32E鄧洢玲投資按摩店遇客要求特別服務 疫情下停市考瑜伽牌增值自己

鄧洢玲（阿旦）身兼多職，經營按摩店，在疫市下又開設多元化餐廳，受疫情影響按摩暫停營業，餐廳禁晚市堂食，零生意下還要交租同人工錢，蝕超過六位數字，阿旦話會一直守落去，希望捱得過﹗更趁在疫情停業期間考獲瑜伽牌，增值自己﹗