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鄧紫棋擺款得罪化妝師 被怒插三宗罪

東方新地 - 娛聞

近日內地一名化妝師Mira以揞名爆方式，在網上大爆明星惡行，引起網上熱烈討論，矛頭直指紅到宇宙級的鄧紫棋G.E.M.，睇睇衰邊三宗罪﹗
文：東方新地 ｜ 圖：鄧紫棋、男友Mark IG

1.玩電話唔應人

內地化妝師Mira雖然無開名，不過提示相當明顯，指該明星是90後香港歌手，歌曲大受年輕一輩歡迎，Mira指有一次為這歌手化妝，跟足行規先問對方慣常用哪個品牌化妝品，以及她所喜愛的妝容，點知禮貌的查詢，卻換來該90後歌手充耳不聞，只顧低頭玩手機。

內地化妝師Mira爆明星惡行，矛頭直指鄧紫棋﹗（圖片來源：）
內地化妝師Mira爆明星惡行，矛頭直指鄧紫棋﹗（圖片來源：）

2.無品反白眼

化妝師Mira唯有以專業化妝師角度，為90後歌手化一個適合她氣質的化妝，化完後，該名歌手才對鏡望了一望，登時反白眼兼一副被激死的表情。

鄧紫棋近年經常化濃妝，被指未夠30歲過份老成﹗（圖片來源：鄧紫棋IG）
鄧紫棋近年經常化濃妝，被指未夠30歲過份老成﹗（圖片來源：鄧紫棋IG）

3. 用廣東話鬧人

化妝師Mira正想問歌手是否有需要修改時，未開口，但該歌手望都冇望化妝師，轉頭跟助手用廣告話：「呢個化妝師好唔掂喎﹗」由於化妝師Mira略懂廣東話，當場好尷尬，但只能沉住氣，局住死忍﹗化妝師Mira大爆90後歌手惡行，引起網上「猜猜我是誰」討論，經化妝師的形容及線索，大部分都猜在內地爆紅的鄧紫棋﹗

鄧紫棋近日宣傳新歌，呢個束高孖辮的太空人造型，好唔好睇，真係見人見智﹗（圖片來源：鄧紫棋IG）
鄧紫棋近日宣傳新歌，呢個束高孖辮的太空人造型，好唔好睇，真係見仁見智﹗（圖片來源：鄧紫棋IG）

被內地傳媒大數9宗罪

鄧紫棋（G.E.M.)日前被內地傳媒以「金曲小天后」揞名選為最討厭藝人，指她唱功及創作一流，待人處事卻九流，人前人後兩個樣。所謂「好事」傳千里，今日就有一聲稱前員工友人向傳媒爆料，大數與前經理人反目後自組工作室的鄧紫棋9宗罪，大數呢位衰老細，爆她待薄員工不特止，更出陰招迫走員工，衰事一大籮﹗

鄧紫棋和前經理人張丹反目後自組工作室，自此男友Mark擔任其造型師，大部分工作也由男友負責，如同經理人，情侶檔操控工作室上下大小事務。
鄧紫棋和前經理人張丹反目後自組工作室，自此男友Mark擔任其造型師，大部分工作也由男友負責，如同經理人，情侶檔操控工作室上下大小事務。（圖片來源：鄧紫棋IG）

鄧紫棋（G.E.M.)跟一手帶入行兼捧上位的經理人張丹反目後，在男友Mark力撐下自立門戶開工作室，自此不但把造型全交給男友Mark負責，連工作上接洽都全權交畀男友，升呢老闆的鄧紫棋，被指對待員工都屬世界級，該員工友人不值其所作所為，向傳聞披露呢位老細的真面目，力數9宗罪：

1. 紅日返工不獲補假

當藝人為人氣為賺錢當然無分紅日平日，只要有工作，全年無休都好正常，之不過鄧紫棋卻對公司員工都一樣睇齊，仲話做得呢行預咗，做娛樂圈呢行紅日開工當然好正常，但爆料者指她事後卻不肯補假給員工，同一份糧，工作超時不特止，更返凸無假放，呢啲老細…..﹗

