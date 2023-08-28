27歲TVB新聞小花鄧潔瑩搣甩「坦克」稱號 多角度展現隱藏S曲線

現年27歲的TVB新聞小花鄧潔瑩（Kat）初入行已因大隻身形而被封「坦克瑩」稱號，不過近日她分享了一輯旅行時影的靚相，以低炒、側拍等多角度展現出她變得愈來愈Fit的完美S曲線，令網民都紛紛驚訝大讚她成個唔同晒！