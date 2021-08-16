鄧紫棋30歲生日出周邊商品挨罵 內地粉絲怒插食水深：海報用金子做？

鄧紫棋（G.E.M.）近年在內地人氣高企，本月16日生日，為賀30歲生日而推出周邊商品慶祝。不過有唔少粉絲指商品定價過高，買1套4張海報就要人民幣520元（約港幣625元)，紛紛在微博砲轟鄧紫棋的工作室食水深！

文：東方新地 ｜圖：鄧紫棋微博、鄧紫棋工作室微博、鄧紫棋 IG、男友Mark IG