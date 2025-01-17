鄧紫棋G.E.M內地綵排不滿音質鬧「離x晒大譜」片瘋傳 網民力撐：有咩問題
音效問題引發不滿
在彩排過程中，鄧紫棋多次試音，但始終不滿意。她試了多次後，情緒變得越來越煩躁。「試咗N次都係唔滿意，仲愈試愈差。」最終，她忍不住用廣東話爆粗，這在她的演出中是非常罕見的。她對負責音響的工作人員說：「reverb過大喎。」工作人員回應說已經調整好了，但鄧紫棋迅速反駁：「冇reverb吖。呢度係完全冇？真係離乸晒大譜，黐孖筋……你細小小入聲呢俾我啦咁……」
網民力撐：人哋對技術硬件同自己既表演有要求
這段視頻在網上引起了熱烈討論，不過網民的反應卻出乎意料。他們並沒有對鄧紫棋的怒氣表示不滿，反而因為她使用廣東話而感到親切。許多網民表示希望鄧紫棋能夠快些推出廣東歌。此外，網民表示：「有咩問題」、「人哋對技術硬件同自己既表演有要求，又唔係X你外賣飯盒凍」、「廣東話無退步到」、「其實佢唔係真係態度好差」、「女人唔講得粗口咩 有咩問題」
G.E.M鄧紫棋去年2月現身大球場擔任國際邁亞密（Inter Miami CF）與香港隊進行表演賽的壓軸表演嘉賓。儘管沒有演唱廣東歌，但她帶來的兩首英文和西班牙歌曲獲得網民的高度讚賞，表演水準超出期望，但另一邊廂又更表示很後悔……
G.E.M.鄧紫棋久違回歸香港舞台
鄧紫棋的香港演出可謂寥寥可數，上一次她在香港的公開演出，是在去年台灣情歌天王周興哲（Eric）的紅館演唱會中擔任嘉賓。今次在G.E.M.在球賽完場後壓軸登場，雖然當時已經有不少球迷離場，但G.E.M.依然非常專業，超水準一連唱出英文歌《Amazing Grace》和《Gloria》的西班牙版本，連碧咸都站在場邊捧場。
網民留言激讚：幾時返嚟開紅館
今次G.E.M.回歸香港舞台，超水準的表現獲網民一致好評，一眾網民都紛紛在討論區留言大讚G.E.M.，並表示支持她回香港開演唱會：「回家吧」、「好耐冇喺電視見到佢啦」、「唱功、樣都贏過晒依家d歌手」、「喺香港幾時開演唱會」。此外，亦有網民表示G.E.M.選擇離開香港發展是最好的選擇，當初只怪一班網民盲反，搞到G.E.M.敗走香港：「個個X走晒啲有料嘅人，搞到香港淨返啲垃圾MIRROR，咪又係你哋香港人自己做成」、「佢唔留喺香港，依個決定真係100分。我諗佢依家搵到嘅錢，係留喺香港嘅1000倍」、「佢仲喺香港就真係浪費咗佢」等。
G.E.M.開心與碧咸自拍
除了壓軸表演受到關注之外，G.E.M.在正式表演之前與碧咸合照一幕同樣受網民熱議。G.E.M.得知球星碧咸在場，就像一個小粉絲一樣，迫不及待地靠近他等待機會。終於，她攝取了和偶像的親密互動，兩人親密交談了近一分鐘，G.E.M.還拿出事先準備好的簽名筆，轉過身要求碧咸在她的T恤上簽名。之後，她與偶像擁抱合照，整個場地爆發出尖叫聲。
G.E.M.於2014年內地爆紅 被鬧「放棄香港市場」
G.E.M.自2014年參加內地綜藝《我是歌手》憑一曲《泡沫》爆紅，嬴盡內地粉絲的喜愛，並陸續參加更多內地綜藝節目，近年長居中國發展。即使疫情前偶有亮相香港節目演唱，只是翻唱經典歌曲，鮮有推出廣東歌照顧樂迷，被批放棄了香港市場、香港樂迷和「食老本」忘記創新。就算早前G.E.M時隔三年回港，並於IG出po貼出荃灣豪宅外風景，透露已經回港，並兩度爆喊，但依然未能獲得網民支持，甚至有人表示：「其實你可以唔返嚟」。