41歲鄧洢玲深V上衣配瑜珈褲行山 完美身材一覽無遺 網民大讚超養眼

鄧洢玲日前與好友陳如楓相約行山，身穿深V短款上衣配瑜珈褲，完美身材一覽無遺，沿途更用航拍機拍攝靚景，大派福利畫面引起網民熱議。她在社交平台分享多張航拍風景照，興奮表示親身感受大自然的美好，但網民焦點卻全落在她的火辣造型上。