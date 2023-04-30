25歲鄧月平複式豪宅家居曝光 忽然富貴升呢老闆 開完工作室再投資中醫診所
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25歲的鄧月平上周在《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》 以超性感Deep V晚裝搶晒鏡， 日前出席金像獎慰勞宴前自拍出門前扮靚照，又意外把家中的衣帽間曝光，家住複式豪宅的鄧月平唔止住得富貴，去年開完工作室自捧後再與友人投資中醫診所，真係財來自有方！
鄧月平白色浪漫家居
鄧月平間中都會在家中自拍，家住豪宅複式單位的她曾令客廳及睡房曝光，其家居裝修以簡約為主，全屋以白色為主調，露台景觀開揚。
大晒衣帽間 內藏過百對鞋
日前鄧月平出席金像獎慰勞宴前再自拍衣帽間，看到內藏大量衣服與手袋外，更有來自Hermès的橙色盒子，以及過百對鞋，可見其生活非常奢華。
鄧月平為追求自由開工作室
鄧月平出身自普通家庭，七年前在銅鑼灣當侍應而成為連登女神，同年年僅18歲參加ViuTV《美選DnA》而入行，去年與舊公司GME約滿後，鄧月平透露喜歡自由不喜束縛，為追求自由度約滿後，在疫情期間自資開工作室，升呢老闆娘頭炮更推出新歌自捧，希望成為一位唱作歌手，拍MV的自由度也大了﹗
投資開中醫診所 花10萬請中醫駐診
除了有本事自資開設工作室，鄧月平去年更與友人夾份投資開中醫診所，當中豪花月薪10萬請中醫師傅駐診，更成為熱話。事實上，鄧月平近年工作量與作品都唔多，不過一樣財來自有方。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] lllarine