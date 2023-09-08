黑雨｜鄧月平複式豪宅變「水舞間」 水位高至小腿位：喺屋企玩水

黑雨來襲，全港多區發生嚴重水浸，地鐵站、商場頓時變成「水舞間」，更有多個停車場、商舖等被積水淹沒，市民損失慘重。現年25歲的藝人鄧月平亦是黑雨苦主之一，她在Instagram分享多段雨水湧入家中的片段，崩潰表示：「估唔到有一日可以喺屋企玩水水！」