24歲鄧月平真空派早餐 為一個原因花盡全副身家開工作室

24歲鄧月平（Larine）是現今女神指標，游學修都被佢電暈，鄧月平今年初用成副身家開工作室自己捧自己，希望成為一位唱作歌手，鄧月平亦刻意收起激凸身材，今早鄧月平剛睡醒並派福利，上身穿上睡衣僅以蝴蝶結挷住，內裡疑似真空，晨早流流派早餐餵飽大家，火速吸過萬個like﹗