24歲鄧月平真空派早餐 為一個原因花盡全副身家開工作室
24歲鄧月平（Larine）是現今女神指標，游學修都被佢電暈，鄧月平今年初用成副身家開工作室自己捧自己，希望成為一位唱作歌手，鄧月平亦刻意收起激凸身材，今早鄧月平剛睡醒並派福利，上身穿上睡衣僅以蝴蝶結挷住，內裡疑似真空，晨早流流派早餐餵飽大家，火速吸過萬個like﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
鄧月平為追求自由開工作室
鄧月平六年前在銅鑼灣當侍應而成為連登女神，同年年僅18歲參加ViuTV《美選DnA》而入行，去年與舊公司約滿後，鄧月平透露喜歡自由不喜束縛，為追求自由度約滿後，在年初疫情期間自資開工作室，升呢老闆娘頭炮是推出新歌，鄧月平開工作室後拍MV的自由度也大了﹗鄧月平為了成為創作歌手，收起36F原始武器，近來打扮密密實實的她，晨早七點半派福利，大晒真空誘惑﹗
鄧月平事業線衝上頸
鄧月平貼出兩張剛睡醒的相並留言「今天也是七點半起床的孩子」，相中的她戴髮夾半躺在沙發上，穿上家居服外套，外套以蝴蝶結挷住，大露北半球，疑似真空冇著睡衣﹗鄧月平在另一張相單手輕托香腮，立即露出深長事業線﹗
鄧月平久違派福利吸過萬like
鄧月平派早餐令網絡震動，出po後兩小時已火速吸過萬like，網民留言問「食完呢份早餐，同你一樣（飽到）上頸」、「久違了的福利」、「泰妹請飲奶茶」、「阿女，唔著睡衣好浪吓」、「自組公司後事業線衝上頸」。