鄧紫棋擺款得罪化妝師 被怒插三宗罪
文：東方新地 ｜ 圖：鄧紫棋、男友Mark IG
1.玩電話唔應人
內地化妝師Mira雖然無開名，不過提示相當明顯，指該明星是90後香港歌手，歌曲大受年輕一輩歡迎，Mira指有一次為這歌手化妝，跟足行規先問對方慣常用哪個品牌化妝品，以及她所喜愛的妝容，點知禮貌的查詢，卻換來該90後歌手充耳不聞，只顧低頭玩手機。
2.無品反白眼
化妝師Mira唯有以專業化妝師角度，為90後歌手化一個適合她氣質的化妝，化完後，該名歌手才對鏡望了一望，登時反白眼兼一副被激死的表情。
3. 用廣東話鬧人
化妝師Mira正想問歌手是否有需要修改時，未開口，但該歌手望都冇望化妝師，轉頭跟助手用廣告話：「呢個化妝師好唔掂喎﹗」由於化妝師Mira略懂廣東話，當場好尷尬，但只能沉住氣，局住死忍﹗化妝師Mira大爆90後歌手惡行，引起網上「猜猜我是誰」討論，經化妝師的形容及線索，大部分都猜在內地爆紅的鄧紫棋﹗
被內地傳媒大數9宗罪
鄧紫棋（G.E.M.)日前被內地傳媒以「金曲小天后」揞名選為最討厭藝人，指她唱功及創作一流，待人處事卻九流，人前人後兩個樣。所謂「好事」傳千里，今日就有一聲稱前員工友人向傳媒爆料，大數與前經理人反目後自組工作室的鄧紫棋9宗罪，大數呢位衰老細，爆她待薄員工不特止，更出陰招迫走員工，衰事一大籮﹗
鄧紫棋（G.E.M.)跟一手帶入行兼捧上位的經理人張丹反目後，在男友Mark力撐下自立門戶開工作室，自此不但把造型全交給男友Mark負責，連工作上接洽都全權交畀男友，升呢老闆的鄧紫棋，被指對待員工都屬世界級，該員工友人不值其所作所為，向傳聞披露呢位老細的真面目，力數9宗罪：
1. 紅日返工不獲補假
當藝人為人氣為賺錢當然無分紅日平日，只要有工作，全年無休都好正常，之不過鄧紫棋卻對公司員工都一樣睇齊，仲話做得呢行預咗，做娛樂圈呢行紅日開工當然好正常，但爆料者指她事後卻不肯補假給員工，同一份糧，工作超時不特止，更返凸無假放，呢啲老細…..﹗
2. 疫情賺千萬倒扣人工
鄧紫棋在疫情期間在內地工作不斷，收入不受影響，加上不用被前經理人抽佣，有指去年賺過千萬，爆料者指鄧紫棋本來答應向員工發花紅，但最後卻反口，而且還以同一原因扣員工們人工約30%，又迫令員工在疫情期間放無薪假，但由於鄧紫棋工作室員工不多，每位員工本身已身兼多職，兼任助手、宣傳、銷售、會計等，故對鄧紫棋搵到卻刻薄員工相當不滿。
3. 要求員工過橋抽板私下搵客
爆料者又指曾有客戶透過公關公司搵鄧紫棋表演，但鄧紫棋和Mark卻要求員工直接跟客戶聯絡，連公關公司的佣金都食埋，務求賺到盡。
4. 喜「問候」員工
爆料者又指鄧紫棋人前人後兩個樣，對紅藝人謙恭有禮，對員工卻態度奇差，稍有不滿意便大發雷霆，更會「問候」員工。
5. 當眾鬧阿媽
鄧紫棋不時晒母女合照以表孝順，爆料者卻爆她私底下對母態度好差，指鄧母有次買了隻名錶，令鄧紫棋相當不滿，當眾爆鬧阿媽﹗大家都見慣不怪﹗
6. 難為員工做衰人
爆料者又指鄧紫棋獲品牌邀請到外地參與時裝騷，每次男友如經理人師身分陪出trip，品牌會訂好酒店，以及有膳食費提供，但二人往往到米芝蓮級餐廳用膳，豪花過萬一餐，令公司員工要跟品牌公關多番周旋，品牌公關又要向公司交代，苦了大家﹗爆料者又話鄧紫棋會要求員工向有關單位施壓，要求在頒獎禮中壓軸出場，連綵排時間都要打尖等，員工代出面去做衰人﹗
7. 擅自削減髮型化妝費
鄧紫棋被爆近來削減化妝髮型的費用，因有感髮型化妝師有工開，全靠自己名氣帶挈，所以出此賤招減少支出。
8. 貪小便宜
