鄧月平晒爛面相嚇壞網民 分享速效治療小秘方 網友：諗起張家輝
23歲鄧月平日前突然在社交網貼出自己的爛面相，嚇壞不少網民，原來她在開工期間驚現皮膚敏感症狀，令她驚慌不已，但最後她靠著中醫朋友推薦的小秘方，成功化解危機，之後她更拍片將其小秘方公諸於眾，卻被網友取笑她飲用秘方時的樣子，令人想起電影《賭俠1999》入面的張家輝！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]飛鵬電影頻道
鄧月平：效果同敏感藥一樣
鄧月平日前在社交網連環出post公開自己在開工期間，突然出現皮膚敏感症狀，在她的自拍照中，確實在她的面上看到幾處紅腫皮膚，感覺卻不算嚴重，但隨即她又貼出一張驚嚇爛面相，相中的她面上如月球表面一樣凹凸不平，即時嚇壞不少網民！
半個鐘就消腫
原來該張相片是鄧月平早前皮膚敏感發作時的自拍照，她在照片上寫著：「好驚腫到上次咁開唔到工！」幸好她之後靠著中醫朋友推薦的小秘方，成功化解了危機，她向大家介紹說：「如果突然間敏感，身邊冇敏感藥，可以飲紅醋，係半個鐘到就消！」不過奉勸各位讀者，要問醫生意見先可以作準呀！
網友提醒稀釋再飲
之後鄧月平又拍片公開她飲用紅醋的經過，並留言：「飲勝！一敏感，發瘋爛（風癩）。無敏感藥係身邊，即刻飲紅醋效果都係一樣！」有網友提醒她下次可以用水稀釋再飲，亦有網友話見到她飲醋就諗起張家輝，事關張家輝在電影《賭俠1999》中亦曾經飲過生抽！
張家輝無厘頭飲生抽
原來在電影《賭俠1999》中有一幕惡搞98年世界盃球賽，其中穿插了幾個無厘頭搞笑廣告，當中一個生抽廣告入面，張家輝諗住對白：「鍾意飲鼓油嘅人理由寧舍多嘅，有啲鍾意甜啲、鹹啲、淡啲…我就揀生抽。」之後就攞住杯生抽當紅酒飲，這幕令不少觀眾都留下深刻印象。