34歲鄧紫棋突爆重病纏身？苦撐153場巡演 台上靠意志力撐完自嘆佩服自己

「小巨肺」鄧紫棋近日突然自爆患有地中海貧血，令人震驚的是她竟然在不知情的狀況下完成了153場世界巡迴演唱會！這個驚人真相背後，揭示了這位天后級歌手一直以來承受的身體極限挑戰，以及她如何憑藉驚人意志力在台上苦撐的辛酸內幕。從「小巨肺」的美譽到地中海貧血的真相，鄧紫棋的成功背後原來隱藏著如此沉重的代價。