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鄧月平晒爛面相嚇壞網民 分享速效治療小秘方 網友：諗起張家輝

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撰文：東方新地

23歲鄧月平日前突然在社交網貼出自己的爛面相，嚇壞不少網民，原來她在開工期間驚現皮膚敏感症狀，令她驚慌不已，但最後她靠著中醫朋友推薦的小秘方，成功化解危機，之後她更拍片將其小秘方公諸於眾，卻被網友取笑她飲用秘方時的樣子，令人想起電影《賭俠1999》入面的張家輝！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]飛鵬電影頻道

鄧月平：效果同敏感藥一樣

鄧月平日前在社交網連環出post公開自己在開工期間，突然出現皮膚敏感症狀，在她的自拍照中，確實在她的面上看到幾處紅腫皮膚，感覺卻不算嚴重，但隨即她又貼出一張驚嚇爛面相，相中的她面上如月球表面一樣凹凸不平，即時嚇壞不少網民！

有「巨胸翠如」之稱的鄧月平擁有36F豐滿上圍，是新一代宅男女神。（圖片來源：IG@lllarine）
有「巨胸翠如」之稱的鄧月平擁有36F豐滿上圍，是新一代宅男女神。（圖片來源：[email protected]
為了宣傳新片，鄧月平換了髮型，不過呢件搏到盡的開胸上衣更加搶鏡。（圖片來源：鄧月平IG）
早前為了宣傳電影《#PTGF出租女友》，鄧月平特別換了髮型，不過她身上搏到盡的開胸上衣更加搶鏡。（圖片來源：[email protected]
鄧月平指自己在開工期間突然出現皮膚敏感症狀。（圖片來源：IG@lllarine）
鄧月平指自己在開工期間突然出現皮膚敏感症狀。（圖片來源：[email protected]
又在社交網分享自己曾經的「豬頭」相。（圖片來源：IG@lllarine）
又在社交網分享自己曾經的「豬頭」相。（圖片來源：[email protected]

半個鐘就消腫

原來該張相片是鄧月平早前皮膚敏感發作時的自拍照，她在照片上寫著：「好驚腫到上次咁開唔到工！」幸好她之後靠著中醫朋友推薦的小秘方，成功化解了危機，她向大家介紹說：「如果突然間敏感，身邊冇敏感藥，可以飲紅醋，係半個鐘到就消！」不過奉勸各位讀者，要問醫生意見先可以作準呀！

鄧月平接受傳媒訪問時講到，她因開工時突然敏感發作，身上有無任何敏感藥，於是向中醫朋友求救。（圖片來源：IG@lllarine）
鄧月平接受傳媒訪問時講到，她因開工時突然敏感發作，身上有無任何敏感藥，於是向中醫朋友求救。（圖片來源：[email protected]
朋友教她飲紅醋這個小秘方來治療敏感，鄧月平話大概倒出兩湯匙份量，沖熱水或者直接飲都得。（圖片來源：IG@lllarine）
朋友教她飲紅醋這個小秘方來治療敏感，鄧月平話大概倒出兩湯匙份量，沖熱水或者直接飲都得。（圖片來源：[email protected]
鄧月平指飲完大概15分鐘，身體就冇咁熱，敏感就會慢慢消退。（圖片來源：IG@lllarine）
鄧月平指飲完大概15分鐘，身體就冇咁熱，敏感就會慢慢消退。（圖片來源：[email protected]

網友提醒稀釋再飲

之後鄧月平又拍片公開她飲用紅醋的經過，並留言：「飲勝！一敏感，發瘋爛（風癩）。無敏感藥係身邊，即刻飲紅醋效果都係一樣！」有網友提醒她下次可以用水稀釋再飲，亦有網友話見到她飲醋就諗起張家輝，事關張家輝在電影《賭俠1999》中亦曾經飲過生抽！

鄧月平在影片中即場揸住支紅醋「飲勝」，力證自己真係堅飲。（圖片來源：IG@lllarine）
鄧月平在影片中即場揸住支紅醋「飲勝」，力證自己真係堅飲。（圖片來源：[email protected]
鄧月平指身邊無敏感藥時，飲紅醋的確係一個快速見效的好秘方。（圖片來源：IG@lllarine）
鄧月平指身邊無敏感藥時，飲紅醋的確係一個快速見效的好秘方。（圖片來源：[email protected]
不過飲完後鄧月平嘴都歪埋，似乎覺得好難飲。（圖片來源：IG@lllarine）
不過飲完後鄧月平嘴都歪埋，似乎覺得好難飲。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@lllarine）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@lllarine）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@lllarine）
（圖片來源：[email protected]

張家輝無厘頭飲生抽

原來在電影《賭俠1999》中有一幕惡搞98年世界盃球賽，其中穿插了幾個無厘頭搞笑廣告，當中一個生抽廣告入面，張家輝諗住對白：「鍾意飲鼓油嘅人理由寧舍多嘅，有啲鍾意甜啲、鹹啲、淡啲…我就揀生抽。」之後就攞住杯生抽當紅酒飲，這幕令不少觀眾都留下深刻印象。

（圖片來源：YouTube@飛鵬電影頻道影片截圖）
（圖片來源：[email protected]飛鵬電影頻道影片截圖）
（圖片來源：YouTube@飛鵬電影頻道影片截圖）
（圖片來源：[email protected]飛鵬電影頻道影片截圖）
（圖片來源：YouTube@飛鵬電影頻道影片截圖）
（圖片來源：[email protected]飛鵬電影頻道影片截圖）

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