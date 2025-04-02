鄧梓峰27歲大女火辣宣布開巡迴演出 猛料背景大公開 才貌兼備盡得爸爸真傳！

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64歲TVB金牌司儀鄧梓峰1994年結婚，太太更先後為其誕下兩子兩女，其27歲大女鄧瓊芝（Natalie）就憑藉出色的外形與才華，近年在多個領域大放異彩，成為矚目新星。外型fit到爆嘅鄧瓊芝除咗擔任攝影師及模特兒外，近年更踩埋入DJ界，簡直係集性感同才藝於一身嘅代表！

鄧瓊芝42吋長腿火辣身材 名校畢業星味十足

鄧瓊芝身高出眾，除咗擁有42吋長腿，火辣身材令人十分驚艷。她畢業於父親的母校——美國波士頓大學，學成歸來後投身攝影行業，擔任專業攝影師，曾為麥浚龍、Amanda S.、關智斌及袁澧林等多位藝人拍攝宣傳照，作品均備受好評。而除了攝影，鄧瓊芝亦偶爾擔任模特兒，憑藉高䠷身形與星味十足的氣質，在活動中與外籍模特兒同台也毫不遜色！

鄧梓峰 大女 鄧瓊芝早前更與爸爸鄧梓峰齊齊現身由陳淽菁及吳家樂主持嘅港台節目《她他它》。（圖片來源：ig@patrick_dunn_official）
鄧瓊芝早前更與爸爸鄧梓峰齊齊現身由陳淽菁及吳家樂主持嘅港台節目《她他它》。（圖片來源：ig@patrick_dunn_official）
鄧梓峰 大女 鄧瓊芝除咗身材出眾外，就連學業都一樣咁厲害，現職專業攝影師嘅佢更係畢業於國波士頓大學！（圖片來源：ig@naaatdunn）
鄧瓊芝除咗身材出眾外，就連學業都一樣咁厲害，現職專業攝影師嘅佢更係畢業於國波士頓大學！（圖片來源：ig@naaatdunn）
鄧梓峰 大女 鄧瓊芝仲不時會擔任模特兒，火辣又高䠷身材十分有睇頭！（圖片來源：ig@naaatdunn）
鄧瓊芝仲不時會擔任模特兒，火辣又高䠷身材十分有睇頭！（圖片來源：ig@naaatdunn）
鄧梓峰 大女 鄧瓊芝嘅高䠷身材就算與外籍模特兒同台都毫不遜色！（圖片來源：ig@naaatdunn）
鄧瓊芝嘅高䠷身材就算與外籍模特兒同台都毫不遜色！（圖片來源：ig@naaatdunn）

鄧瓊芝DJ足跡遍全球火辣宣布即將巡迴演出

鄧瓊芝近年仲轉型成為DJ，足跡遍佈全球，從峇里到紐約，處處都留下她的身影。日前鄧瓊芝在社交平台曬出最新動態，宣布即將於上海、埃及、杜拜及峇里等地進行DJ表演，消息一出即引發粉絲熱烈期待。照片中，鄧瓊芝身穿黑色通窿吊帶衫，大騷性感身段，盡顯自信魅力。而佢嘅「鬼妹仔」性格也在社交媒體上展露無遺，不時分享性感照片，展現美好身材，吸睛無數。

鄧梓峰 大女 鄧瓊芝日前在社交平台宣布將會舉行巡迴演出。（圖片來源：ig@naaatdunn）
鄧瓊芝日前在社交平台宣布將會舉行巡迴演出。（圖片來源：ig@naaatdunn）
鄧梓峰 大女 鄧瓊芝近年踩過界做埋DJ！（圖片來源：ig@naaatdunn
鄧瓊芝近年踩過界做埋DJ！（圖片來源：ig@naaatdunn
鄧梓峰 大女 （圖片來源：ig@naaatdunn）
（圖片來源：ig@naaatdunn）

即睇更多鄧瓊芝fit爆靚相！

鄧梓峰 大女 （圖片來源：ig@naaatdunn）
（圖片來源：ig@naaatdunn）
鄧梓峰 大女 （圖片來源：ig@naaatdunn）
（圖片來源：ig@naaatdunn）
鄧梓峰 大女 （圖片來源：ig@naaatdunn）
（圖片來源：ig@naaatdunn）
鄧梓峰 大女 （圖片來源：ig@naaatdunn）
（圖片來源：ig@naaatdunn）

鄧梓峰大女鄧瓊芝Natalie高䠷似阿爸 試闖時裝界做一日模特兒

鄧梓峰的27歲大女Natalie（鄧瓊芝）現職攝影師，日前她難得著上一件Deep V黑色連身裙，與白雲、蔡頌思等結伴出席活動，身形好似阿爸鄧梓峰一樣高䠷的Natalie，笑言雖然無想過入行，但一向對時裝界都好有興趣，因此試做一日模特兒完全無問題！

