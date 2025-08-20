鄧紫棋9年前街頭民調片段翻Hit 被寸「見一鑊打一鑊」高EQ神回應獲讚！
鄧紫棋（G.E.M.）由8月15日起，假啟德體育館舉行一連五場《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0》香港站，成為首位於該場館連開5場的女歌手，引來網民熱烈討論。與此同時，她8年前拍下的一段舊片更突然翻Hit，網民齊讚G.E.M.高EQ應對！
鄧紫棋突襲街頭民意調查片段翻Hit
事緣鄧紫棋當年在YouTube個人頻道上載了一條街頭民意調查短片，訪問途人對她的看法。片中，一名「四眼市民」直言如果見到鄧紫棋真人會「見一鑊打一鑊」，嚇得身旁主持Renee李蔓瑩即場愕然。該市民更批評，雖然G.E.M.年僅18歲便入行，但經常做「金魚嘴」，覺得十分低能。
G.E.M.高EQ回應 四眼市民急急走人
聽到「四眼市民」的意見後，G.E.M.竟突然以皮卡超造型現身，還笑說：「唔係呀，我今日係扮皮卡超！」嚇得「四眼市民」當場目瞪口呆。起初他還未認出是真人本尊，直到意識到面前的確是鄧紫棋後，才尷尬承認自己太耐冇留意她，隨即急急腳走人。
網民大讚G.E.M.高EQ
不少網民都大讚G.E.M.面對負面評價的回應超好，大讚她高EQ：「鄧紫棋，情緒智商超級無敵高，心理質素強大」、「看見紫棋面對負面評價、誤解甚至偏見都變得麻木，真的很很很心痛」、「不是所有明星都夠膽這麼做調查訪問的」；亦有網民搞笑認錯該位四眼市民為湯令山：「可唔可以澄清一下，想見一鑊打一鑊嗰位，係咪湯令山？」、「湯令山邊有咁高 」等。
主持人Renee發文回應
該片段再度翻Hit後，就連主持Renee都在社交平台搞笑留言：「勁多人send比我問，到底呢條訪問片係幾多年前？咁就9年啦！」不少網民亦大讚Renee 9年如一日，樣貌完全冇變，仲愈嚟愈靚！
