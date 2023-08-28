鄧潔瑩

27歲TVB新聞小花鄧潔瑩搣甩「坦克」稱號 多角度展現隱藏S曲線

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現年27歲的TVB新聞小花鄧潔瑩（Kat）初入行已因大隻身形而被封「坦克瑩」稱號，不過近日她分享了一輯旅行時影的靚相，以低炒、側拍等多角度展現出她變得愈來愈Fit的完美S曲線，令網民都紛紛驚訝大讚她成個唔同晒！

鄧潔瑩 平日報新聞時嘅鄧潔瑩。
平日報新聞時嘅鄧潔瑩。（圖片來源：無綫新聞截圖）
鄧潔瑩 鄧潔瑩過往身形經常被指太大隻。
鄧潔瑩過往身形經常被指太大隻。（圖片來源：無綫新聞截圖）

鄧潔瑩 愈做愈Fit曬完美曲線

鄧潔瑩自2018年開始加入TVB，由實習記者做到現在任職高級記者，初時曾被網民嫌棄身形太大隻，而封她為「坦克瑩」，但近年她愈做愈Fit，近日更分享了一輯以低炒、側拍等多角度拍攝的靚相，自信地展現出大家在她報新聞時，絕對見唔到的完美S曲線。

鄧潔瑩 鄧潔瑩側身照曲線甚為突出。
鄧潔瑩側身照曲線甚為突出。（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩 輕露香肩。
輕露香肩。（圖片來源：[email protected]

網民勁讚攝影師識攞角度

相中鄧潔瑩穿著一件一字領白色上衫配襯藍白色印花長裙，多角度瘋狂留影，獲網民紛紛留言大讚：「攝影師好識攞角度」、「發育完成了」、「好澎湃」、「重量級」、「有料到」等等，更有網民為她改歌詞：「你你你為了潔瑩，今宵不冷靜，你你你為了潔瑩，孤單的看星…」

鄧潔瑩 仲有低炒角度。
仲有低炒角度。（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩 坐在樓梯上側身睇就較圓潤。
坐在樓梯上側身睇就較圓潤。（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩 高炒又回復苗條。
高炒又回復苗條。（圖片來源：[email protected]

城大畢業入TVB五年

TVB主播容家耀（Kenny）近日與鄧潔瑩等聚會，亦有提到與她同期自2018年開始在TVB實習，據知兩人為同屆香港城市大學媒體與傳播學系的畢業生，一樣27歲。此外鄧潔瑩曾有一段時間長駐內地做報道，原來她與同樣曾駐內地的有線記者陳慧欣（Kendy）份屬好友，兩人私下不時相約聚會。

鄧潔瑩 容家耀早前曾po出與鄧潔瑩在2018年及2023年所拍的五年前後對比照。
容家耀早前曾po出與鄧潔瑩在2018年及2023年所拍的五年前後對比照。（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩 鄧潔瑩在今年5月踏入27歲。
鄧潔瑩在今年5月踏入27歲。（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩 鄧潔瑩左）與陳慧欣右）駐內地時變成好友。
鄧潔瑩（左）與陳慧欣（右）駐內地時變成好友。（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩 曾開心同遊主題樂園，鄧潔瑩左）更罕有著短裙大騷長腿。
曾開心同遊主題樂園，鄧潔瑩（左）更罕有著短裙大騷長腿。（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩 駐北京時嘅鄧潔瑩。
駐北京時嘅鄧潔瑩。（圖片來源：無綫新聞截圖）
鄧潔瑩 工作之餘鄧潔瑩亦愛影靚相。
工作之餘鄧潔瑩亦愛影靚相。（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩 旅行時更有不少留影。
旅行時更有不少留影。（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩
（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩
（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩
（圖片來源：[email protected]
鄧潔瑩
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]、無綫新聞截圖

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