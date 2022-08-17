31歲鄧紫棋變靚被質疑「鼻子加工」：我整張臉都沒動過！
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世事瞬息萬變，不過都唔夠圈中女星變臉快。化妝配合P圖術相輔相成隨著年月進步神速，女星靚樣一年進化幾個version實在唔係新聞，再加上人越紅樣都會越來越靚是常識吧！更何況紅到上太空的鄧紫棋（G.E.M.）！16/8剛過31歲生日的她日前開直播和網民互動，卻被質疑鼻子是否偷偷動刀，她大方在鏡頭前推鼻子回應，高喊：「我整張臉都沒動過好不好！」
鄧紫棋揑鼻證沒加工
鄧紫棋近日推出新專輯《啟示錄》，新歌MV請到造型師男友魏俊傑（Mark）演出，她日前開直播和網民互動，由於她以MV中的短髮造型開直播，被網友問：「是真的鄧紫棋嗎？」不料，有人留言質疑她「是不是動鼻子」，她也對自己鼻子又推又擠又揑，她反駁網民：「我動啥了！我鼻子啥也沒動過，我整張臉都沒動過好不好！」
網民讚：比以前好看
現年31歲的鄧紫棋五官越來越精緻，尤其鼻翼離奇收窄，輪廓變得宇宙化，刀削臉木偶鼻成形，她謂相信網民今次只是給她一個機會澄清「純天然」，她說：「所以我對你沒有任何情緒。」對此有網民認為鄧紫棋變臉是「妝容效果吧」、「確實比以前好看了」、「姐姐瘦好多」、「是忌妒鄧紫棋漂亮吧」、「人家是唱歌的，關心外貌甚麼的就挺無語的」。
曾榮登福布斯名人榜
鄧紫棋2008年16歲出道，2014年在《我是歌手》登場，結果一鳴驚人，令G.E.M.瞬間由香港歌星仔變紅透華語世界萬人迷。G.E.M.亦曾贏得福布斯《30 Under 30》名人榜一席位，「美國太空總署美國科學突破獎」及英國BBC「年度百大女性」亦肯定她在全球樂壇的實力。
男友Mark操刀變靚
當年16歲出道天真無邪愛扮金魚嘴，如今31歲已是宇宙級天后，當然今時唔同往日，女大十八變，最大功臣亦都要多得背後男人Mark。據悉Mark Ngai家底豐厚，外公王國旌是關之琳首任丈夫，Mark 2016年戀上G.E.M.前，前度女友正是G.E.M.閨密JW，Mark現在兼任G.E.M.的造型師。