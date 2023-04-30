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25歲鄧月平複式豪宅家居曝光 忽然富貴升呢老闆 開完工作室再投資中醫診所

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25歲的鄧月平上周在《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》 以超性感Deep V晚裝搶晒鏡， 日前出席金像獎慰勞宴前自拍出門前扮靚照，又意外把家中的衣帽間曝光，家住複式豪宅的鄧月平唔止住得富貴，去年開完工作室自捧後再與友人投資中醫診所，真係財來自有方！

鄧月平 鄧月平上周在金像獎成為焦點！
鄧月平上周在金像獎成為焦點！（圖片來源：[email protected] lllarine）

鄧月平白色浪漫家居

鄧月平間中都會在家中自拍，家住豪宅複式單位的她曾令客廳及睡房曝光，其家居裝修以簡約為主，全屋以白色為主調，露台景觀開揚。

鄧月平 鄧月平家中內有有白色獨立樓梯。
鄧月平家中內有有白色獨立樓梯。（圖片來源：[email protected] lllarine）
鄧月平 客廳與愛貓。
客廳與愛貓。（圖片來源：[email protected] lllarine）
鄧月平 客廳仲大到有自動麻雀機。
客廳仲大到有自動麻雀機。（圖片來源：[email protected] lllarine）
鄧月平 由客廳望出露台可見景觀開揚。
由客廳望出露台可見景觀開揚。（圖片來源：[email protected] lllarine）

大晒衣帽間 內藏過百對鞋

日前鄧月平出席金像獎慰勞宴前再自拍衣帽間，看到內藏大量衣服與手袋外，更有來自Hermès的橙色盒子，以及過百對鞋，可見其生活非常奢華。

鄧月平 鄧月平的衣帽間有大量衣物，櫃頂又有Hermès的橙色盒子。
鄧月平的衣帽間有大量衣物，櫃頂又有Hermès的橙色盒子。（圖片來源：[email protected] lllarine）
鄧月平 身後有過百對鞋，好誇張。
身後有過百對鞋，好誇張。（圖片來源：[email protected] lllarine）
鄧月平 睡房面積估計都有200呎。
睡房面積估計都有200呎。（圖片來源：[email protected] lllarine）
鄧月平 鄧月平家中廚房地方非常闊落。
鄧月平家中廚房地方非常闊落。（圖片來源：[email protected] lllarine）

鄧月平為追求自由開工作室

鄧月平出身自普通家庭，七年前在銅鑼灣當侍應而成為連登女神，同年年僅18歲參加ViuTV《美選DnA》而入行，去年與舊公司GME約滿後，鄧月平透露喜歡自由不喜束縛，為追求自由度約滿後，在疫情期間自資開工作室，升呢老闆娘頭炮更推出新歌自捧，希望成為一位唱作歌手，拍MV的自由度也大了﹗

鄧月平 鄧月平25歲已榮升老闆。
鄧月平25歲已榮升老闆。（圖片來源：[email protected] lllarine）
鄧月平 生活奢華得閒在家中畫畫幾咁寫意。
生活奢華得閒在家中畫畫幾咁寫意。（圖片來源：[email protected] lllarine）

投資開中醫診所 花10萬請中醫駐診

除了有本事自資開設工作室，鄧月平去年更與友人夾份投資開中醫診所，當中豪花月薪10萬請中醫師傅駐診，更成為熱話。事實上，鄧月平近年工作量與作品都唔多，不過一樣財來自有方。

鄧月平 真空 工作室
鄧月平出道時有「巨胸翠如」稱號﹗（圖片來源：[email protected]
鄧月平 鄧月平做生招牌為中醫診所宣傳。
鄧月平做生招牌為中醫診所宣傳。（圖片來源：[email protected]
鄧月平 真空 工作室
鄧月平晨早派福利，大玩真空誘惑，加埋高抄角度，被網民指機心不少﹗（圖片來源：[email protected]
鄧月平 真空 工作室
鄧月平以前去野個餐都好進取﹗（圖片來源：[email protected]
鄧月平出新歌《U》嘗試填詞﹗事業心好強的鄧月平話現時以事業為主，暫不會考慮拍拖，因為自知有個「拍拖腦」，一拍拖便無法分心工作﹗
鄧月平去年出新歌《U》嘗試填詞，事業心好強的鄧月平話現時以事業為主，暫不會考慮拍拖，因為自知有個「拍拖腦」，一拍拖便無法分心工作﹗（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] lllarine

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