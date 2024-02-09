39歲鄧洢玲唔怕凍黑Bra上陣派福利！網民心心眼讚「年尾派飯」

鄧洢玲「噴血」黑Bra福利勁震撼！
阿旦身材出眾，早前（8日）在社交網豪爽派大禮，相中見到阿旦去越南途中，出海時影多張靚相，下身搭配貼身Leggings，上身只穿一件透視黑Bra，逼爆上圍夠曬震撼！睇到網民心心眼留言道：「哇！旦姐年尾派飯」、「嘩，冬天都有福利」、「呢件好睇襯晒你」、「眼前一亮」
短片輯錄性感精華 快格播放網民籲：「播慢啲！」
38歲鄧洢玲近年甚少亮相幕前，生活逍遙自在，唯一冇變嘅就係身材依然好鬼辣，絕對寶刀未老！ 鄧洢玲早前曾到泰國布吉享受陽光與海灘，日前她就在IG釋出旅遊拍的三點式靚相，不過今次就剪輯成短片，每張相之間只停留半秒，直程「快格播放」咁話！
但係鄧洢玲驕人嘅身材，就算播得幾快，都難逃網民的金睛火眼，尤其是鄧洢玲正面大騷逼人上圍，巨溝完全成為焦點，唔少網民都留言同女神講：「可摸耳慢啲啲呀」、「女神旦～」
有種老闆娘｜鄧洢玲示範瑜伽好吸睛
阿旦鄧洢玲曾接受開電視《有種老闆娘》訪問中教導主持可宜做瑜伽，原來阿旦在疫情停業期間去考瑜伽牌：「橫掂都係坐喺度冇嘢做，我又鍾意運動，但鍾意親都係啲MMA呀打拳嗰啲，啲筋向來好硬，硬過條命，所以想去挑戰自己就去學同考牌﹗」
鄧洢玲入行21年多元化發展
現年38歲的阿旦自17歲開始做雜誌模特兒，曾簽約施念慈旗下，2011年她參加nowTV舉辦的《CEO選拔賽》奪得亞軍，成為nowTV藝員，2016年開始兼任ViuTV主持工作，到翌年回復自由身鄧洢玲（阿旦）入行以來不斷挑戰自己，繼出寫真集、做主持和創業，之前她與鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女拍攝微電影《下一秒，追到你》，電影中以電競賽車為主題，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮，在車房上演一幕香艷洗車戲，大晒其32E、24、34的 Fit爆身材！
阿旦 (鄧洢玲)：仲有好遠既距離先到40歲【星星負皮卷2】
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