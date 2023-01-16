鄧紫棋三年無返港連番爆喊 網民：「返嚟打低班鏡仔！」

G.E.M.鄧紫棋於香港出道、其後參加《我是歌手》第二季在內地走紅，然後主攻內地市場。而疫情持續三年，G.E.M.一直居住在上海，未能返港，近日她於IG出po貼出荃灣豪宅外風景，透露已經回港，並兩度爆喊。G.E.M.返港亦成為熱搜，引起網民熱烈討論，有人支持她回港開騷「重整」樂壇。