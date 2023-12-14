鄧卓殷與郭子豪情侶檔北上拍真人騷 唔靠TVB接Job疑預告離巢

2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）和郭子豪（Arnold）自2019年爆出戀情後愈愛愈高調，2人近年亦開始跳出電視框架以情侶檔搵食，在IG、小紅書等社交平台拍片放閃做「最萌身高差」網紅，雖然周不時被指內容教壞人，但view數卻節節上升在網上非常有影響力。早前2人宣布有好消息疑似公布婚訊，不過原來是宣布要北上，似乎預告了要離巢往外發展……