崔碧珈前經理人鄧慧詩 爆與大隻Rocky戀情風波「真相」 首公開對方三大擇偶條件引熱議
鄧慧詩自爆知道戀情風波真相
鄧慧詩接受傳媒訪問時，談到早前轟動一時的崔碧珈與大隻Rocky戀情風波，語帶神秘地表示：「其實我係知道『真相』，大家可以聽當事人咁講啦。」她進一步解釋崔碧珈一直都很受歡迎的原因：「其實佢不嬲都好多人追，佢好男仔性格、對人又友善、係容易令人有幻想。」。
首度公開崔碧珈三大擇偶條件
作為崔碧珈的前經理人，鄧慧詩透露與對方認識多年，深知她的感情觀念。她首度公開崔碧珈的三項擇偶條件：「最緊要係直接、坦白同埋真誠！」。
兩年合約結束仍保持友好關係
鄧慧詩亦談及與崔碧珈的合作關係，透露兩人的兩年合約已經結束，但強調並非不歡而散。她表示：「我哋兩年合約中間，佢喺我呢邊得到好多音樂界嘅人脈，我亦因為佢認識電影界嘅人。我哋就算冇合約都好老友，見親面都會攬同錫！」。
單方面認愛遭崔碧珈強硬割席 Rocky仍死纏不放
事件始於Rocky突然在Facebook高調更新感情狀況，單方面宣布與崔碧珈「交往中」，令女方「瞓醒先知道呢件事」。崔碧珈隨即公開澄清自己單身，更在記者會上大方稱讚Rocky是「認識的人當中最高分的男人」，形容對方「比我更單純」。然而好景不常，崔碧珈其後在社交平台強硬發文，疑似炮轟有人裝單純「獵食」其身邊朋友，兩人關係正式決裂。面對女方的決絕表態，Rocky在社交平台寫下疑似回應「會唔會係有心人諗冇心人，令冇心人變有心人，冇心人係清白」，語帶玄機為自己辯護。雖然崔碧珈已取消追蹤男方，但Rocky的個人檔案仍標註「私人健身教練🏋🏻♀️ @anitachui ❤️」，更設有名為「珈珈❤️」的限時動態精選，顯示仍未死心。
旺角驚現神秘街招狠批Rocky四宗罪 稱其為世紀賤男
正當部分網民同情Rocky是「純愛戰士」遇上「玩家」之際，近日有網民爆料指在旺角快餐店地下及街道外牆發現針對Rocky的街招。街招使用Rocky在TVB的資料頁照片，內容極具攻擊性，直指「TVB過氣藝人鄭健樂，食軟飯食咗幾十年，前妻頂佢唔順離婚，60歲老嘢無咗蠢女人養之後，出面爭落周街大耳窿就係人都知㗎啦！」街招更痛批Rocky「超無膊頭，以為申請咗破產可以唔使還錢，成日仲以為自己係大明星，喺社交網站周圍食女求包養」，最後更狠批「呢件Rocky真係香港世紀賤男!! 唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟!!」
崔碧珈受辱爆喊情緒崩潰 友人力撐澄清真相
這場風波對崔碧珈造成極大傷害，她最近飽受委屈情緒瀕臨崩潰，早前更被週刊拍到與MMA教練晚膳時因近期是非委屈落淚。雖然崔碧珈已即時否認戀情，但仍遭網民揣測為「SP關係」，對渴望結婚的她造成極大傷害。加上其家人從事金融業，她也擁有製作公司，負面新聞嚴重影響其個人及專業形象。其友人為她抱不平，澄清崔碧珈雖於外國成長，但在性方面其實好保守，鄭健樂亦絕非她喜歡的類型，被如此中傷讓她感到非常丟臉。儘管受緋聞困擾，崔碧珈仍專注事業，據悉她已接下一部荷里活電影，將在農曆新年後到內地飾演西片中的「打女」角色，目前正積極進行搏擊訓練。