27歲TVB新聞小花鄧潔瑩搣甩「坦克」稱號 多角度展現隱藏S曲線
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現年27歲的TVB新聞小花鄧潔瑩（Kat）初入行已因大隻身形而被封「坦克瑩」稱號，不過近日她分享了一輯旅行時影的靚相，以低炒、側拍等多角度展現出她變得愈來愈Fit的完美S曲線，令網民都紛紛驚訝大讚她成個唔同晒！
鄧潔瑩 愈做愈Fit曬完美曲線
鄧潔瑩自2018年開始加入TVB，由實習記者做到現在任職高級記者，初時曾被網民嫌棄身形太大隻，而封她為「坦克瑩」，但近年她愈做愈Fit，近日更分享了一輯以低炒、側拍等多角度拍攝的靚相，自信地展現出大家在她報新聞時，絕對見唔到的完美S曲線。
網民勁讚攝影師識攞角度
相中鄧潔瑩穿著一件一字領白色上衫配襯藍白色印花長裙，多角度瘋狂留影，獲網民紛紛留言大讚：「攝影師好識攞角度」、「發育完成了」、「好澎湃」、「重量級」、「有料到」等等，更有網民為她改歌詞：「你你你為了潔瑩，今宵不冷靜，你你你為了潔瑩，孤單的看星…」
城大畢業入TVB五年
TVB主播容家耀（Kenny）近日與鄧潔瑩等聚會，亦有提到與她同期自2018年開始在TVB實習，據知兩人為同屆香港城市大學媒體與傳播學系的畢業生，一樣27歲。此外鄧潔瑩曾有一段時間長駐內地做報道，原來她與同樣曾駐內地的有線記者陳慧欣（Kendy）份屬好友，兩人私下不時相約聚會。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]、無綫新聞截圖