鄧紫棋確認8月香港開騷惹網上熱議 2大舉動暗示鎖定啟德
鄧紫棋8年後重返香港舞台
鄧紫棋在紐約拍攝最新的Vlog中，遇到了一位超級忠實的歌迷。該歌迷對她的香港演唱會感到好奇，鄧紫棋則親切地回答：「Hong Kong is in August. （香港是在八月）。」這段對話在網上引起了熱烈討論，粉絲們對她八月的香港演唱會充滿期待。
據悉，鄧紫棋上一次在香港舉行演唱會是在2017年於紅館的個唱，此後便未有在香港開騷。近日有消息傳出，她將於今年八月在啟德體育園舉行演唱會，並可能開設高達10場演出。不過，目前官方尚未正式宣布演唱會的具體場地和場次。
2大舉動暗示鎖定啟德
去年，鄧紫棋在回答網民關於香港演唱會的問題時表示：「一定會開！我在等啟德體育場完工。」這番話再次確認了她對於在香港開騷的堅定意向。
另一方面，早在3個月前有媒體爆料指，G.E.M.獲批於今年8月在啟德體育園開演唱會，相隔近8年再度在香港開騷，有機會成為首位在啟德開唱的華語女歌手。
網民熱議：「8月唔通係生日場」、「希望開多幾場，一定好難搶飛」、「G.E.M 30幾歲香港女歌手人氣, 實力最勁，呢個年齡冇第二個同一級數」
G.E.M.鄧紫棋預告2025年來港開騷！想喺啟德搞？
G.E.M.鄧紫棋自擔任國際邁亞密（Inter Miami CF）表演賽的壓軸表演嘉賓後，被唔少香港粉絲問到幾時返香港搞演唱會，G.E.M表示一定會返嚟開，不過想等啟德體育場完工。其後昨日（6日）又同網民大玩你問我答，被問到係咪要等到2025年時，G.E.M.回應希望可以再快啲，而點解揀啟德體育場而唔揀紅館，G.E.M.表示因為紅館個期太爆，而且佢個LED 20米高，如果揀紅館就要縮細成套舞台了。
G.E.M.對上一次於香港開騷已經7年前
G.E.M.鄧紫棋是最年輕在紅館開個唱的香港女歌手，她於19歲時，在2011年5月於紅館舉行一連3場《Get Everybody Moving》世界巡迴演唱會，同年9月再在紅館加開2場紅館個唱，成為在紅館開5場個唱最年輕的女歌手。她對上一次在紅館開騷已經要數到2017年9月，當時她共舉行3場《G.E.M. Queen Of Hearts 世界巡迴演唱會》，至今已經接近7年未有回港在紅館開演唱會，令香港歌迷等到頸都長！
一齊睇G.E.M.玩你問我答！
網民：佢有資格啦！有台型又有實力
唔少網民對於G.E.M.鄧紫棋回歸開騷都表示支持，認為G.E.M.真係有台型又有實力，夠晒料開咁大個場：「好波 到時搶VIP飛」、「佢有資格啦」、「搵其他人都唔知有冇能力填滿個場」、「想同佢講聲加油」。不過都有網民擔心G.E.M前公司問題，唔知會唔會因版權問題，搞到G.E.M.無晒歌唱！「佢前公司出咗聲明唔畀佢喺香港唱喎」、「佢開都無得唱自己歌」，不少網民都表示擔憂。
睇返：G.E.M.鄧紫棋前公司蜂鳥音樂發版權聲明！禁止翻唱+網民：演唱會點算？
G.E.M.鄧紫棋久違回歸香港舞台超水準表現
鄧紫棋的香港演出可謂寥寥可數，上一次她在香港的公開演出，是在去年台灣情歌天王周興哲（Eric）的紅館演唱會中擔任嘉賓。今次在G.E.M.在球賽完場後壓軸登場，雖然當時已經有不少球迷離場，但G.E.M.依然非常專業，超水準一連唱出英文歌《Amazing Grace》和《Gloria》的西班牙版本，連碧咸都站在場邊捧場。
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網民留言激讚：美斯冇踢波，好在你唱歌
今次G.E.M.回歸香港舞台，超水準的表現獲網民一致好評，一眾網民都紛紛在討論區留言大讚G.E.M.，並表示支持她回香港開演唱會：「回家吧」、「好耐冇喺電視見到佢啦」、「唱功、樣都贏過晒依家啲歌手」、「喺香港幾時開演唱會」、「壓軸登場就是不一樣，太震撼了」、「美斯冇踢波，好在你唱歌」、「佢唱live 個pitch 穩到，Amazing grace頭段清唱」。此外，亦有網民表示G.E.M.選擇離開香港發展是最好的選擇，當初只怪一班網民盲反，搞到G.E.M.敗走香港：「個個X走晒啲有料嘅人，搞到香港淨返啲MIRROR，咪又係你哋香港人自己做成」、「佢唔留喺香港，依個決定真係100分。我諗佢依家搵到嘅錢，係留喺香港嘅1000倍」、「佢仲喺香港就真係浪費咗佢」、「淨化一下香港樂壇，香港不配擁有好歌手」等。