不一樣愛情｜鄧小巧爆同老公吵架金句超心酸 「白先生」甜蜜告白令主持肉麻

ViuTV全新節目《不一樣的愛情》今晚首播，主持鄧小巧與外籍丈夫「白先生」作為首對嘉賓現身分享跨文化婚姻點滴。兩人坦言語言差異成為日常爭吵最大挑戰，小巧更在節目中大爆每次吵架時都會向丈夫狂喊一句英文，而「白先生」的甜蜜告白更令一眾主持當場「肉麻到打冷震」。