34歲鄧紫棋突爆重病纏身？苦撐153場巡演 台上靠意志力撐完自嘆佩服自己
鄧紫棋直播爆患地中海貧血震驚歌迷
鄧紫棋在完成台北小巨蛋演出後開直播與歌迷互動時，突然透露了一個令人意外的消息。她表示剛從母親口中得知自己患有地中海貧血，語氣中帶著驚訝：「我媽突然告訴我，原來我有地中海貧血，我都不知道！」這個突如其來的健康真相讓她回想起巡演期間的種種疲憊，終於找到了答案。地中海貧血是一種遺傳性血液疾病，患者容易出現疲勞、虛弱等症狀，這解釋了為何鄧紫棋在演出期間經常感到極度疲累。
苦撐153場巡演創奇蹟連自己都佩服
得知患病真相後，鄧紫棋不禁感嘆自己的堅持：「嘩！我地中海貧血，然後我做這個巡演做了153場，我累不是很正常嗎？」她更笑言：「我挺佩服我自己！」這153場演出橫跨2年多時間，對於一個患有地中海貧血的歌手來說，確實是一個驚人的成就。鄧紫棋坦言在台上表演時「靠意志力在撐」，每一場演出都是對身體極限的挑戰。當歌迷問到她會唱到幾時，她回答：「有時不是不想唱，視乎身體狀況，是身體吃得消。」
身體缺陷成就獨特唱腔意外收穫
除了地中海貧血，鄧紫棋一出道已透露左邊顎骨萎縮的問題，上下兩排牙齒未能完全合埋，導致說話時會口齒不清，發音會「漏風」。然而，這個身體缺陷卻意外成就了她的獨特唱腔，成為她在樂壇的標誌性特色。從生理缺陷到音樂天賦，鄧紫棋將劣勢轉化為優勢的能力令人敬佩。這種化腐朽為神奇的轉變，正正體現了她面對困難時的堅韌精神。
台上罕有提及前經理人恩怨撕照片作結
在台北演唱會上，鄧紫棋鮮有地公開提及與前經理人張丹之間的恩怨。她透露當年參與內地節目《中國新說唱》時，對方向她施壓要求退出，最終引起酬勞及合約的爭議，雙方從昔日最信任的合作夥伴關係變成對立。儘管如此，她仍心懷感激表示：「為了證明我不是在翻舊帳，感謝我的前公司最後在我的堅持下，還是讓我去了。」演唱會上更以撕碎與張丹及製作人Lupo Groinig合照的畫面作結，象徵性地告別過去的糾纏。
網民讚嘆意志力驚人關注健康狀況
鄧紫棋自爆患病消息傳出後，網民紛紛留言表達關注和敬佩。有網民留言：「原來G.E.M.一直帶病演出，真係好佩服佢嘅意志力！」亦有粉絲擔心她的健康狀況：「希望佢多啲休息，身體健康最重要。」不少人對她能夠在患病情況下完成如此龐大的巡演規模感到震驚，紛紛讚揚她的專業精神和堅持不懈的態度。有網民更留言：「153場演出已經係一個奇蹟，帶住地中海貧血仲要做到咁多場，真係超人！」