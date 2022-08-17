31歲鄧紫棋變靚被質疑「鼻子加工」：我整張臉都沒動過！

世事瞬息萬變，不過都唔夠圈中女星變臉快。化妝配合P圖術相輔相成隨著年月進步神速，女星靚樣一年進化幾個version實在唔係新聞，再加上人越紅樣都會越來越靚是常識吧！更何況紅到上太空的鄧紫棋（G.E.M.）！16/8剛過31歲生日的她日前開直播和網民互動，卻被質疑鼻子是否偷偷動刀，她大方在鏡頭前推鼻子回應，高喊：「我整張臉都沒動過好不好！」