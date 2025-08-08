G.E.M鄧紫棋8月驚喜回歸香港 《I Am Gloria》巡演登陸啟德｜門票詳情懶人包
17歲出道即爆紅！回顧G.E.M.香港傳奇之路
諗返當年，G.E.M.喺2008年只係一個17歲嘅少女，憑住首張EP就橫掃各大新人獎，仲創下最年輕喺紅館開唱嘅女歌手紀錄，簡直係天才少女！佢嘅藝名G.E.M.（Get Everybody Moving）完全體現咗佢音樂嘅爆炸力。到2014年參加《我是歌手2》成功爆紅！
爆紅後一度被封為「宇宙G.E.M.」
G.E.M.鄧紫棋被稱為「宇宙G.E.M.」或「國際G.E.M.」，主要是因為她在2014年參加中國大陸歌唱節目《我是歌手2》後，其知名度和事業版圖迅速從香港擴展至整個大中華區乃至歐美等國際市場。不過人紅自然是非多，G.E.M.嘅星途都唔係一帆風順。由早期同林宥嘉嘅戀情，到後來嘅「刪App潮」、同舊公司蜂鳥音樂嘅合約糾紛，都令佢受盡抨擊，甚至一度被部分網民狠批。不過，呢啲風波反而磨練出佢堅韌嘅性格，如今佢自立門戶，用音樂實力說話，以「Gloria」嘅身份重新出發，型到爆！
巡演票房勁收4億美金 超越麥當娜創紀錄
今次嘅「I Am Gloria」巡演絕對唔係講笑，自2023年開跑以嚟，已經打破無數紀錄，單單喺2024年就吸引超過300萬觀眾，票房狂收4.24億美金，撼贏樂壇天后麥當娜嘅紀錄，成為史上票房第四高嘅女歌手巡演，真係香港人之光。演唱會以佢本名「Gloria」命名，象徵住佢嘅成長同蛻變，舞台效果同音樂編排都係世界級水準。
啟德開騷有咩睇？經典金曲＋高科技舞台
粉絲最關心嘅，一定係歌單！據聞今次香港站將會唱盡《光年之外》、《倒數》、《來自天堂的魔鬼》呢啲經典金曲，仲有新專輯嘅熱門歌。G.E.M.仲親自擔任創意總監，舞台設計結合高科技視覺效果，保證大家有最頂級嘅視聽享受。喺全新嘅啟德體育園演出，場面肯定更加震撼。
搶飛攻略！門票連結+交通懶人包
各位粉絲最關心嘅搶飛資訊嚟喇！演唱會喺8月2日星期六晚8點舉行，地點係啟德體育園。想撲飛嘅朋友可以留意Ticketmaster、StubHub同viagogo等平台，記住要mon實官方最新消息！今次係G.E.M.同香港樂迷修補感情、再次連結嘅大好機會，大家千祈唔好錯過，一齊入場見證天后回歸嘅輝煌時刻！