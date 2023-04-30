25歲鄧月平複式豪宅家居曝光 忽然富貴升呢老闆 開完工作室再投資中醫診所

25歲的鄧月平上周在《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》 以超性感Deep V晚裝搶晒鏡， 日前出席金像獎慰勞宴前自拍出門前扮靚照，又意外把家中的衣帽間曝光，家住複式豪宅的鄧月平唔止住得富貴，去年開完工作室自捧後再與友人投資中醫診所，真係財來自有方！