40歲鄧洢玲又派三點式福利側面晒有料上圍騷「震撼旦」
鄧洢玲藍色三點式側面晒有料上圍
最近，鄧洢玲在社交平台上分享了一組穿著藍色三點式泳衣的照片，展現了她的性感魅力。她留言表示：「我今天心情很美好• 我很有價值我很重要• 我在朝著正確的方向前進• 我的內在每天都有療癒發生• 我很知足• 我很健康• 我一直都在成長，請試著每天給自己肯定 依家到你哋啦 。」這段充滿正能量的留言，不僅展示了她的自信，也鼓勵了許多粉絲。
不少粉絲在留言區踴躍留言，紛紛求她分享正面的泳衣照：「每人望到你好開心」、「Fit爆」、「旦旦 好靚」、「女神旦」
持續保持好身材與正能量
鄧洢玲的堅持和努力，使她在娛樂圈中始終保持著一定的影響力。她不僅在視覺上給予粉絲驚喜，更在心靈上給予粉絲支持。她的每一次分享，都不僅是展示自己的美麗，更是在傳遞一種積極向上的生活態度。
鄧洢玲「噴血」黑Bra福利勁震撼！
阿旦身材出眾，早前（8日）在社交網豪爽派大禮，相中見到阿旦去越南途中，出海時影多張靚相，下身搭配貼身Leggings，上身只穿一件透視黑Bra，逼爆上圍夠曬震撼！睇到網民心心眼留言道：「哇！旦姐年尾派飯」、「嘩，冬天都有福利」、「呢件好睇襯晒你」、「眼前一亮」
短片輯錄性感精華 快格播放網民籲：「播慢啲！」
38歲鄧洢玲近年甚少亮相幕前，生活逍遙自在，唯一冇變嘅就係身材依然好鬼辣，絕對寶刀未老！ 鄧洢玲早前曾到泰國布吉享受陽光與海灘，日前她就在IG釋出旅遊拍的三點式靚相，不過今次就剪輯成短片，每張相之間只停留半秒，直程「快格播放」咁話！
但係鄧洢玲驕人嘅身材，就算播得幾快，都難逃網民的金睛火眼，尤其是鄧洢玲正面大騷逼人上圍，巨溝完全成為焦點，唔少網民都留言同女神講：「可摸耳慢啲啲呀」、「女神旦～」
有種老闆娘｜鄧洢玲示範瑜伽好吸睛
阿旦鄧洢玲曾接受開電視《有種老闆娘》訪問中教導主持可宜做瑜伽，原來阿旦在疫情停業期間去考瑜伽牌：「橫掂都係坐喺度冇嘢做，我又鍾意運動，但鍾意親都係啲MMA呀打拳嗰啲，啲筋向來好硬，硬過條命，所以想去挑戰自己就去學同考牌﹗」
鄧洢玲入行21年多元化發展
現年38歲的阿旦自17歲開始做雜誌模特兒，曾簽約施念慈旗下，2011年她參加nowTV舉辦的《CEO選拔賽》奪得亞軍，成為nowTV藝員，2016年開始兼任ViuTV主持工作，到翌年回復自由身鄧洢玲（阿旦）入行以來不斷挑戰自己，繼出寫真集、做主持和創業，之前她與鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女拍攝微電影《下一秒，追到你》，電影中以電競賽車為主題，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮，在車房上演一幕香艷洗車戲，大晒其32E、24、34的 Fit爆身材！