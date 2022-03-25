鄧月平自捧做歌手 中環拍MV遭醉漢埋身滋擾 釀流血事件報警收場

24歲鄧月平（Larine）是現今女神指標，游學修都被佢電暈，鄧月平今年初用成副身家開工作室自己捧自己，希望成為一位唱作歌手。日前鄧月平到中環拍新歌MV，諸事不順，除落雨之外還被無罩醉漢埋身滋擾，鄧月平事後猶有餘悸表示最驚就是中招及被對方破壞攝影器材，好彩最後有驚無險。