鄧洢玲

32E鄧洢玲投資按摩店遇客要求特別服務 疫情下停市考瑜伽牌增值自己

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鄧洢玲（阿旦）身兼多職，經營按摩店，在疫市下又開設多元化餐廳，受疫情影響按摩暫停營業，餐廳禁晚市堂食，零生意下還要交租同人工錢，蝕超過六位數字，阿旦話會一直守落去，希望捱得過﹗更趁在疫情停業期間考獲瑜伽牌，增值自己﹗

有種老闆娘｜鄧洢玲示範瑜伽好吸睛

阿旦鄧洢玲接受開電影《有種老闆娘》訪問中教導主持可宜做瑜伽，原來阿旦在疫情停業期間去考瑜伽牌：「橫掂都係坐喺度冇嘢做，我又鍾意運動，但鍾意親都係啲MMA呀打拳嗰啲，啲筋向來好硬，硬過條命，所以想去挑戰自己就去學同考牌﹗」

鄧洢玲 阿旦示範瑜伽講生意經，但網民焦點卻落在其澎湃上圍﹗
阿旦示範瑜伽講生意經，但網民焦點卻落在其澎湃上圍﹗（圖片來源：《有種老闆娘》截圖）
鄧洢玲經營的按摩店及餐廳都受疫情而大受影響，樂天的鄧洢玲話要正面思想去面對難關，平時靠做運動減壓，鄧洢玲為生計，努力拍片經營社交網去吸金，拉上補下以免蝕得太甘。
鄧洢玲經營的按摩店及餐廳都受疫情而大受影響，樂天的鄧洢玲話要正面思想去面對難關，平時靠做運動減壓，鄧洢玲為生計，努力拍片經營社交網去吸金，拉上補下以免蝕得太甘。

用爸爸保險金創業 只許成功

鄧洢玲在節目中指創業是因對藝人工作不穩定感到無安全感，而父親在生時不時勸她要為自己打算，所以一直想創業，而首次創業便是和友人合資六位數開按摩店，阿旦坦言做藝人非外界以為賺很多，所以其創業資本其實來是父親離世的保險金，所以有「一定要成功」的心態﹗經營按摩店頭兩年，她專注在生意上，藝人工作幾乎暫停﹗

鄧洢玲 阿旦憶述爸爸生前，好擔心她當藝人收入不穩，叫她要多為自己打算，所以她一直想創業做生意﹗
阿旦憶述爸爸生前好擔心她當藝人收入不穩，叫她要多為自己打算，所以她一直想創業做生意﹗（圖片來源：《有種老闆娘》截圖）
鄧洢玲 訪問在阿旦位於銅鑼灣按摩店內拍攝，店內環境寬敞舒適﹗
訪問在阿旦位於銅鑼灣按摩店內拍攝，店內環境寬敞舒適﹗（圖片來源：《有種老闆娘》截圖）
鄧洢玲 《有種老闆娘》主持可宜向阿旦偷師學按摩﹗
《有種老闆娘》主持可宜向阿旦偷師學按摩﹗（圖片來源：IG＠natmit628）

遇男客要求特別服務 鄧洢玲親自出馬解圍

呢位身材澎湃的老闆娘開按摩店有不少奇遇，阿旦鄧洢玲之前在訪問中，透露有一位外籍男客人不停「彈鐘」，員工搞佢唔掂，阿旦親自出馬問個究竟，阿旦話：「個外國客話之前去過大陸啲按摩店唔係咁，係會專門按某啲位，佢指住自己下面，話要按呢個位，我立即轉個男師傅畀佢，但個外國客人拒絕，我寧願唔收錢，好溫柔咁請佢離開，同佢講我哋冇呢啲特別服務提供。」

鄧洢玲三年前在銅鑼灣首次創業投資開按摩店，呢位老闆娘背心短打坐陣，難怪生意咁好，兩年已歸本，可惜現在遇上疫情，被迫暫停營業。
鄧洢玲2017年首次創業在銅鑼灣開按摩店，呢位老闆娘背心短打坐陣，難怪生意咁好，兩年已歸本，可惜現在遇上疫情，被迫暫停營業。

