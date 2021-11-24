鄧梓峰大女鄧瓊芝Natalie高䠷似阿爸 試闖時裝界做一日模特兒

鄧梓峰的27歲大女Natalie（鄧瓊芝）現職攝影師，日前她難得著上一件Deep V黑色連身裙，與白雲、蔡頌思等結伴出席活動，身形好似阿爸鄧梓峰一樣高䠷的Natalie，笑言雖然無想過入行，但一向對時裝界都好有興趣，因此試做一日模特兒完全無問題！

文：東方新地｜圖：[email protected]_photography、[email protected]、新傳媒照片庫