鄧紫棋出道以來是非不少。
鄧紫棋出道以來是非不斷。（圖片來源：鄧紫棋IG）

2. 疫情賺千萬倒扣人工

鄧紫棋在疫情期間在內地工作不斷，收入不受影響，加上不用被前經理人抽佣，有指去年賺過千萬，爆料者指鄧紫棋本來答應向員工發花紅，但最後卻反口，而且還以同一原因扣員工們人工約30%，又迫令員工在疫情期間放無薪假，但由於鄧紫棋工作室員工不多，每位員工本身已身兼多職，兼任助手、宣傳、銷售、會計等，故對鄧紫棋搵到卻刻薄員工相當不滿。

疫情期間，鄧紫棋工作量不少，除了歌唱節目，亦成為不少綜藝節目的嘉賓，去年長留內地賺人仔。
疫情期間，鄧紫棋工作量不少，除了歌唱節目，亦成為不少綜藝節目的嘉賓，去年幾乎長留內地賺人仔。（圖片來源：鄧紫棋IG）

3. 要求員工過橋抽板私下搵客

爆料者又指曾有客戶透過公關公司搵鄧紫棋表演，但鄧紫棋和Mark卻要求員工直接跟客戶聯絡，連公關公司的佣金都食埋，務求賺到盡。

鄧紫棋被指禁止傳媒問感情事，但轉頭卻貼合照放閃晒愛。聖誕時，她甜晒男友送贈的三角鋼琴，更穿上情侶裝攬實量愛。
鄧紫棋被指禁止傳媒問感情事，但轉頭卻貼合照放閃晒愛。去年聖誕，她甜晒男友送贈的三角鋼琴，更穿上情侶裝攬實晒愛。（圖片來源：鄧紫棋IG）

4. 喜「問候」員工

爆料者又指鄧紫棋人前人後兩個樣，對紅藝人謙恭有禮，對員工卻態度奇差，稍有不滿意便大發雷霆，更會「問候」員工。

鄧紫棋男友Mark如其經理人，貼身陪出入。
鄧紫棋男友Mark如其經理人，貼身陪出入。（圖片來源：鄧紫棋IG）
Mark每次陪女友開工，例必因利乘便四圍集郵。
Mark每次陪女友開工，例必因利乘便四圍集郵。（圖片來源：[email protected]

5. 當眾鬧阿媽

鄧紫棋不時晒母女合照以表孝順，爆料者卻爆她私底下對母態度好差，指鄧母有次買了隻名錶，令鄧紫棋相當不滿，當眾爆鬧阿媽﹗大家都見慣不怪﹗

鄧紫棋不時晒與年輕母親的合照。
鄧紫棋不時晒與年輕母親的合照。（圖片來源：鄧紫棋IG）

6. 難為員工做衰人

爆料者又指鄧紫棋獲品牌邀請到外地參與時裝騷，每次男友如經理人師身分陪出trip，品牌會訂好酒店，以及有膳食費提供，但二人往往到米芝蓮級餐廳用膳，豪花過萬一餐，令公司員工要跟品牌公關多番周旋，品牌公關又要向公司交代，苦了大家﹗爆料者又話鄧紫棋會要求員工向有關單位施壓，要求在頒獎禮中壓軸出場，連綵排時間都要打尖等，員工代出面去做衰人﹗

鄧紫棋受品牌邀請到歐洲出席時裝周。
鄧紫棋早前獲品牌邀請到歐洲出席時裝周。（圖片來源：鄧紫棋IG）

7. 擅自削減髮型化妝費

鄧紫棋被爆近來削減化妝髮型的費用，因有感髮型化妝師有工開，全靠自己名氣帶挈，所以出此賤招減少支出。

鄧紫棋與化妝師、髮型師合作無間，男友Mark拍照記錄一下。
鄧紫棋與化妝師、髮型師合作無間，男友Mark拍照記錄。（圖片來源：[email protected]

8. 貪小便宜

爆料者指鄧紫棋在內地名氣高，品牌不但會把禮物送給她，更會向其助手員工等在大時大節送上禮物，以示合作愉快，但爆料者指鄧紫棋會連呢啲送員工的禮物都擸埋。平時若客戶提供保姆車，鄧紫棋會用到盡，放工照用車做私人事務，至凌晨十二時才放人，但若自己租車，卻只肯租數小時，算到盡﹗

Mark例必陪鄧紫棋出trip，最愛po坐頭等機艙的自拍照。
Mark例必陪鄧紫棋出trip，最愛po坐頭等機艙的自拍照。（圖片來源：[email protected]
Mark經常晒名牌。
Mark經常晒名牌。（圖片來源：[email protected]

