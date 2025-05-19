43歲鄧智堅曾自組劇團蝕到入肉 戶口只剩幾十元 為1原因懶理抨擊堅持簽TVB
演藝之路坎坷 險因會考失利無緣入行
出身沙田屋邨、曾於中四留級的鄧智堅坦言，中學時接觸話劇改變了他的人生，卻未獲母親支持：「阿媽想我入港大，幸好老爸幫我交演藝學費，畢業前她還叫我考van仔牌。」他透露因會考中文不合格，險些未被演藝學院錄取。畢業前，鄧智堅已獲多項校內獎項，畢業演出更吸引大劇團及導演馬偉豪青睞：「馬偉豪看中我，想找我拍電影，但我當時不懂電影，選了劇場。若回到20年前，不知會否再這樣選。」
自組劇團跌入低谷 戶口僅剩數十元
2008年，鄧智堅加入詹瑞文及甄詠蓓的PIP劇團，憑《潮性辦公室》等喜劇走紅劇場。2011年，他離開PIP創辦「心靈客棧」劇團，卻陷入人生低谷：「之前有五位數月薪，卻因想創品牌自組劇團，結果蝕光近六位數積蓄，戶口只剩幾十元，曾向家人借錢生活。」他坦言過程痛苦，缺乏營商經驗導致連番挫敗，但這些經歷讓他反省，決心建立自己的觀眾群。
鄧智堅1原因加入TVB被批：唔會睇我嘅電視作品
即使屢遇低潮，鄧智堅從未想過轉行：「最多做多些社區演出或學校導師，我沒想過放棄。戲劇救了我，否則我可能是個抑鬱封閉的人。」他憶述最無奈的演出經歷：「在新界北公園街頭表演，只有三個小孩和一隻狗看，那隻狗還最專心。」2017年，他加入TVB擴大觀眾群，由藝術跳入電視台，曾令他飽受批評，「最難聽咪話我唔應該入電視台，唔會睇我嘅電視作品。我冇唔開心，因為我試過做文化大使街show，得三個小朋友同一隻狗睇，喺新界北一個公園街頭weekend演出，係政府畀錢做所以無乜人睇。」
最佳男配角改變父母心態 未來兼顧電視與劇場
2022年憑《下流上車族》奪最佳男配角，鄧智堅形容這是「全港見證的升職」，讓父母放下多年擔憂：「爸媽最高興，收到許多親友祝賀短訊，終於不用再擔心我。」他強調從未放棄舞台劇，未來將繼續挑戰電視男主角，同時堅持創作及演出舞台劇。目前，他的新劇《奪命提示》及《虛擬情人》接連播出，事業再攀高峰，展現其對表演的熱忱與決心。
曾惡搞姜濤被圍攻
入行當時曾經想當小生的鄧智堅，因為身高問題一改戲路，開始扮鬼扮馬走喜劇路線。可是在去年的時候，鄧智堅曾經在TVB《超級綜藝隆重登場》的記者招待會上惡搞姜濤而被圍攻。當時鄧智堅頭頂金色假髮唱《蒙着嘴說愛你》，最後更大跳麥當勞「姜B餐」，擺出心形手勢，引起姜濤粉絲不滿。當時鄧智堅的社交平台被瘋狂洗板，令林盛斌Bob與馮盈盈都紛紛留言道歉，姜濤亦出面代粉絲們道歉。