盤點鄧紫棋G.E.M.8大緋聞男友 位位才華爆棚全是型男
鄧紫棋（G.E.M.）8月15日登陸啟德體育館開唱，消息一出即引來大批網民熱切期待。入行17年，她除了以實力唱功征服樂迷外，感情生活亦備受關注，歷來緋聞對象個個才華橫溢。以下就為大家細數鄧紫棋歷年8位才子級緋聞男友。
1｜富二代造型師Mark Ngai愛得高調
鄧紫棋與富二代造型師男友Mark Ngai拍拖5年，不過拍拖當時負面新聞多籮籮，Mark更做埋G.E.M.的御用造型師，二人愈愛愈高調， 曾經屢傳秘婚，不過在2021年卻傳出二人情已逝。
2｜求學時期男友MV導演Byron
據知鄧紫棋在求學階段，曾經同鄺晨風Byron有過一段情，Byron現已成為MV導演，兩人的曾經故事不只停留在青春，更成了鄧紫棋創作靈感的起點。
3｜嶺大男神Aaron Wong獲封為「翻版陳奕迅」
Aaron Wong學生時期與鄧紫棋的戀情雖已是舊事，卻成為朋友間熱議話題。傳聞她常到對方家打機，家長甚至見過面。據知Aaron Wong唱腔同Eason陳奕迅相似，外貌更有幾分似周杰倫。
4｜唱片監製Lupo打造G.E.M.音樂靈魂
G.E.M.出道初期，曾與唱片監製Lupo Groinig傳出緋聞。Lupo不僅是她首間唱片公司蜂鳥音樂的創辦人及製作人，亦為她打造並奠定了獨特的音樂風格。
5｜林宥嘉戀情最轟動
林宥嘉與鄧紫棋曾有過一段備受關注的戀情，因狗仔偷拍風波一度震動娛樂圈。當年二人在香港約會時遭偷拍，情況一度驚動警方出面維護隱私，成為樂壇少見的高話題事件。
6｜馮允謙行山同框照惹緋聞
馮允謙與鄧紫棋在2015年曾經一起行山，當時被傳出兩人十指緊扣的照片。不過馮允謙事後即刻解釋只是扶著對方自拍，兩人並非戀人關係。
7｜何猷啟被傳由何超蓮牽線撮合
鄧紫棋和何超蓮一直情如姐妹，當年一度傳出何超蓮撮合何猷啟和鄧紫棋，但最終雙方澄清僅朋友關係。
8｜華晨宇緋聞最終疑因男方另結新歡收場
29歲內地歌手華晨宇，早在2016年便曾傳出與G.E.M.的緋聞。當時兩人被拍到秘密同遊，G.E.M.更低調北上為華晨宇慶生，然而這段情最終以男方另結新歡告終。華晨宇2013年參加《快樂男聲》奪冠出道，科班出身的他精於作曲，憑獨特音樂風格深受樂迷喜愛。
圖片來源：IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期