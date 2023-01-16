鄧紫棋三年無返港連番爆喊 網民：「返嚟打低班鏡仔！」
鄧紫棋返香港感觸流淚
G.E.M.鄧紫棋去年被爆與富二代造型師男友Mark，在內地領證結婚，又指在上海靜安區豪宅築愛巢，婚後定居上海。不過鄧紫棋工作室即作出回應來否認婚訊：「甚麼？解解（姐姐）領證了？疑似報道害人不淺」。日前鄧紫棋在IG分享相隔三年終於回香港，她寫道：「因為疫情，快三年沒回香港，快三年沒見這個景觀，昨晚一回家看見自己的書架放滿看過的書，突然就流眼淚，晚餐時跟爸媽飯前禱告，又哭，活著真好，感謝上帝」。
鄧紫棋返香港有網友嫌棄
鄧紫棋終於返香港，引來不少網民留言，更在討論區引起熱話，有網民質疑「一早有回港易啦，咪扮嘢，掛住賺人仔啫」、「其實你可以唔返嚟，尊重你」、「係咪因為賺少咗幾日人民幣？」、「出隻廣東碟先講啦。」。
「GEM老師見到12塊鏡，會唔會打爆電視？」
雖然有不少批評，但也有部份網民歡迎鄧紫棋回歸，更希望她能在港開演唱會，「樂壇依家烏煙瘴氣，你返嚟畀啲實力班人睇下啦」、「GEM老師見到12塊鏡，會唔會打爆電視？」、「返嚟打低班鏡仔同COLLAR啦，出道咁耐仲後生過芯駖」、「 鄧紫棋X叫都好過班鏡一係鼻塞、根本唱唔到又扮喊」、「叫MIRROR同COLLAR兒夜姨嘢以夜儀先啦 」、「轉頭開演唱會同陳奕迅一樣爆晒場」、「大個女咗，大家又可以大飽眼福」、「美斯都聽鄧紫棋呀」、「佢係黃金檔農曆新年唔去上面搵錢，反而選擇香港，呢份情操就唔同千嬋、周柏豪、蔡少芬啦」。不過有網民就睇唔眼，覺得香港樂壇可以百花齊放，唔好成日咁多比較，有可以有GEM老師亦可以有男女團。
連登仔向鄧紫棋道歉！
早前有網民在連登開Po向鄧紫棋道歉，「連登仔要向你道歉，原來你咁好，呢幾年樂壇被一面倒，不知所謂」、 「嗰時成個樂壇恰佢一個𡃁妹，諗翻都幾過份」、「係我哋對佢唔住，有寶唔識珍惜」、「台灣都當佢係寶，唯獨香港人放棄佢，真係錯晒！」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天演唱會、林敏驄演唱會、周興哲演唱會（1月28日公開發售）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
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