「骨精」鄧洢玲 用興趣創業

鄧洢玲自認是骨精，每周按摩三至四次，所以創業都搵自己有興趣及喜歡的生意做，五年前與友人合資開店，幸好在零生意經驗下兩年已回本，生意一直不錯，但因疫情停業，每月蝕錢蝕得好甘﹗她指在裝修上花了不少心機，刻意令按摩店光線充足，光猛一點令客人知道是正經骨場，但仍不時有客人會要求提供另類服務，這是她始料不及的。

鄧洢玲為按摩店做生招牌，她指開店三年以來靠口碑，一直生意不錯。
阿旦鄧洢玲又話疫情期間不時四出求神問卜，得出結果都是指去年下半年會明顯好轉，請她耐心等待，點知疫情第五波又到，按摩店今年再次停業。

鄧洢玲傾盡姑婆本疫市再開店 聽過朋友難聽說話

鄧洢玲投資的按摩店雖然在疫情期間幾乎蝕入肉，不過無阻她創業的雄心，希望能殺出新血路，2020年底阿旦投資百萬與友人在銅鑼灣投資多元化餐廳，餐廳集合咖啡店、酒吧、按摩等元素於一身。阿旦又透露創業聽過不少難聽說話，有朋友一臉不屑問她是否幾十人合資，出少少錢就做老闆娘，阿旦話：「佢逐樣問，都係問錢，一直用一副睇唔起人嘅眼神同我講﹗」

鄧洢玲 老闆娘阿旦親自出馬調酒給主持可宜，有姿勢有實際，呢個老闆娘唔簡單，乜都親力親為﹗
老闆娘阿旦親自出馬調酒給主持可宜，有姿勢有實際，呢個老闆娘唔簡單，乜都親力親為﹗（圖片來源：《有種老闆娘》截圖）
鄧洢玲 有老闆娘親自坐陣，吸睛又吸客﹗
老闆娘親自坐陣，吸睛又吸客﹗（圖片來源：《有種老闆娘》截圖）

受疫情影響，多元化餐廳開幕儀式延止去2021年初舉行，老闆娘阿旦一身超低胸裝現身，好友陳靜DaDa等圈中好友亦有出席，阿旦坦言疫情下開業好勇，她指開店的構思其實早在19至20初，受疫情影響開張好日一改再改。阿旦坦言在疫情下，餐廳生意不佳，試過一日雙位數收入，阿旦坦言今次連姑婆本都拎埋出嚟，雖然面對疫境，但對餐廳前景仍然充滿信心。

鄧洢玲去年尾再度創業，開設多元化餐廳集酒吧、寵物餐廳、按摩等多元素，上月初阿旦穿上超deep V搞開幕禮，性感老闆娘熱烈迎賓，更即時示範調雞尾酒。
鄧洢玲開設多元化餐廳集酒吧、寵物餐廳、咖啡店、按摩等多元素，去年初阿旦穿上超deep V搞開幕禮，性感老闆娘熱烈迎賓，更即時示範調雞尾酒。
鄧洢玲 圈中好友陳靜DaDa亦有出席開張。
圈中好友陳靜DaDa撐場。
鄧洢玲為餐廳瞓身宣傳，早前貼出一批性感食薯條相吸客，好吸睛﹗Photo@dericon9
鄧洢玲為餐廳瞓身宣傳，早前貼出一批性感食薯條相吸客，好吸睛﹗
鄧洢玲 阿旦話其實有諗過縮沙，但想深一層睇好多元化餐廳的前景，故最後堅持在疫境下開店。 Photo@dericon9
阿旦話其實有諗過縮沙，但想深一層睇好多元化餐廳的前景，故最後堅持在疫境下開店。

逆天奇案｜鄧洢玲現身TVB 性感衣著跳艷舞

鄧洢玲（阿旦）為前ViuTV藝人，之前被發現出現在TVB劇集《逆天奇案》中。阿旦只於劇中現身數分鐘，對白只有兩三句，但觀眾立即就認得出是阿旦。阿旦透露為演好此角色刻意排了一隻舞，幾個鏡頭就引起網民熱討並不簡單，而被問到會否考慮簽TVB，阿旦就表示「睇情況」。

鄧洢玲阿旦）飾演一名舞女。
鄧洢玲（阿旦）飾演一名舞女。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲阿旦）在劇中更指身材是如假包換。
鄧洢玲（阿旦）在劇中更指身材是如假包換。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲阿旦）有32E好身材。
鏡頭close up鄧洢玲（阿旦）的32E好身材。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）

