鄧洢玲 阿旦

39歲鄧洢玲唔怕凍黑Bra上陣派福利！網民心心眼讚「年尾派飯」

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Keith

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39歲的鄧洢玲（阿旦）越老越辣，經常IG曬身材，睇到網民㷫烚烚！最近天氣又凍咗，但阿旦依然唔怕寒流來襲，豪爽派大禮，睇到網民心心眼！

鄧洢玲「噴血」黑Bra福利勁震撼！

阿旦身材出眾，早前（8日）在社交網豪爽派大禮，相中見到阿旦去越南途中，出海時影多張靚相，下身搭配貼身Leggings，上身只穿一件透視黑Bra，逼爆上圍夠曬震撼！睇到網民心心眼留言道：「哇！旦姐年尾派飯」、「嘩，冬天都有福利」、「呢件好睇襯晒你」、「眼前一亮」

鄧洢玲 阿旦
（圖片來源：IG@cutiegg）
鄧洢玲 阿旦
（圖片來源：IG@cutiegg）
鄧洢玲 阿旦
（圖片來源：IG@cutiegg）

短片輯錄性感精華 快格播放網民籲：「播慢啲！」

38歲鄧洢玲近年甚少亮相幕前，生活逍遙自在，唯一冇變嘅就係身材依然好鬼辣，絕對寶刀未老！ 鄧洢玲早前曾到泰國布吉享受陽光與海灘，日前她就在IG釋出旅遊拍的三點式靚相，不過今次就剪輯成短片，每張相之間只停留半秒，直程「快格播放」咁話！

但係鄧洢玲驕人嘅身材，就算播得幾快，都難逃網民的金睛火眼，尤其是鄧洢玲正面大騷逼人上圍，巨溝完全成為焦點，唔少網民都留言同女神講：「可摸耳慢啲啲呀」、「女神旦～」

鄧洢玲 阿旦 鄧洢玲月初曾到泰國布吉享受陽光與海灘，釋出的照片身材好鬼辣。
鄧洢玲月初曾到泰國布吉享受陽光與海灘，釋出的照片身材好鬼辣。（圖片來源：IG@cutiegg）

有種老闆娘｜鄧洢玲示範瑜伽好吸睛

阿旦鄧洢玲曾接受開電視《有種老闆娘》訪問中教導主持可宜做瑜伽，原來阿旦在疫情停業期間去考瑜伽牌：「橫掂都係坐喺度冇嘢做，我又鍾意運動，但鍾意親都係啲MMA呀打拳嗰啲，啲筋向來好硬，硬過條命，所以想去挑戰自己就去學同考牌﹗」

鄧洢玲 阿旦示範瑜伽講生意經，但網民焦點卻落在其澎湃上圍﹗
阿旦示範瑜伽講生意經，但網民焦點卻落在其澎湃上圍﹗（圖片來源：《有種老闆娘》截圖）
鄧洢玲 阿旦 鄧洢玲經營的按摩店及餐廳都受疫情而大受影響，樂天的鄧洢玲話要正面思想去面對難關，平時靠做運動減壓，鄧洢玲為生計，努力拍片經營社交網去吸金，拉上補下以免蝕得太甘。
鄧洢玲經營的按摩店及餐廳都受疫情而大受影響，樂天的鄧洢玲話要正面思想去面對難關，平時靠做運動減壓，鄧洢玲為生計，努力拍片經營社交網去吸金，拉上補下以免蝕得太甘。（圖片來源：IG@cutiegg）

鄧洢玲入行21年多元化發展

現年38歲的阿旦自17歲開始做雜誌模特兒，曾簽約施念慈旗下，2011年她參加nowTV舉辦的《CEO選拔賽》奪得亞軍，成為nowTV藝員，2016年開始兼任ViuTV主持工作，到翌年回復自由身鄧洢玲（阿旦）入行以來不斷挑戰自己，繼出寫真集、做主持和創業，之前她與鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女拍攝微電影《下一秒，追到你》，電影中以電競賽車為主題，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮，在車房上演一幕香艷洗車戲，大晒其32E、24、34的 Fit爆身材！

