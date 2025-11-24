不一樣愛情｜鄧小巧爆同老公吵架金句超心酸 「白先生」甜蜜告白令主持肉麻
鄧小巧爆吵架金句 語言不通成最大障礙
節目中黃正宜問及夫妻爭吵時如何收科，鄧小巧即場爆出自己在吵架時的經典金句，笑言最常向丈夫大喊「I wish you speak Cantonese！」「白先生」在旁補充，每當小巧不知道如何用英語還擊時便會顯得特別沮喪。兩人不諱言文化差異為日常相處帶來不少小誤會，小巧舉例指當「白先生」說自己很疲倦，她出於關心說了一句「Go to sleep」，在她眼中是體貼叮囑，但「白先生」卻會覺得這句說話像在管著自己，反映出中西文化在語氣與解讀上的落差。
「白先生」花900元交通費赴約 認真態度打動小巧
談到兩人初次見面的經過，「白先生」直言對小巧的第一印象是「Very pretty」。小巧則透露兩人當初透過網絡認識，身在另一地區的「白先生」為了與她見面，不惜花上約900港元交通費專程赴約，這份認真態度令她印象非常深刻。為了這段感情，「白先生」更主動提出由加拿大搬到香港與小巧共同生活，小巧坦言非常感激對方願意為自己放下當地的朋友和原有生活圈子。
年齡相差15年不是問題 每日通話3至4次鞏固感情
除了文化背景，年齡差距亦是外界最關心的話題之一。原來小巧與「白先生」年齡相距15年或以上，不過「白先生」認為當大家過了30歲，年齡數字已不是關係的關鍵因素。小巧亦表示當初拍拖時其實沒有一定要結婚的念頭，所以從未把年齡視為障礙。真正推動兩人走進婚姻的是日復日的堅持，無論工作多忙多累，他們每天也會通話、Facetime 3至4次，風雨不改，以有規律的面對面式溝通大大鞏固了彼此間的關係。
「白先生」甜蜜告白 主持們肉麻到打冷震
節目尾聲黃正宜追問「白先生」究竟比較喜歡歌手身份的小巧還是人妻身份的小巧，「白先生」回答更喜歡她作為人妻的一面，並笑稱「女人最重要係綁得住男人個胃」。小巧再問自己在台上表演時是否會變得特別有魅力，「白先生」則回應舞台上的「鄧小巧」可以讓觀眾去喜歡和欣賞，而他自己則可以擁有小巧的「全部」。一番甜到漏的告白瞬間令主持們「肉麻到打冷震」，而小巧亦坦言做人妻比做歌手困難，解釋婚姻生活是兩個人的關係需要共同面對，並不能依靠外人幫忙。