鄧梓峰 大女 Deep V露Bra邊

鄧梓峰同老婆結婚28年，育有四名子女，除了一對23歲孖仔Matthew（鄧柏暉）及Justin（鄧松暉）和鄧梓峰似足餅印外，27歲大女鄧瓊芝（Natalie）及22歲細女鄧淑芝（Sonia）都已長得亭亭玉立，高䠷修長的身形亦似足阿爸，大女Natalie自2017年大學畢業後，便開始從事攝影師的工作。

鄧梓峰 大女 Natalie（左）同白雲、蔡頌思在活動上合照。（圖片來源：IG@jocelynchoizs）
Natalie（左）同白雲、蔡頌思在活動上合照。（圖片來源：IG@jocelynchoizs）

Natalie日前出席前落選港姐代蓮曦丹美（Daisy）開設的個人珠寶品牌活動時，著上一件Deep V黑色珠片連身裙現身，但疑因裙身太重，而令Natalie頻頻露出肉色Bra邊。Natalie接受訪問時，笑言自己平日影人、影時裝和影裝修比較多，亦有影自己，但屋企人中只影過爹哋鄧梓峰，因為佢好鍾意畀人影。

鄧梓峰 大女 穿著Deep V連身裙的Natalie，疑因裙身太重，頻頻露出肉色Bra邊。（圖片來源：IG@natdunn_photography）
穿著Deep V連身裙的Natalie，疑因裙身太重，頻頻露出肉色Bra邊。（圖片來源：IG@natdunn_photography）
鄧梓峰 大女 （圖片來源：IG@natdunn_photography）
（圖片來源：IG@natdunn_photography）

被問到係咪要將爹哋鄧梓峰影到更似巴斯光年？Natalie笑答：「佢唔使影都似巴斯光年！」而身為星二代的Natalie，又指自己無想過要進入演藝圈，不過就因為鍾意時裝界，加上覺得做模特兒感覺良好，所以不介意試做一日模特兒。

鄧梓峰 大女 Natalie在社交網中有不少性感自拍。（圖片來源：IG@natdunn_photography）
Natalie在社交網中有不少性感自拍。（圖片來源：IG@natdunn_photography）
鄧梓峰 大女 亦有健康性感的水著照，盡顯Natalie的高䠷身形。（圖片來源：IG@natdunn_photography）
亦有健康性感的水著照，盡顯Natalie的高䠷身形。（圖片來源：IG@natdunn_photography）
鄧梓峰 大女 （圖片來源：IG@natdunn_photography）
（圖片來源：IG@natdunn_photography）
鄧梓峰 大女 鄧梓峰同太太在2017年曾一同出席大女畢業禮，當時鄧太同囡囡被指似足姊妹花。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄧梓峰同太太在2017年曾一同出席大女畢業禮，當時鄧太同囡囡被指似足姊妹花。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄧梓峰 大女 鄧梓峰一向不介意被指貌似巴斯光年。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄧梓峰一向不介意被指貌似巴斯光年。（圖片來源：新傳媒照片庫）

家族背景顯赫

一向貼地親民、毫不介意被指貌似巴斯光年的鄧梓峰，其實是個隱形富豪，家族背景顯赫，父親鄧廷琮經營空運及海運業務，家族資產被指高達20億，大哥鄧小宇是作家及「號外」雜誌創辦人，二哥鄧小宙亦是作家並繼承家族生意，令身為孻仔的鄧梓峰可以零壓力做喜愛的工作。鄧梓峰太太更來自演藝世家，太太胞姊、姨媽、三妹、五妹及表妹，分別是圈中人施明、夏丹、劉韻、華娃及黃宇詩，因此四個仔女同李泳漢及李泳豪是表兄弟妹關係。

鄧梓峰 大女 本刊在疫情前曾影到鄧梓峰和太太及兩個囝囝結伴出行，似足三個巴斯光年出巡，非常搶眼！（圖片來源：新傳媒照片庫）
本刊在疫情前曾影到鄧梓峰和太太及兩個囝囝結伴出行，似足三個巴斯光年出巡，非常搶眼！（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄧梓峰 大女 鄧梓峰一對孖仔一個讀電腦遊戲設計，一個讀金融，現在都已大學畢業。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄧梓峰一對孖仔一個讀電腦遊戲設計，一個讀金融，現在都已大學畢業。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：ig@naaatdunn、ig@patrick_dunn_official資料或影片來源：原文刊於新假期

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