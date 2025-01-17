鄧紫棋G.E.M內地綵排不滿音質鬧「離x晒大譜」片瘋傳 網民力撐：有咩問題

香港歌手鄧紫棋（G.E.M.）以超出色歌唱實力和舞台魅力，在大陸紅透半邊天。近日，她在為《G.E.M. I AM GLORIA世界巡迴演唱會》的最後一站做準備時，網上瘋傳一段她在彩排中對音效不滿的影片。影片中，鄧紫棋穿著淺藍色長褲，戴著黑色太陽眼鏡，對音效不滿，惹來網民熱議！