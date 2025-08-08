G.E.M鄧紫棋8月驚喜回歸香港 《I Am Gloria》巡演登陸啟德｜門票詳情懶人包

「巨肺天后」G.E.M.鄧紫棋正式宣布，將於2025年8月2日帶住佢嘅「I Am Gloria世界巡回演唱會」返嚟香港，喺全新嘅啟德體育園開騷！自從佢上次喺香港開唱已經係好耐之前嘅事，今次重返家鄉舞台，絕對係今年最令人期待嘅樂壇盛事，消息一出即刻引爆全城熱話。