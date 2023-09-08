黑雨｜鄧月平複式豪宅變「水舞間」 水位高至小腿位：喺屋企玩水
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黑雨來襲，全港多區發生嚴重水浸，地鐵站、商場頓時變成「水舞間」，更有多個停車場、商舖等被積水淹沒，市民損失慘重。現年25歲的藝人鄧月平亦是黑雨苦主之一，她在Instagram分享多段雨水湧入家中的片段，崩潰表示：「估唔到有一日可以喺屋企玩水水！」
複式獨立屋被暴雨入侵
從鄧月平的IG限時動態所見，本來她已經換好睡衣與貓咪玩耍，但5小時候卻畫風突變，複式獨立屋不斷被黑雨攻勢侵襲，大量雨水從露台湧入，導致她家中的水位高至小腿位置，無奈在IG分享該影片：「水舞間…」、「估唔到有一日可以喺屋企玩水水」。她更樂觀表示：「我經理人話水為財水為財，我真係多謝你呀，正面樂觀呀喂！」
雨停即報平安
鄧月平在下午4時報平安：「雨停了，但是我房間裡面的雨還在滴，真係有詩意！」
Yumiko坐駕死火水湧入車廂
鄭希怡拍下的影片可見，水浸已令車內變「水塘」，鄭希怡當時駕車回家之際，一路見其坐駕死火，水位已高至進入車廂，其雙腳已浸在水中，不過她表現冷靜，處變不驚。最終幸有維修人員到場協助，才脫離險境，安全回家。
林泳淘救車水位高到浸小腿
另外，前東張女神林泳淘亦分享救車險事，她於IG分享暴雨下看着窗外街燈似足花灑頭的影片，但下秒已晒出趕出門救車的影片，林泳淘表示：「上秒仲好溫馨咁望緊支燈柱成支花灑咁，下秒兩條友就沖咗落樓救車，Happy Black Rainstorm🙂」。片中可見水浸嚴重程度，水位高到林泳淘小腿位置。
林家謙：處身洪流 夜間朋友小心
同樣遇上水浸嘅仲有歌手林家謙亦在暴雨下回家，見到路上車輛都如在洪流下行駛，他寫道︰「處身洪流 夜間朋友小心」大家記得注意安全！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@lllarine、[email protected]@wingt