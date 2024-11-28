29歲鄧卓殷最新狀態再陷「進化」疑雲 屢被質疑兼曾撞樣鄺潔楹
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29歲鄧卓殷（Amber）2018年參選港姐，並一舉勇奪亞軍兼最上鏡小姐。鄧卓殷隨後獲簽約TVB，不過出道多年就屢陷「進化」疑雲。鄧卓殷今年2月宣布與藝人郭子豪訂婚，更密密孖住以情侶檔身份出活動吸金，可謂係愛情事業兩得意！日前（27日）鄧卓殷就再度孖郭子豪出席活動，不過備婚中嘅鄧卓殷就被網民指靚樣又有「進化」嫌疑……
鄧卓殷sweet爆孖未婚夫郭子豪吸金
鄧卓殷日前以情侶檔出席活動，2人時候接受傳媒訪問時就透露明年4月婚禮嘅詳情，一直keep住佛系籌備嘅2人就直言要加快進度，因此都向唔少圈中人取經。而準新娘鄧卓殷就表示自己已經定好姊妹團，郭子豪則透露婚禮會用嘅照片就已經選址清邁進行拍攝。不過其他細節例如婚紗方面，鄧卓殷就稱想保持神秘感，希望到時候可以畀驚喜未婚夫郭子豪！
網民猜測鄧卓殷有「再進化」嫌疑
雖然2人甜到漏出活動大派閃光彈，但係就有唔少網民直言鄧卓殷嘅靚樣似乎有出入，更紛紛猜測佢有「再進化」嘅嫌疑：「點解個樣睇落好似唔同咗咁？」、「選港姐時已經係最靚，依家好似回不去」、「到底係咩原因 點解最近個樣怪怪哋」、「所以係唔係『進化』咗？」、「望落膠膠哋……」、「呢個樣選港姐未必有亞軍了」
鄧卓殷舊照曝光 再被質疑整容 網民：側臉似鄺潔楹
現年29歲港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）一向新聞多多，更屢次陷入「進化」疑雲。而鄧卓殷更曾有一段時期被指與TVB藝人鄺潔楹十分相似，這個疑雲更引來網絡紅人邵子風抽水……
舊照曝光 被網民質疑整容邵子風抽水
有人就喺討論區貼咗多張Amber中學時期的舊照，相中的她同依家似乎有啲唔同樣，皮膚唔止較黝黑，連五官都發生一點變化，以前Amber對眼睛係單眼皮，個鼻就係豬膽鼻，依家就有對雙眼皮嘅電眼，個鼻唔止變得小巧而且鼻樑高咗㖭！有網民話佢女大18變，但也有網民懷疑佢有「後天加工」之嫌。
睇吓啲Amber嘅中學時期舊相，唔知大家覺得有冇唔同呢？
鄧卓殷承認箍牙
Amber曾出席公開活動講到舊照被翻炒，個樣唔同晒，當時佢回應：「睇番舊相好驚訝，但我只箍過牙，相中我冇修眉冇化妝。」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、youtube@TVB 娛樂新聞台、討論區截圖、東方新地