鄧梓峰27歲大女火辣宣布開巡迴演出 猛料背景大公開 才貌兼備盡得爸爸真傳！

64歲TVB金牌司儀鄧梓峰1994年結婚，太太更先後為其誕下兩子兩女，其27歲大女鄧瓊芝（Natalie）就憑藉出色的外形與才華，近年在多個領域大放異彩，成為矚目新星。外型fit到爆嘅鄧瓊芝除咗擔任攝影師及模特兒外，近年更踩埋入DJ界，簡直係集性感同才藝於一身嘅代表！