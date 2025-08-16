盤點鄧紫棋G.E.M.8大緋聞男友 位位才華爆棚全是型男

鄧紫棋（G.E.M.）8月15日登陸啟德體育館開唱，消息一出即引來大批網民熱切期待。入行17年，她除了以實力唱功征服樂迷外，感情生活亦備受關注，歷來緋聞對象個個才華橫溢。以下就為大家細數鄧紫棋歷年8位才子級緋聞男友。