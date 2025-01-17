鄧智堅「換臉」神功再現！網民狂讚新造型「逆齡感」爆棚帽子look成焦點
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自從在《新聞女王》中飾演「飛爺」後，鄧智堅的演技一直受到關注。去年，他在《旁觀者》中飾演「癡情狂迷」的王寶龍和在《反黑英雄》中的「道友」張東，兩個角色都讓觀眾印象深刻，並因此獲得了「劇拋臉」的美譽。最近，鄧智堅再次展示了他的「換臉」神功，這次他飾演的是一位公關強人兼洛澄經理人積及。積及這個角色不僅在公在私對洛澄百分百的照顧和關心，還能在任何風浪中保持淡定，因此被網民稱為「深情直男」。
網民對新造型讚譽如潮
網民對鄧智堅全新的潮人造型讚不絕口，紛紛表示這次的造型讓他看起來更年輕，有「逆齡感」。「飛爺變後生了」、「難得從爺字輩退下來」、「從未感覺到你如昨晚那麽清新……堅仔」、「堅叔變堅仔」、「第一次見你做咁型咁正嘅角色」、「今次呢個造型終於做番個靚仔」，這些評論充分展示了觀眾對他的喜愛和支持。此外，鄧智堅在劇中不斷變換帽子的造型也引起了網民的關注。
製作背後小祕密
對於鄧智堅在劇中頻繁更換帽子的原因，監製瑋澄透露，這是因為鄧智堅當時正在拍攝另一部劇集，並剪了一個非常特別的髮型。「為了連戲及增加堅仔的顏值，所以就想到戴帽這個idea。」這一改變不僅增添了角色的時尚感，也成功吸引了觀眾的目光。
圖片來源：TVB