爆料者指鄧紫棋在內地名氣高，品牌不但會把禮物送給她，更會向其助手員工等在大時大節送上禮物，以示合作愉快，但爆料者指鄧紫棋會連呢啲送員工的禮物都擸埋。平時若客戶提供保姆車，鄧紫棋會用到盡，放工照用車做私人事務，至凌晨十二時才放人，但若自己租車，卻只肯租數小時，算到盡﹗
9. 要求粉絲賠新包包
有指鄧紫棋對傳媒、公司員工都愛耍大牌、態度差，爆料者指原來對粉絲都唔好得幾多，指她在為內地粉絲簽名時，不小心弄污其名牌包包，不但當場黑面，更要求粉絲賠償買過一個新包包，真大咬。
鄧紫棋宇宙級進化 變臉術媲美唱功
世事瞬息萬變，不過都唔夠圈中女星變臉快。化妝配合P圖術相輔相成隨著年月進步神速，女星靚樣一年進化幾個version實在 唔係新聞，再加上人愈紅樣都會愈嚟愈靚是常識吧！更何況紅到上太空嘅鄧紫棋G.E.M.！最新IG圖片，G.E.M.五官精緻，尤其鼻翼離奇收窄，輪廓變得宇宙化，刀削臉木偶鼻成形，更同近年變大眾網紅樣的前花旦徐子珊撞晒樣！
鄧紫棋十年來輪廓宇宙化
當年仲係以新人姿態在《我是歌手》登場參加歌唱競技，結果一開聲一鳴驚人，一個節目徹頭徹尾改變歌唱事業，G.E.M.鄧紫棋瞬間由香港歌星仔變紅透華語世界萬人迷。經過多年北上耕耘，G.E.M.唔止升呢做內地選秀節目導師、獲選愛奇藝年度女歌手獎、聖誕新年檔更成為各地熱搶壓軸嘉賓！
近年驚變徐子珊
鄧紫棋現更曾與蔡依琳並列，被稱雙天后去台北唱聖誕騷。都話人紅樣都會靚，年前G.E.M.出po自爆獲選 BBC 18年度全球百大女性，化行妝的輕熟女造型竟然似足徐子珊!
在之前G.E.M新發圖上，驚見木偶鼻成形，從小出晒名包包臉兼豬膽鼻，完全失蹤，變化之大令人驚嘆！
撞樣姊妹
眼神矇矓、厚唇半張，最緊要都係大家都有個直不甩標準靚鼻，絕對有異曲同功之妙。
大頭照，嘴微張，再加埋相機 FILTER效果，其實唔止 G.E.M.同徐子珊，呢個都係網紅指定動作!
呢個紅唇紅地氈妝，有絕對理由懷疑 G.E.M.同徐子珊都用咗《少林足球》阿梅御用化妝師，鼻影方面相當重手。
男友操刀變靚
當年16歲出道天真無邪愛扮金魚嘴，如今29歲係宇宙級天后當然今時唔同往日，女大十八變 最大功臣亦都要多得背後男人Mark。據悉Mark Ngai家底豐厚、外公王國旌係關之琳首任丈 夫，16年搭上G.E.M.前，前度女友正是G.E.M.閨密JW，16年後則近水樓台，擠走經理人張丹老婆，拍住拖接任G.E.M.造型師職位。
進化再進化
男友親自操刀，G.E.M.由初走紅時的時裝災難變街頭look 潮人，昔日Baby fat冇晒、五官輪廓變得精緻，從前闊大鼻翼亦唔見咗。
男友幫得手，愈大愈靚的G.E.M.亦都愈愛愈公開，早前行住紅地氈都公開二人合照更發表愛的宣言:「Thanks for always having my back!」個樣似足徐子珊，不過G.E.M.應該想條命似徐子淇嫁入豪門囉!
話說講返轉頭佢點解會有個咁嘅稱號，就要講到2014年，佢成為了亞洲首位華人形象大使，當時仲話2015年會去荷蘭阿姆斯特丹接受訓練，準備飛上太空。
當時宇宙巨G.E.M.仲有post過唔少著晒太空衣嘅相，可惜最後都未有達成使命，未有上到太空，17年G.E.M.就話收到email呢次太空旅行唔能夠成行。
出發前 G.E.M.都有在網上貼文，話自己收到邀請時完全係受寵若驚，真係發夢都估唔到！
佢話：「有點小緊張，因為以前在占士邦電影裏看到Pierce Brosnan時，根本沒想過有一天他將介紹我出場然後聽我唱歌！而且當晚唯一的另一位表演嘉賓更是我從小超級無敵仰慕的Lionel Richie，反正我好興奮好激動，必須表達一下，哈哈哈！」
輪廓係咪比以前立體咗呢？