9. 要求粉絲賠新包包

有指鄧紫棋對傳媒、公司員工都愛耍大牌、態度差，爆料者指原來對粉絲都唔好得幾多，指她在為內地粉絲簽名時，不小心弄污其名牌包包，不但當場黑面，更要求粉絲賠償買過一個新包包，真大咬。

鄧紫棋在內地人氣勁，跟不少名牌合作。
鄧紫棋在內地人氣勁，跟不少名牌合作。（圖片來源：鄧紫棋IG）

鄧紫棋宇宙級進化 變臉術媲美唱功

世事瞬息萬變，不過都唔夠圈中女星變臉快。化妝配合P圖術相輔相成隨著年月進步神速，女星靚樣一年進化幾個version實在 唔係新聞，再加上人愈紅樣都會愈嚟愈靚是常識吧！更何況紅到上太空嘅鄧紫棋G.E.M.！最新IG圖片，G.E.M.五官精緻，尤其鼻翼離奇收窄，輪廓變得宇宙化，刀削臉木偶鼻成形，更同近年變大眾網紅樣的前花旦徐子珊撞晒樣！

 

依家嘅G.E.M.已經忙到要四圍飛！
依家嘅G.E.M.已經忙到要四圍飛！（圖片來源：鄧紫棋IG）

鄧紫棋十年來輪廓宇宙化

當年仲係以新人姿態在《我是歌手》登場參加歌唱競技，結果一開聲一鳴驚人，一個節目徹頭徹尾改變歌唱事業，G.E.M.鄧紫棋瞬間由香港歌星仔變紅透華語世界萬人迷。經過多年北上耕耘，G.E.M.唔止升呢做內地選秀節目導師、獲選愛奇藝年度女歌手獎、聖誕新年檔更成為各地熱搶壓軸嘉賓！

 

近年驚變徐子珊

鄧紫棋現更曾與蔡依琳並列，被稱雙天后去台北唱聖誕騷。都話人紅樣都會靚，年前G.E.M.出po自爆獲選 BBC 18年度全球百大女性，化行妝的輕熟女造型竟然似足徐子珊!

正所謂女大十八變，家陣紅到上太空的 G.E.M.亦都 靚到愈嚟愈精緻，最新圖片眼大下巴尖，挺鼻又高又直。
正所謂女大十八變，家陣紅到上太空的 G.E.M.亦都 靚到愈嚟愈精緻，最新圖片眼大下巴尖，挺鼻又高又直。（圖片來源：鄧紫棋IG）
留意番 ， G . E . M . 最新造型同年離開無綫，同樣北上發展後五官不斷進化成為大熱網紅樣的徐子珊有九成相似！
留意番 ， G . E . M . 的造型與離開無綫退出娛圈，同樣曾北上發展後五官不斷進化成為大熱網紅樣的徐子珊有九成相似！（圖片來源：徐子珊IG）

在之前G.E.M新發圖上，驚見木偶鼻成形，從小出晒名包包臉兼豬膽鼻，完全失蹤，變化之大令人驚嘆！

鄧紫棋宇宙級進化 驚變
鼻孔都細埋。（圖片來源：鄧紫棋IG）
鄧紫棋宇宙級進化 驚變
（圖片來源：鄧紫棋IG）

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

撞樣姊妹

眼神矇矓、厚唇半張，最緊要都係大家都有個直不甩標準靚鼻，絕對有異曲同功之妙。

G.E.M.
G.E.M.
徐子珊
徐子珊

大頭照，嘴微張，再加埋相機 FILTER效果，其實唔止 G.E.M.同徐子珊，呢個都係網紅指定動作!

G.E.M.
G.E.M.
徐子珊
徐子珊

呢個紅唇紅地氈妝，有絕對理由懷疑 G.E.M.同徐子珊都用咗《少林足球》阿梅御用化妝師，鼻影方面相當重手。

G.E.M.
G.E.M.
徐子珊
徐子珊

男友操刀變靚

當年16歲出道天真無邪愛扮金魚嘴，如今29歲係宇宙級天后當然今時唔同往日，女大十八變 最大功臣亦都要多得背後男人Mark。據悉Mark Ngai家底豐厚、外公王國旌係關之琳首任丈 夫，16年搭上G.E.M.前，前度女友正是G.E.M.閨密JW，16年後則近水樓台，擠走經理人張丹老婆，拍住拖接任G.E.M.造型師職位。

