鄧月平晒爛面相嚇壞網民 分享速效治療小秘方 網友：諗起張家輝

23歲鄧月平日前突然在社交網貼出自己的爛面相，嚇壞不少網民，原來她在開工期間驚現皮膚敏感症狀，令她驚慌不已，但最後她靠著中醫朋友推薦的小秘方，成功化解危機，之後她更拍片將其小秘方公諸於眾，卻被網友取笑她飲用秘方時的樣子，令人想起電影《賭俠1999》入面的張家輝！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]飛鵬電影頻道