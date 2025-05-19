43歲鄧智堅曾自組劇團蝕到入肉 戶口只剩幾十元 為1原因懶理抨擊堅持簽TVB

現年43歲的鄧智堅（Eric）早在2005年香港演藝學院畢業前，已在劇場界聲名鵲起。2017年，他轉戰電視圈，憑2022年《下流上車族》中「關細孝」一角人氣急升，首度入圍TVB頒獎禮並奪得最佳男配角。近日，鄧智堅接受雷霆881《星光背後》專訪，分享獲獎後父母態度的轉變，並坦露因簽約TVB而遭批評的無奈：「最難聽的是說我不該進電視台，不會看我的作品！」今年是他出道20周年，他回顧戲劇如何改變人生，並首次透露曾被導演馬偉豪邀拍電影卻選擇劇場的往事。