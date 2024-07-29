鄧紫棋G.E.M.惹來「狂風浪蝶」演唱會上疑被小強爬上身勁驚嚇！
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33歲鄧紫棋（G.E.M.）世界巡迴演唱會《I AM GLORIA》去到哈爾濱站時，引來超多昆蟲「進場支持」，G.E.M.更被嚇得花容失色！
G.E.M.哈爾濱站「沉浸式找蟲子」勁多蟲爬埋上身
G.E.M.哈爾濱站演場會時引來許多昆蟲「進場支持」。在G.E.M.表演時爬到她的鋼琴、頭紗以及身上。一次由心口位置一直爬到G.E.M.的肩膊，全場一起叫她抓蟲子。有次更嚇得G.E.M.都顧不上儀容逃跑！內地網民都笑言這是G.E.M.最狼狽的一場表演，全場都在「沉浸式找蟲子」
網民不滿地方污糟而且完全無工作人員幫手
許多網民都大讚G.E.M.反應可愛以及算淡定「咁多曱甴 都仲咁淡定」「G.E.M.反應好可愛」亦有網民指剛好配合了G.E.M.這套火燒破洞的婚紗禮服「好符合件衫嘅設計」「本身件衫都好似好污糟咁」「動態服裝幾前衞」。有許多網民亦鬧現場的工作人員發生了幾次都不會「執生」幫忙，隔住mon都覺得非常恐怖「無人救都幾好野 」「冇staff幫拖」「後台咁x多人Mon住都可以由x得佢」「目測都4隻，可能仲有幾隻喺件衫入面」「咩地方嚟點解可以咁污糟」
一齊睇粉絲拍到的影片：
圖片來源：ig＠imf_502、小紅書影片截圖、weibo＠GEM鄧紫棋資料或影片來源：原文刊於NewMonday