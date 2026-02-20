崔碧珈前經理人鄧慧詩 爆與大隻Rocky戀情風波「真相」 首公開對方三大擇偶條件引熱議

著名電台DJ兼藝員經理人鄧慧詩日前出席深水埗新春慶典時，罕有開腔談及前旗下藝人崔碧珈與大隻Rocky鄭健樂的戀情風波，更爆出驚人內幕！鄧慧詩聲稱自己知道整件事的「真相」，並首度公開崔碧珈的三大擇偶條件，立即引起網民熱烈討論，紛紛猜測到底發生了什麼事。