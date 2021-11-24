鄧梓峰大女鄧瓊芝Natalie高䠷似阿爸 試闖時裝界做一日模特兒
鄧梓峰的27歲大女Natalie（鄧瓊芝）現職攝影師，日前她難得著上一件Deep V黑色連身裙，與白雲、蔡頌思等結伴出席活動，身形好似阿爸鄧梓峰一樣高䠷的Natalie，笑言雖然無想過入行，但一向對時裝界都好有興趣，因此試做一日模特兒完全無問題！
文：東方新地｜圖：[email protected]_photography、[email protected]、新傳媒照片庫
鄧梓峰 大女 Deep V露Bra邊
鄧梓峰同老婆結婚28年，育有四名子女，除了一對23歲孖仔Matthew（鄧柏暉）及Justin（鄧松暉）和鄧梓峰似足餅印外，27歲大女鄧瓊芝（Natalie）及22歲細女鄧淑芝（Sonia）都已長得亭亭玉立，高䠷修長的身形亦似足阿爸，大女Natalie自2017年大學畢業後，便開始從事攝影師的工作。
Natalie日前出席前落選港姐代蓮曦丹美（Daisy）開設的個人珠寶品牌活動時，著上一件Deep V黑色珠片連身裙現身，但疑因裙身太重，而令Natalie頻頻露出肉色Bra邊。Natalie接受訪問時，笑言自己平日影人、影時裝和影裝修比較多，亦有影自己，但屋企人中只影過爹哋鄧梓峰，因為佢好鍾意畀人影。
被問到係咪要將爹哋鄧梓峰影到更似巴斯光年？Natalie笑答：「佢唔使影都似巴斯光年！」而身為星二代的Natalie，又指自己無想過要進入演藝圈，不過就因為鍾意時裝界，加上覺得做模特兒感覺良好，所以不介意試做一日模特兒。
家族背景顯赫
一向貼地親民、毫不介意被指貌似巴斯光年的鄧梓峰，其實是個隱形富豪，家族背景顯赫，父親鄧廷琮經營空運及海運業務，家族資產被指高達20億，大哥鄧小宇是作家及「號外」雜誌創辦人，二哥鄧小宙亦是作家並繼承家族生意，令身為孻仔的鄧梓峰可以零壓力做喜愛的工作。鄧梓峰太太更來自演藝世家，太太胞姊、姨媽、三妹、五妹及表妹，分別是圈中人施明、夏丹、劉韻、華娃及黃宇詩，因此四個仔女同李泳漢及李泳豪是表兄弟妹關係。