下流上車族 | 鄧智堅下跪一幕贏盡好評 強大背景曝光+曾惡搞姜濤玩出禍!

近日TVB台慶劇《下流上車族》收視好之餘，好評亦源源不絕。除了故事夠貼地真實，一班好戲之人亦非常搶鏡。其中，飾演關曜儁的爸爸「細孝」為今年40歲的鄧智堅亦非常搶Fo，不少觀眾都大讚鄧智堅下跪道歉一幕夠投入，獲網民激讚！