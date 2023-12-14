鄧卓殷與郭子豪情侶檔北上拍真人騷 唔靠TVB接Job疑預告離巢
鄧卓殷呻北上拍真人騷辛苦過拍劇
做網紅成功過電視圈，鄧卓殷和郭子豪以情侶檔身份登上內地真人騷《炙愛之戰》，鄧卓殷在IG公開拍攝花絮，慨歎拍得非常辛苦：「拍攝當日只睡了兩小時，0300 call time，仲早過拍劇，喺泥灘跑嘅難度真係唔可以睇小，一步一步都好艱難，跑到喉嚨超級乾，眼望前面嘅天空已經係一片白色，喺覺得好辛苦好想放棄之際……見到@arnoldkwokk已經喺前面幫我搵到條最容易行嘅路，走得好遠，同自己講『唔可以白費佢嘅努力🔥』用盡力氣提起兩隻好似唔係自己嘅腳，係咁一直向前跑。」
鄧卓殷暗示接Job唔關TVB事
鄧卓殷接受《新假期》訪問時透露，今次之所以有得的拍內地真人騷是因為製作方在網上見到他們的影片，言語之間暗示唔關TVB事：「我都好開心有人見到我哋嘅創作而欣賞我哋，畀我哋有更多嘅演出機會！」2人近年幾乎絕跡TVB，就連情侶檔機會的演出都少之又少，被問到現在與TVB是否還有約在身，她沒有正面回應，僅表示：「呢年幾都少返！」
鄧卓殷郭子豪疑似宣布結婚
鄧卓殷和郭子豪突然在IG公開「婚照」：「一齊咗四年幾，應承咗大家，有好消息一定會同大家講，我哋終於……」原來2人並非拉埋天窗，而是一同北上參加新節目： 「一齊參加節目！呢個係我哋公司認識後，第一個以情侶身份參加嘅綜藝節脆，亦都係第一次感受咁大型嘅製作，第一次經歷呁多體力同情感嘅挑戰，想要分享嘅話題太多，想要感謝嘅人都太多。大家一定要留意！」好似係人生將體能用到最極致嘅一次，跑到連鞋都甩咗喺中間都冇理，赤腳走埋最尾嘅一段路。」
鄧卓殷郭子豪轉戰情侶檔做網紅
郭子豪曾與何廣沛及方紹聰組成「食腦三子」在網上拍片，不過自從《真係唔好笑》滑鐵盧被曾志偉狠批之後，郭子豪與女友轉戰以情侶檔拍搞笑情侶短片，不少網友留言被閃親，有不少影片的觀看次數更突破數百萬、數千萬，認真威風。不過，卻有時因為題材大膽而備受批評，例如郭子豪雙手托住鄧卓殷胸部，再將女友整個人左右搖擺，鄧卓殷表情稍為尷尬，但仍笑著配合男友，此畫面卻惹起網民爭議！
郭子豪鄧卓殷「最萌身高差」日常放閃
郭子豪與2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調，不時在社交網貼出以「最萌身高差」為題的搞笑情侶短片，二人體重相差80斤，身高差23CM，郭子豪一向有操練，身型健碩，而鄧卓殷近年轉型成為普拉提（Pilates）導師，身型雖然細小得來亦非常fit。
《真係唔好笑》傳因效果差遭曾志偉抽起唔播
「食腦三子」何廣沛、方紹聰及郭子豪在前年開設YouTube Channel「食腦BrainStorming」，有指無綫有感三子用心經營，覺得其Channel「有得做」，可以力捧成為「TVB試當真」。去年有傳無綫科水千萬，讓三子開拍新節目《真係唔好笑》，不過曾志偉看畢節目首集後有感「真係唔好笑」，欲抽起不播，千萬製作費恐怕倒水落海。
郭子豪曾被傳與前度分手因為鄧卓殷介入急澄清
郭子豪當年突然被爆背住拍拖3年的圈外女友Karen，偷食當時24歲港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber），有指二人因拍攝綜藝節目《娛樂大家》而暗撻成功！由於鄧卓殷無耐前才回復單身唔會急於拍拖，一度傳出四角戀甚為複雜﹗郭子豪急澄清與舊愛已分手，以還鄧卓殷清白。
傳分訊始放閃 郭子豪買定戒指誓娶入門
「偷食」傳聞發生一年後，郭子豪接受訪問時忽然公開認愛，感謝Amber在自己全面停工、陷入人生低潮時無限量支持他，更大讚Amber是他見過最善良的人！公關戀情後都未有放甜蜜合照，以工作為重﹗近月忽然傳分手，二人才在社交平台上頻密放閃，郭子豪更透露已買好戒指準備向女友求婚，看來二人隨時有好消息公布。
鄧卓殷疫情下轉型
2018年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」鄧卓殷（Amber），加入無綫後曾參演多部劇集和綜藝節目，不過一直唔多起眼，人氣亦麻麻，最令觀眾有印象應該是去年在《十八年後的終極告白2.0》中飾演14歲的女學生沈曉彤，細細粒一臉童顏的鄧卓殷穿起校服完全零違和之外，演技上亦令網民刮目相看，不過近月她甚少在幕前出現，原來在兩年前疫情期間她已逐步轉型，成為普拉提（Pilates）導師。
學霸港姐棄做建築師
27歲的鄧卓殷是圈中數一數二的高學歷港姐，她在中學文憑試考獲4科5**的佳績，入讀香港大學建築系，畢業後曾任職建築見習生，不過2018年未成為正式的建築師就參選港姐加入無綫，過去幾年鄧卓殷非常好學，不斷增值自己，一邊拍劇一邊讀書，21年更完成香港大學建築系碩士課程，如今做埋普拉提導師，絕對是周身刀。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！