32E鄧洢玲投資按摩店遇客要求特別服務 疫情下停市考瑜伽牌增值自己

鄧洢玲（阿旦）身兼多職，經營按摩店，在疫市下又開設多元化餐廳，受疫情影響按摩暫停營業，餐廳禁晚市堂食，零生意下還要交租同人工錢，蝕超過六位數字，阿旦話會一直守落去，希望捱得過﹗更趁在疫情停業期間考獲瑜伽牌，增值自己﹗
有種老闆娘｜鄧洢玲示範瑜伽好吸睛
阿旦鄧洢玲接受開電影《有種老闆娘》訪問中教導主持可宜做瑜伽，原來阿旦在疫情停業期間去考瑜伽牌：「橫掂都係坐喺度冇嘢做，我又鍾意運動，但鍾意親都係啲MMA呀打拳嗰啲，啲筋向來好硬，硬過條命，所以想去挑戰自己就去學同考牌﹗」
用爸爸保險金創業 只許成功
鄧洢玲在節目中指創業是因對藝人工作不穩定感到無安全感，而父親在生時不時勸她要為自己打算，所以一直想創業，而首次創業便是和友人合資六位數開按摩店，阿旦坦言做藝人非外界以為賺很多，所以其創業資本其實來是父親離世的保險金，所以有「一定要成功」的心態﹗經營按摩店頭兩年，她專注在生意上，藝人工作幾乎暫停﹗
遇男客要求特別服務 鄧洢玲親自出馬解圍
呢位身材澎湃的老闆娘開按摩店有不少奇遇，阿旦鄧洢玲之前在訪問中，透露有一位外籍男客人不停「彈鐘」，員工搞佢唔掂，阿旦親自出馬問個究竟，阿旦話：「個外國客話之前去過大陸啲按摩店唔係咁，係會專門按某啲位，佢指住自己下面，話要按呢個位，我立即轉個男師傅畀佢，但個外國客人拒絕，我寧願唔收錢，好溫柔咁請佢離開，同佢講我哋冇呢啲特別服務提供。」
「骨精」鄧洢玲 用興趣創業
鄧洢玲自認是骨精，每周按摩三至四次，所以創業都搵自己有興趣及喜歡的生意做，五年前與友人合資開店，幸好在零生意經驗下兩年已回本，生意一直不錯，但因疫情停業，每月蝕錢蝕得好甘﹗她指在裝修上花了不少心機，刻意令按摩店光線充足，光猛一點令客人知道是正經骨場，但仍不時有客人會要求提供另類服務，這是她始料不及的。
鄧洢玲傾盡姑婆本疫市再開店 聽過朋友難聽說話
鄧洢玲投資的按摩店雖然在疫情期間幾乎蝕入肉，不過無阻她創業的雄心，希望能殺出新血路，2020年底阿旦投資百萬與友人在銅鑼灣投資多元化餐廳，餐廳集合咖啡店、酒吧、按摩等元素於一身。阿旦又透露創業聽過不少難聽說話，有朋友一臉不屑問她是否幾十人合資，出少少錢就做老闆娘，阿旦話：「佢逐樣問，都係問錢，一直用一副睇唔起人嘅眼神同我講﹗」
受疫情影響，多元化餐廳開幕儀式延止去2021年初舉行，老闆娘阿旦一身超低胸裝現身，好友陳靜DaDa等圈中好友亦有出席，阿旦坦言疫情下開業好勇，她指開店的構思其實早在19至20初，受疫情影響開張好日一改再改。阿旦坦言在疫情下，餐廳生意不佳，試過一日雙位數收入，阿旦坦言今次連姑婆本都拎埋出嚟，雖然面對疫境，但對餐廳前景仍然充滿信心。
逆天奇案｜鄧洢玲現身TVB 性感衣著跳艷舞
鄧洢玲（阿旦）為前ViuTV藝人，之前被發現出現在TVB劇集《逆天奇案》中。阿旦只於劇中現身數分鐘，對白只有兩三句，但觀眾立即就認得出是阿旦。阿旦透露為演好此角色刻意排了一隻舞，幾個鏡頭就引起網民熱討並不簡單，而被問到會否考慮簽TVB，阿旦就表示「睇情況」。
鄧洢玲入行20年多元化發展
現年37歲的阿旦自17歲開始做雜誌模特兒，曾簽約施念慈旗下，2011年她參加nowTV舉辦的《CEO選拔賽》奪得亞軍，成為nowTV藝員，2016年開始兼任ViuTV主持工作，到翌年回復自由身鄧洢玲（阿旦）入行以來不斷挑戰自己，繼出寫真集、做主持和創業，之前她與鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女拍攝微電影《下一秒，追到你》，電影中以電競賽車為主題，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮，在車房上演一幕香艷洗車戲，大晒其32E、24、34的 Fit爆身材！
阿旦 (鄧洢玲)：仲有好遠既距離先到40歲【星星負皮卷2】
https://www.youtube.com/watch?v=NPHiFUvATVg