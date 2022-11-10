下流上車族 | 鄧智堅下跪一幕贏盡好評 強大背景曝光+曾惡搞姜濤玩出禍!
鄧智堅下跪道歉戲為即興
在週一播出的《下流上車族》，志明（林敏驄 飾）動用了與雯慧（江美儀 飾）動用了聯名戶口內的12萬來裝修公屋，正當兩人在翻舊賬吵架的時候，雯慧再度提詞志明當年賣樓一事。在旁的「細孝」鄧智堅即刻下跪道歉，表示志明當年只是為了幫自己才會賣樓。
鄧智堅下跪道歉一幕贏盡網民好評，網民指鄧智堅演得夠投入，令網民看得心痛。在接受訪問時，鄧智堅透露原來劇本中並沒有下跪道歉一幕，當時因為拍攝進度良好，所以才會臨時即興拍攝下跪道歉一幕。他表示因為在拍攝前沒有時間作充分的心裡準備，所以該場戲對自己來說是很大的挑戰。
代替韋家雄出演「細孝」
將「細孝」一幕演得出神入化的鄧智堅，原來與林敏驄一樣都是頂替上陣。據消息所指，鄧智堅是頂替韋家雄出演「細孝」一角。幸好鄧智堅出名童顏，所以與只相差11歲的關曜儁扮演兩父子亦毫無違和感。原本斯斯文文的他，在去為「細孝」一角試鏡的時候特地留鬍之餘，仲打扮得非常麻甩，令他成功獲得「細孝」一角。
背景超強大 周秀娜都係佢學生
今年40歲的鄧智堅是舞台劇演員出身，不但有12年的舞台劇演出經驗，更有份擔任舞台劇團的藝術總監。12年的舞台劇演出生涯中，鄧智堅曾自編自導自演近80部作品。在2017年開始以自由身身份參演TVB節目的鄧智堅，在2018年開始擔任TVB藝員訓練班，連周秀娜、陳嘉寶、周志文和湯怡等人都是他學生！
曾惡搞姜濤被圍攻
入行當時曾經想當小生的鄧智堅，因為身高問題一改戲路，開始扮鬼扮馬走喜劇路線。可是在去年的時候，鄧智堅曾經在TVB《超級綜藝隆重登場》的記者招待會上惡搞姜濤而被圍攻。當時鄧智堅頭頂金色假髮唱《蒙着嘴說愛你》，最後更大跳麥當勞「姜B餐」，擺出心形手勢，引起姜濤粉絲不滿。當時鄧智堅的社交平台被瘋狂洗板，令林盛斌Bob與馮盈盈都紛紛留言道歉，姜濤亦出面代粉絲們道歉。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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