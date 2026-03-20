41歲鄧洢玲深V上衣配瑜珈褲行山 完美身材一覽無遺 網民大讚超養眼
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鄧洢玲日前與好友陳如楓相約行山，身穿深V短款上衣配瑜珈褲，完美身材一覽無遺，沿途更用航拍機拍攝靚景，大派福利畫面引起網民熱議。她在社交平台分享多張航拍風景照，興奮表示親身感受大自然的美好，但網民焦點卻全落在她的火辣造型上。
鄧洢玲深V上衣配瑜珈褲行山大派福利
鄧洢玲今次行山造型相當搶眼，選擇穿著深V短款上衣配搭貼身瑜珈褲，完美展現她的纖瘦身材和性感曲線。她與行山專家陳如楓一同挑戰四排石山，沿途不時停下來用新買的航拍機拍攝風景，但她本人的火辣造型明顯比背景山景更加吸睛，成為整個行程的最大亮點。
鄧洢玲興奮分享航拍機初體驗
鄧洢玲在社交平台上載多張航拍照片，興奮地分享使用新玩具的心得。她寫道「有陽光又有微風吹住咁行真係好舒服，望住遼闊嘅山景同花草樹木，真係非常療癒！雖然已經影咗好多靚相靚片，但返屋企睇番相簿都覺得自己肉眼睇嘅先係最靚，所以大自然一定要親身去感受。」她表示陳如楓是行山專家，能夠即興約到對方相陪當然開心，而最興奮的是可以試玩剛購入的航拍機。
陳如楓擔任專業嚮導陪同行山
陳如楓作為經驗豐富的行山愛好者，今次擔任鄧洢玲的專業嚮導，帶領她挑戰四排石山的路線。兩人一路上有說有笑，陳如楓不時為鄧洢玲介紹沿途景點，並協助她操作航拍機拍攝最佳角度。鄧洢玲對於能夠找到如此專業的行山夥伴感到非常滿意，表示這次行山體驗比預期中更加愉快和充實。
網民熱議鄧洢玲行山造型超吸睛
鄧洢玲的行山照片一經上載，立即引起網民熱烈討論，不少人都被她的火辣造型所吸引。有網民留言「行山都咁靚，真係好養眼」、「身材保持得好好」、「深V上衣配瑜珈褲真係好性感」。亦有網民讚賞她勇於嘗試新事物的精神，認為她使用航拍機拍攝的風景照片質素很高，展現了不同角度的山景美態，但大部分留言焦點仍然集中在她的完美身材和搶眼造型上。
圖片來源：IG@cutiegg、東方新地資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期