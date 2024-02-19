38歲「靚股女歌手」峇里性感大解放 Deep V泳裝視覺效果極震撼
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現年38歲的鄧穎芝熱愛健身，又會不時在社交平台分享自己做gym時的影片，而身材fit到漏的鄧穎芝更獲網民封為「靚股女歌手」！早前鄧穎芝就大派福利，除咗「股惑」出擊之外，正面直程睇到網民嘩嘩聲……
鄧穎芝Deep V泳裝極搶fo
除了以大露背的瑜伽服裝出鏡外，鄧穎芝仲派埋終極福利！鄧穎芝以一身白色Deep V泳裝示人，大騷豐滿的上圍，以及fit到漏的S型身材，視覺效果十分強勁！不少網民都激讚：「好有女人味」、「要乜有乜」、「真係好大…我話個沙灘」、「做人夠正面真好！」
鄧穎芝大露背騷股吸睛
鄧穎芝早前在社交平台分享自己遊峇里的靚相，除咗以大露背上衣示人外，仲大騷訓練有素的「優質股」，十分吸睛！更獲網民大讚：「真係操到好fit」、「果然係優質股」、「其實個背都好靚！」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@vangietang