」，鄧卓殷在社交平台上分享了這一刻的喜悅與未婚夫的緊張情緒。
圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期