鄧洢玲 阿旦 鄧洢玲 微電影《下一秒，追到你》中，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮。
微電影《下一秒，追到你》中，飾演車房妹的阿旦著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮。（圖片來源：東方新地資料庫）
鄧洢玲 阿旦 鄧洢玲 導演Miss Hunny及Denny Chu為滿足觀眾，更特別加插這場洗車戲，畫面超級養眼！
導演Miss Hunny及Denny Chu為滿足觀眾，更特別加插這場洗車戲，畫面超級養眼！（圖片來源：東方新地資料庫）
鄧洢玲 阿旦直言一直對演戲極有興趣，2017年她首次參演動作電影《 辣警霸王花2 不義之戰 》，用了三個月時間去鍛鍊拳腳功夫，更拍到周身瘀傷。
阿旦直言一直對演戲極有興趣，2017年她首次參演動作電影《 辣警霸王花2 不義之戰 》，用了三個月時間去鍛鍊拳腳功夫，更拍到周身瘀傷。（圖片來源：東方新地資料庫）
鄧洢玲 阿旦有多年做主持經驗，曾與梁梓禧（Roland）在2016至2017年主持 ViuTV 節目《 晚吹 - 啪啪聲，太好聽 》大講性事，受到不少觀眾喜愛。
阿旦有多年做主持經驗，曾與梁梓禧（Roland）在2016至2017年主持 ViuTV 節目《 晚吹 – 啪啪聲，太好聽 》大講性事，受到不少觀眾喜愛。（圖片來源：東方新地資料庫）
鄧洢玲 阿旦 鄧洢玲 2016年阿旦參加真人秀節目《 G-1格鬥會 》，大玩女子 MMA 格鬥賽，但她最後因父親離世而決定退出比賽。
2016年阿旦參加真人秀節目《 G-1格鬥會 》，大玩女子 MMA 格鬥賽，但她最後因父親離世而決定退出比賽。（圖片來源：東方新地資料庫）
鄧洢玲 阿旦 鄧洢玲 2014年，阿旦為 Now 主持旅遊節目《 有一種幸福叫沖繩 》，大晒其 E Cup 身材。
2014年，阿旦為 Now 主持旅遊節目《 有一種幸福叫沖繩 》，大晒其 E Cup 身材。（圖片來源：東方新地資料庫）
鄧洢玲 阿旦曾與師姐 DaDa（陳靜）及林宜芝（Monna）在2011年合出寫真集，當時阿旦被封為「 E 奶紅姑 」及「 E Cup 教主 」。
阿旦曾與師姐 DaDa（陳靜）及林宜芝（Monna）在2011年合出寫真集，當時阿旦被封為「 E 奶紅姑 」及「 E Cup 教主 」。（圖片來源：東方新地資料庫）
鄧洢玲 阿旦擁有32E 豐滿上圍，她表示自己 S 形的好身材是遺傳自母親，此外 主演電競微電影她也會以打排球、羽毛球及跑步來 Keep Fit。
阿旦擁有32E 豐滿上圍，她表示自己 S 形的好身材是遺傳自母親，此外 主演電競微電影她也會以打排球、羽毛球及跑步來 Keep Fit。（圖片來源：東方新地資料庫）
鄧洢玲 阿旦 鄧洢玲阿旦）飾演一名舞女。
鄧洢玲（阿旦）亦曾現身無線劇集《逆天奇案》，飾演一名舞女。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲 阿旦 鄧洢玲阿旦）在劇中更指身材是如假包換。
鄧洢玲（阿旦）在劇中更指身材是如假包換。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲 阿旦 鄧洢玲阿旦）有32E好身材。
鏡頭close up鄧洢玲（阿旦）的好身材。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）

阿旦 (鄧洢玲)：仲有好遠既距離先到40歲【星星負皮卷2】

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圖片來源：IG@cutiegg、《有種老闆娘》截圖、東方新地資料庫、《逆天奇案》劇集截圖

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