鄧洢玲入行20年多元化發展

現年37歲的阿旦自17歲開始做雜誌模特兒，曾簽約施念慈旗下，2011年她參加nowTV舉辦的《CEO選拔賽》奪得亞軍，成為nowTV藝員，2016年開始兼任ViuTV主持工作，到翌年回復自由身鄧洢玲（阿旦）入行以來不斷挑戰自己，繼出寫真集、做主持和創業，之前她與鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女拍攝微電影《下一秒，追到你》，電影中以電競賽車為主題，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮，在車房上演一幕香艷洗車戲，大晒其32E、24、34的 Fit爆身材！

鄧洢玲 微電影《下一秒，追到你》中，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮。
微電影《下一秒，追到你》中，飾演車房妹的阿旦著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮。
鄧洢玲 導演Miss Hunny及Denny Chu為滿足觀眾，更特別加插這場洗車戲，畫面超級養眼！
導演Miss Hunny及Denny Chu為滿足觀眾，更特別加插這場洗車戲，畫面超級養眼！
鄧洢玲 阿旦直言一直對演戲極有興趣，2017年她首次參演動作電影《 辣警霸王花2 不義之戰 》，用了三個月時間去鍛鍊拳腳功夫，更拍到周身瘀傷。
阿旦直言一直對演戲極有興趣，2017年她首次參演動作電影《 辣警霸王花2 不義之戰 》，用了三個月時間去鍛鍊拳腳功夫，更拍到周身瘀傷。
鄧洢玲 阿旦有多年做主持經驗，曾與梁梓禧（Roland）在2016至2017年主持 ViuTV 節目《 晚吹 - 啪啪聲，太好聽 》大講性事，受到不少觀眾喜愛。
阿旦有多年做主持經驗，曾與梁梓禧（Roland）在2016至2017年主持 ViuTV 節目《 晚吹 – 啪啪聲，太好聽 》大講性事，受到不少觀眾喜愛。
鄧洢玲 2016年阿旦參加真人秀節目《 G-1格鬥會 》，大玩女子 MMA 格鬥賽，但她最後因父親離世而決定退出比賽。
2016年阿旦參加真人秀節目《 G-1格鬥會 》，大玩女子 MMA 格鬥賽，但她最後因父親離世而決定退出比賽。
鄧洢玲 去年阿旦與「 沙律 」張沛樂、黃可盈、陳煦凝、馬俊怡、趙詠瑤及硯秋合作推出寫真集《 私圖 》，寫真集由司徒夾帶操刀，以阿旦去年生日時與朋友到石垣島玩樂為主題，力 Sell 健康性感的風格。
之前阿旦與「 沙律 」張沛樂、黃可盈、陳煦凝、馬俊怡、趙詠瑤及硯秋合作推出寫真集《 私圖 》，寫真集由司徒夾帶操刀，以阿旦生日時與朋友到石垣島玩樂為主題，力 Sell 健康性感的風格。
鄧洢玲 2014年，阿旦為 Now 主持旅遊節目《 有一種幸福叫沖繩 》，大晒其 E Cup 身材。
2014年，阿旦為 Now 主持旅遊節目《 有一種幸福叫沖繩 》，大晒其 E Cup 身材。
鄧洢玲 阿旦曾與師姐 DaDa（陳靜）及林宜芝（Monna）在2011年合出寫真集，當時阿旦被封為「 E 奶紅姑 」及「 E Cup 教主 」。
阿旦曾與師姐 DaDa（陳靜）及林宜芝（Monna）在2011年合出寫真集，當時阿旦被封為「 E 奶紅姑 」及「 E Cup 教主 」。
鄧洢玲 阿旦擁有32E 豐滿上圍，她表示自己 S 形的好身材是遺傳自母親，此外 主演電競微電影她也會以打排球、羽毛球及跑步來 Keep Fit。
阿旦擁有32E 豐滿上圍，她表示自己 S 形的好身材是遺傳自母親，此外 主演電競微電影她也會以打排球、羽毛球及跑步來 Keep Fit。

有片！36歲鄧洢玲主演電競微電影 比堅尼加背心熱褲性感洗車

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阿旦 (鄧洢玲)：仲有好遠既距離先到40歲【星星負皮卷2】

https://www.youtube.com/watch?v=NPHiFUvATVg

撰文：東方新地圖片來源：《有種老闆娘》截圖、IG＠cutiegg

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