當年橫刀奪愛搶走前閨密 JW男友Mark，如今Mark就光明 正大做埋G.E.M.造型師奉旨拍拖，Mark個人IG仲經常見到男友視角獨家相。
當年橫刀奪愛搶走前閨密 JW男友Mark，如今Mark就光明 正大做埋G.E.M.造型師奉旨拍拖，Mark個人IG仲經常見到男友視角獨家相。

進化再進化

男友親自操刀，G.E.M.由初走紅時的時裝災難變街頭look 潮人，昔日Baby fat冇晒、五官輪廓變得精緻，從前闊大鼻翼亦唔見咗。

童年時的 G.E.M.輪廓未見太突出，鼻頭圓大， 鼻樑低，真係女大十八變！
童年時的 G.E.M.輪廓未見太突出，鼻頭圓大， 鼻樑低，真係女大十八變！
當年 歲出道時，五官雖然不如現 時，不過勝在肥美又天真，包面大 鼻同金魚嘴更成為個人招牌。
當年 歲出道時，五官雖然不如現 時，不過勝在肥美又天真，包面大 鼻同金魚嘴更成為個人招牌。

男友幫得手，愈大愈靚的G.E.M.亦都愈愛愈公開，早前行住紅地氈都公開二人合照更發表愛的宣言:「Thanks for always having my back!」個樣似足徐子珊，不過G.E.M.應該想條命似徐子淇嫁入豪門囉!

自衝出宇宙之後，G.E.M.不但輪廓深似鬼妹，作風亦愈見open，不時晒水著。
自衝出宇宙之後，G.E.M.不但輪廓深似鬼妹，作風亦愈見open，不時晒水著。

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

 

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G.E.M.獲邀去NASA頒獎唱歌 竟爆整容疑雲 網民：唔認得佢肯定埋咗線囉！

一直有「宇宙 G.E.M.」之稱嘅鄧紫棋（G.E.M.），唔通真係同太空特別有緣？

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

話說講返轉頭佢點解會有個咁嘅稱號，就要講到2014年，佢成為了亞洲首位華人形象大使，當時仲話2015年會去荷蘭阿姆斯特丹接受訓練，準備飛上太空。

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

當時宇宙巨G.E.M.仲有post過唔少著晒太空衣嘅相，可惜最後都未有達成使命，未有上到太空，17年G.E.M.就話收到email呢次太空旅行唔能夠成行。

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

上次唔成行唔緊要，呢次G.E.M.就獲邀去到美國擔任表演嘉賓，出席堪稱係「科學界奧斯卡」嘅「科學突破獎」（Breakthrough Prize）頒獎禮，更在台上表演唱中文歌，認真威水！

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

出發前 G.E.M.都有在網上貼文，話自己收到邀請時完全係受寵若驚，真係發夢都估唔到！

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佢話：「有點小緊張，因為以前在占士邦電影裏看到Pierce Brosnan時，根本沒想過有一天他將介紹我出場然後聽我唱歌！而且當晚唯一的另一位表演嘉賓更是我從小超級無敵仰慕的Lionel Richie，反正我好興奮好激動，必須表達一下，哈哈哈！」

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

「宇宙 G.E.M. 」呢日以一身低胸晚裝現身，在台上跟主持人交流時，佢介紹自己係來自香港，之後就獻唱中文歌，係電影《太空潛航者Passengers》中文主題曲《光年之外》。

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個面幾尖…

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

呢次雖然都令唔少網民覺得G.E.M.揚威國際，非常值得港人驕傲，但大家的重點除了落咗G.E.M.的英文﹑唱功之外，最受關注嘅反而係佢個樣！

鄧紫棋宇宙級進化 驚變

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近睇鼻樑似乎真係比以前挺咗喎！鄧紫棋宇宙級進化 驚變

有少少唔自然個表情，唔通真係「膠」咗？鄧紫棋宇宙級進化 驚變 鄧紫棋宇宙級進化 驚變

好多網友留言都話覺得G.E.M.唔同咗樣，差少少唔認得佢！

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網友：「個鼻似埋左線」﹑「塊面好似細左」﹑「微整過啦」

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睇返G.E.M. 接受訪問時，眼利嘅網民都話真心唔同咗樣！

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睇返G.E.M.個樣，其實認真由頭到腳全身都瘦咗好多，以前嘅baby fat 全部撇甩晒！不過鼻樑位﹑下巴位又似乎係比以前唔同咗嘅…

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輪廓係咪比以前立體咗呢？

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