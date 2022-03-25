鄧月平自捧做歌手 中環拍MV遭醉漢埋身滋擾 釀流血事件報警收場
鄧月平為新歌拍MV
鄧月平最近與製作團隊炮製新歌《夜》，前晚(3月23日)凌晨在中環拍攝MV，可惜天公不造美，中途下起大雨來，冒雨拍攝已經好狼狽，更遇上醉漢搞事，令拍攝進度一度受阻。
醉漢向鄧月平埋身
撲知當時鄧月平一個人站在街上等roll機，一名冇戴口罩的醉漢突然向她走近，不停搭訕，鄧月平已被嚇至花容失色，雖然有工作人員拉開醉漢，但他不願離開繼續喃喃自語，還走到服裝架及大型攝影燈旁邊坐下，大家都不敢再靠近他。擾攘一輪後，醉漢站起時因天雨路滑跣低，撞傷鼻子及手部血流如注，劇組即call救護車。警方到場後一度以為劇組與醉漢發生衝突，查問一輪，醉漢最後亦拒絕上救護車送院，終於肯自行離開。
鄧月平最驚要賠錢
鄧月平事後接受傳媒訪問，依然驚魂未定，她表示返到屋企都成晚眼光光，似乎仲未驚完。鄧月平憶述當時情況，醉漢行近時滿身酒氣，不停話自己都是做娛樂圈，鄧月平的經理人好有耐性去了解情況，但鄧月平好驚，唔建議同醉漢傾太多，擔心他會衝埋身打人，再加上他冇戴口罩，鄧月平好擔心大家會中招。不過最令Larine擔心的是醉漢曾多次走近攝影器材，因器材非常昂貴，如不慎整爛要賠償就好大件事。
鄧月平為追求自由開工作室
鄧月平六年前在銅鑼灣當侍應而成為連登女神，同年年僅18歲參加ViuTV《美選DnA》而入行，去年與舊公司約滿後，鄧月平透露喜歡自由不喜束縛，為追求自由度約滿後，在年初疫情期間自資開工作室，升呢老闆娘頭炮是推出新歌，鄧月平開工作室後拍MV的自由度也大了﹗鄧月平為了成為創作歌手，收起36F原始武器，近來打扮密密實實的她，晨早七點半派福利，大晒真空誘惑﹗
鄧月平事業線衝上頸
鄧月平貼出兩張剛睡醒的相並留言「今天也是七點半起床的孩子」，相中的她戴髮夾半躺在沙發上，穿上家居服外套，外套以蝴蝶結挷住，大露北半球，疑似真空冇著睡衣﹗鄧月平在另一張相單手輕托香腮，立即露出深長事業線﹗
鄧月平久違派福利吸過萬like
鄧月平派早餐令網絡震動，出po後兩小時已火速吸過萬like，網民留言：「食完呢份早餐，同你一樣（飽到）上頸」、「久違了的福利」、「泰妹請飲奶茶」、「阿女，唔著睡衣好浪吓」、「自組公司後事業線衝上頸」。
常見問題
鄧月平出道做歌手嗎?
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鄧月平被醉漢埋身滋擾，有受傷嗎?
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